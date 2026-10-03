BHU में सिर्फ 100 रुपये में चल रही 'ज्योतिष OPD', कुंडली दोष और शादी की अड़चनों का पक्का समाधान

शादी तय होने में बार-बार रुकावट आ रही है, नौकरी या कारोबार में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही या फिर किसी ने कुंडली में मांगलिक दोष बताकर हजारों रुपये की पूजा का डर दिखा दिया है? अक्सर ऐसी मुश्किलों में फंसे लोग समाधान ढूंढने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई लुटा बैठते हैं और ढोंगी लोगों के झांसे में आ जाते हैं.

अगर आप भी ग्रहों के फेर या जीवन की ऐसी उलझनों से परेशान हैं, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की यह खास पहल आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है. यहां किसी बड़े अस्पताल की तर्ज पर बाकायदा 'ज्योतिष ओपीडी' चलाई जा रही है, जहां देश के चोटी के विद्वान बेहद मामूली शुल्क में समस्याओं का शास्त्रसम्मत और सटीक समाधान बताते हैं.

अस्पताल जैसी OPD, लेकिन इलाज मन की उलझन का

बीएचयू परिसर के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (SVDV) में 'ज्योतिष एवं कर्मकांड परामर्श केंद्र' काम कर रहा है. जैसे अस्पताल की ओपीडी में शरीर की बीमारियों की जांच होती है, ठीक वैसे ही यहां विशेषज्ञ प्रोफेसर मानसिक तनाव, ग्रहों के बुरे प्रभाव और करियर से जुड़े सवालों का समाधान निकालते हैं.

वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल और दूर-दराज के राज्यों से लोग अपनी जन्मपत्री लेकर यहां पहुंच रहे हैं. हर महीने बड़ी संख्या में लोग विवाह, आजीविका और परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं दूर करने के लिए यहां आते हैं.

100 रुपये की पर्ची और पारदर्शी व्यवस्था

बाजार में ज्योतिषी से मिलने के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन बीएचयू की इस व्यवस्था में पूरी ईमानदारी और नियम कायदे हैं:

सस्ती पर्ची: सामान्य परामर्श के लिए मात्र 100 रुपये (विस्तृत कार्य के लिए अधिकतम 250 रुपये) की आधिकारिक रसीद कटती है.

फॉलो-अप की सुविधा: एक पर्ची पर एक कुंडली पूरी तरह देखी जाती है. यदि प्रोफेसर दोबारा बुलाते हैं, तो उसी पर्ची पर दोबारा राय मिल जाती है.

सटीक कुंडली निर्माण: नवजात शिशुओं की सही पत्रिका बनवाने के लिए यहां कंप्यूटर से कुंडली बनाने की सुविधा भी है.

रत्न बिक्री पर रोक: यहां केवल शास्त्रीय सलाह और सही पूजन विधि बताई जाती है; किसी तरह का रत्न बेचने या परखने का काम नहीं होता.

अंधविश्वास और ठगी से बचाने की बड़ी पहल

इस केंद्र का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को डर और महंगे अनुष्ठानों के जाल से बचाना है. यहां प्रो. गिरिजा शंकर शास्त्री, प्रो. चंद्रमौली उपाध्याय और प्रो. रामजीवन मिश्र जैसे दिग्गज आचार्य अपनी सेवाएं देते हैं. विशेषज्ञ खुद पूजा कराने का दबाव नहीं डालते, बल्कि जातक को घर पर खुद करने लायक आसान उपाय समझाते हैं.

समय, दिन और जाने का आसान तरीका

स्थान: संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, बीएचयू परिसर, वाराणसी.

संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, बीएचयू परिसर, वाराणसी. समय: सोमवार से शनिवार, शाम 4:00 से 5:00 बजे तक (रविवार, सरकारी छुट्टी, अष्टमी और प्रतिपदा को बंद).

सोमवार से शनिवार, शाम 4:00 से 5:00 बजे तक (रविवार, सरकारी छुट्टी, अष्टमी और प्रतिपदा को बंद). टोकन व्यवस्था: रोजाना केवल 10 से 15 लोगों को ही देखा जाता है, इसलिए शाम 3:30 बजे पहुंचकर पर्ची कटा लें.

रोजाना केवल 10 से 15 लोगों को ही देखा जाता है, इसलिए शाम 3:30 बजे पहुंचकर पर्ची कटा लें. साथ ले जाएं: सटीक जन्म तारीख, सही समय और जन्म स्थान का विवरण या पुरानी कुंडली की कॉपी.

काशी हमेशा से ज्ञान की नगरी रही है. ऐसे में बीएचयू का यह कदम आमजन को सस्ते और सही मार्गदर्शन की राह दिखा रहा है.

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