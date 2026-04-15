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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBudh Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष व्रत आज, नोट करें प्रदोष काल में पूजा का समय और विधि

Budh Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष व्रत आज, नोट करें प्रदोष काल में पूजा का समय और विधि

Budh Pradosh Vrat 2026: पंचांग के अनुसार, वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आज बुधवार 15 अप्रैल 2026 को बुध प्रदोष व्रत रखा गया है. जानें प्रदोष काल में आज भगवान शिव की पूजा का मुहूर्त और विधि.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Apr 2026 09:21 AM (IST)
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Budh Pradosh Vrat 2026: पंचांग के मुताबिक हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसे वार के अनुसार अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है. आज 15 अप्रैल 2026 को वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. बुधवार का दिन होने से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है.

शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्रत माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, बुध प्रदोष व्रत पर किए पूजा-पाठ और व्रत से महादेव सारे कष्ट दूर कर देते हैं. बुध प्रदोष व्रत से शिवजी के साथ ही बुध ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है.

प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त

त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल पूर्वांह्न 12:12 पर हो चुका है और 15 अप्रैल रात 10:31 पर त्रयोदशी तिथि का समापन हो जाएगा. प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का महत्व होता है. प्रदोष काल का अर्थ है, सूर्यास्त के ठीक बाद का समय, जो लगभग 1.5 घंटे तक रहता है. आज सूर्यास्त लगभग शाम 06:46 पर होगा.

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बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि (Budh Pradosh Vrat Puja Vidhi Step-by-Step)

बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि बहुत सरल है, लेकिन पूजा पूरे विधि-विधान औऱ नियमपूर्वक करनी चाहिए. सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं और पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लें. शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की तैयारी करें. पूजा स्थान पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. आप चाहे तो शिव मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं. पूजा में सबसे पहले शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें. इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें. शिव चालीसा, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. दीपक जलाकर आरती करें.

बुध प्रदोष का महत्व और लाभ

बुधवार का संबंध बुध ग्रह से होता है, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, संचार और व्यापार का कारक माना जाता है. बुधवार के दिन पड़ने वाले बुध प्रदोष व्रत पर पूजा करने से व्यक्ति की वाणी में मधुरता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और करियर व व्यापार में सफलता मिलती है. मान्यता है कि, बुध प्रदोष व्रत से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और शिव कृपा से सभी संकट दूर होते हैं.

प्रदोष व्रत में रखें ये सावधानियां

  • व्रत के दिन सात्विक भोजन करें.
  • किसी से झूठ या कठोर वाणी न बोलें .
  • नकारात्मक विचारों से दूर रहें.
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 15 Apr 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Shiv Puja Pradosh Vrat 2026 Budh Pradosh Vrat 2026
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