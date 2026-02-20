Braj Holi 2026: ब्रज में होली की धूम, देखें कब और कहां मचेगा रंगों का धमाल!
Braj Holi 2026: ब्रज क्षेत्र में होली का खुमार छाने लगा है. बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, महावन और बल्देव सहित ब्रज में होली तैयारी शुरू हो चुकी है. जानिए इससे जुड़ी तारीखों के बारे में.
Braj Holi 2026 Date Update: ब्रज में होली का खुमार छाने लगा है. होली पर ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की चिंता करते हुए शासन-प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिख रहा है. जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के लोग लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं.
ब्रज में होली की उमंग के बीच इस बार रंगों के साथ लोक संस्कृति की छटा भी श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी.
बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, महावन और बल्देव सहित ब्रज में होली तैयारी शुरू हो चुकी है-
काशी में 'मसान की होली' पर फिर विवाद! विद्वानों ने जताई आपत्ति, कहा- इससे समाज में विकृति फैलेगी
इस बार ब्रज में होली के उत्सव निम्न प्रकार रहेंगें-
21 फरवरी - ब्रज के प्रमुख संत गुरुशरणानंद महाराज के रमनरेती स्थित आश्रम में साधू संत और भक्त खेलेंगे होली
24 फरवरी - फाग आमंत्रण नंदगांव
24 फरवरी - लड्डू मार होली बरसाना
25 फरवरी - लट्ठमार होली बरसाना
26 फरवरी - लट्ठमार होली नंदगांव
27 फरवरी - रंगभरनी एकादशी से ही ब्रज में रंगीली होली की शुरुआत होती है और सारे प्रमुख मंदिरों में लगातार होली का रंग गुलाल उड़ना शुरू हो जाता है.
27 फरवरी - श्री कृष्ण जन्मभूमि होली
(इस होली की कवरेज करने के लिए प्रशासन द्वारा कवरेज पास जारी होते है जिसके पास बनवाने के लिए परमिशन लेटर ऑफिस द्वारा जारी होगा )
27 फरवरी - वृंदावन स्थित बिहारी जी मंदिर की होली
1 मार्च - मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की होली
1 मार्च - गोकुल की छड़ीमार होली
3 मार्च - चतुर्वेदी समाज का डोला निकलेगा
3 मार्च - होलिका दहन
4 मार्च - जलती होली के बीच फालेन गांव में पंडा निकलेगा सुबह 4 बजे
4 मार्च - धुलेंडी होली संपूर्ण ब्रज में खेली जाएगी
5 मार्च - दाऊजी का कपड़े फाड़ हुरंगा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL