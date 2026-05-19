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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मपंचक्रोशी मार्ग का भीमचंडी मंदिर, जहां मां काली का 10 मुख और शिव पंचमुखी रूप में विराजमान!

पंचक्रोशी मार्ग का भीमचंडी मंदिर, जहां मां काली का 10 मुख और शिव पंचमुखी रूप में विराजमान!

भीमचंडी मंदिर: पंचक्रोशी मार्ग का छिपा रहस्य. शिव के 5 सिर यानी पंचतत्वों का संतुलन और 10 भुजाएं यानी दसों दिशाओं पर नियंत्रण. काशी का एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 19 May 2026 10:44 AM (IST)
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रहस्यमयी भीमचंडी मंदिर: वाराणसी की प्रसिद्ध पंचक्रोशी यात्रा के पवित्र मार्ग पर एक ऐसा दुर्लभ और रहस्यमयी मंदिर छिपा है, जिसके अस्तित्व से आज भी अधिकांश लोग अनजान हैं.

​आमतौर पर श्रद्धालु जल्दबाजी में इस अलौकिक स्थान को नजरअंदाज कर देते हैं. यह स्थान है भीमचंडी मंदिर. यहां आपको भव्यता या भारी भीड़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन कदम रखते ही एक ऐसी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा और शांत शक्ति का अहसास होगा, जिसके लिए आप शायद तैयार नहीं थे.

10 सिरों वाली मां काली की दुर्लभ प्रतिमा

​इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण मां काली का वह रूप है, जो पूरे विश्व में शायद ही कहीं देखने को मिले. यहाँ देवी काली की दस सिरों वाली प्रतिमा स्थापित है. यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं है; इसका हर सिर शक्ति, विनाश और संरक्षण के एक अलग आयाम को दर्शाता है. दस सिरों का अर्थ है सभी दिशाओं से आने वाली नकारात्मकता पर पूर्ण नियंत्रण. माँ का यह रूप जितना शक्तिशाली है, भक्तों के लिए उतना ही सुरक्षात्मक भी है.

भगवान शिव का पंचमुखी और दशभुजी रूप

​मां काली के साथ ही यहां भगवान शिव का एक अत्यंत दुर्लभ रूप देखने को मिलता है. यहां शिव पांच सिर (पंचमुखी) और दस भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं:

  • पांच सिर: ब्रह्मांड के पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
  • दस भुजाएं: दसों दिशाओं पर उनके पूर्ण नियंत्रण और ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाती हैं.

​सामान्यतः शांत और ध्यानमग्न दिखने वाले शिव के विपरीत, उनका यह रूप पूर्ण जागरूकता, संतुलन, सृजन और विनाश के सामंजस्य का प्रतीक है.

भीमचंडी के 'कुंवारी देवी' होने का रहस्य

​इस मंदिर की एक और अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ माता भीमचंडी की पूजा एक कुंवारी देवी के रूप में की जाती है.

  • बिना सिंदूर की पूजा: भगवान शिव से विवाह पूर्व के उनके शुद्ध, स्वतंत्र और शक्तिशाली रूप को दर्शाने के लिए यहाँ देवी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, जो कि सनातन परंपरा में बेहद दुर्लभ है.
  • मौन शक्ति का प्रतीक: भक्तों का विश्वास है कि देवी इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं. उनका यह रूप सिखाता है कि सर्वोच्च शक्ति हमेशा शोर के साथ नहीं, बल्कि पूरी पवित्रता और मौन के साथ विद्यमान रहती है.

विस्मृत गंधर्वों की मौजूदगी: रक्ताक्ष गंधर्व

​मुख्य देवी-देवताओं के अलावा, इस मंदिर की दीवारों और प्रांगण में प्राचीन गंधर्वों की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं, जिन्हें आधुनिक भक्ति में लगभग भुला दिया गया है. इनमें सबसे प्रमुख हैं रक्ताक्ष गंधर्व, जिन्हें उनकी सूर्य जैसी लाल आंखों के लिए जाना जाता है. माना जाता है कि ये दिव्य संगीत और ऊर्जा से ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं. उनकी उपस्थिति इस मंदिर के रहस्य को और गहरा कर देती है.

​भीमचंडी मंदिर केवल पत्थरों और मूर्तियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह छिपे हुए अर्थों, शक्तिशाली प्रतीकों और साक्षात दिव्यता का अनूठा संगम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 19 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Lord Shiva Goddess Kali Bhimachandi Temple Panchkroshi
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