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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBHU में सिर्फ 100 रुपये में चल रही 'ज्योतिष OPD', कुंडली दोष और शादी की अड़चनों का पक्का समाधान

BHU में सिर्फ 100 रुपये में चल रही 'ज्योतिष OPD', कुंडली दोष और शादी की अड़चनों का पक्का समाधान

BHU ज्योतिष OPD: सिर्फ ₹100 में समाधान! कुंडली व मांगलिक दोष से परेशान हैं? BHU के SVDV संकाय में सोम-शनि शाम 4-5 बजे दिग्गज प्रोफेसरों से लें प्रामाणिक सलाह. बचें महंगे व फर्जी अनुष्ठानों से!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 03 Oct 2026 09:00 AM (IST)
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शादी तय होने में बार-बार रुकावट आ रही है, नौकरी या कारोबार में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही या फिर किसी ने कुंडली में मांगलिक दोष बताकर हजारों रुपये की पूजा का डर दिखा दिया है? अक्सर ऐसी मुश्किलों में फंसे लोग समाधान ढूंढने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई लुटा बैठते हैं और ढोंगी लोगों के झांसे में आ जाते हैं.

अगर आप भी ग्रहों के फेर या जीवन की ऐसी उलझनों से परेशान हैं, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की यह खास पहल आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है. यहां किसी बड़े अस्पताल की तर्ज पर बाकायदा 'ज्योतिष ओपीडी' चलाई जा रही है, जहां देश के चोटी के विद्वान बेहद मामूली शुल्क में समस्याओं का शास्त्रसम्मत और सटीक समाधान बताते हैं.

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अस्पताल जैसी OPD, लेकिन इलाज मन की उलझन का

बीएचयू परिसर के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (SVDV) में 'ज्योतिष एवं कर्मकांड परामर्श केंद्र' काम कर रहा है. जैसे अस्पताल की ओपीडी में शरीर की बीमारियों की जांच होती है, ठीक वैसे ही यहां विशेषज्ञ प्रोफेसर मानसिक तनाव, ग्रहों के बुरे प्रभाव और करियर से जुड़े सवालों का समाधान निकालते हैं.

वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल और दूर-दराज के राज्यों से लोग अपनी जन्मपत्री लेकर यहां पहुंच रहे हैं. हर महीने बड़ी संख्या में लोग विवाह, आजीविका और परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं दूर करने के लिए यहां आते हैं.

100 रुपये की पर्ची और पारदर्शी व्यवस्था

बाजार में ज्योतिषी से मिलने के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन बीएचयू की इस व्यवस्था में पूरी ईमानदारी और नियम कायदे हैं:

सस्ती पर्ची: सामान्य परामर्श के लिए मात्र 100 रुपये (विस्तृत कार्य के लिए अधिकतम 250 रुपये) की आधिकारिक रसीद कटती है.

फॉलो-अप की सुविधा: एक पर्ची पर एक कुंडली पूरी तरह देखी जाती है. यदि प्रोफेसर दोबारा बुलाते हैं, तो उसी पर्ची पर दोबारा राय मिल जाती है.

सटीक कुंडली निर्माण: नवजात शिशुओं की सही पत्रिका बनवाने के लिए यहां कंप्यूटर से कुंडली बनाने की सुविधा भी है.

रत्न बिक्री पर रोक: यहां केवल शास्त्रीय सलाह और सही पूजन विधि बताई जाती है; किसी तरह का रत्न बेचने या परखने का काम नहीं होता.

अंधविश्वास और ठगी से बचाने की बड़ी पहल

इस केंद्र का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को डर और महंगे अनुष्ठानों के जाल से बचाना है. यहां प्रो. गिरिजा शंकर शास्त्री, प्रो. चंद्रमौली उपाध्याय और प्रो. रामजीवन मिश्र जैसे दिग्गज आचार्य अपनी सेवाएं देते हैं. विशेषज्ञ खुद पूजा कराने का दबाव नहीं डालते, बल्कि जातक को घर पर खुद करने लायक आसान उपाय समझाते हैं.

समय, दिन और जाने का आसान तरीका

  • स्थान: संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, बीएचयू परिसर, वाराणसी.
  • समय: सोमवार से शनिवार, शाम 4:00 से 5:00 बजे तक (रविवार, सरकारी छुट्टी, अष्टमी और प्रतिपदा को बंद).
  • टोकन व्यवस्था: रोजाना केवल 10 से 15 लोगों को ही देखा जाता है, इसलिए शाम 3:30 बजे पहुंचकर पर्ची कटा लें.
  • साथ ले जाएं: सटीक जन्म तारीख, सही समय और जन्म स्थान का विवरण या पुरानी कुंडली की कॉपी.

काशी हमेशा से ज्ञान की नगरी रही है. ऐसे में बीएचयू का यह कदम आमजन को सस्ते और सही मार्गदर्शन की राह दिखा रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Astrology VARANASI NEWS BHU Jyotish OPD Kundli Dosh Upay
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