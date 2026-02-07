हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मभानु सप्तमी 2026: सूर्य देव की कृपा पाने का दुर्लभ अवसर! शुभ मुहूर्त, महत्व और अनुष्ठान जानें

भानु सप्तमी 2026: सूर्य देव की कृपा पाने का दुर्लभ अवसर! शुभ मुहूर्त, महत्व और अनुष्ठान जानें

Bhanu Saptami 2026: भगवान सूर्य देव को समर्पित भानु सप्तमी का दिन इस साल 8 फरवरी को है. भानु सप्तमी 2026 पर भगवान सूर्य की पूजा करने की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त, महत्व और अनुष्ठानों के बारे में जानिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 07 Feb 2026 09:58 AM (IST)
Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी 2026 भगवान सूर्य की पूजा को समर्पित एक खास दिन है. यदि हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्ल पक्ष का सातवां दिन रविवार के साथ मेल खाता है, तो यह दिन भानु सप्तमी का होता है. अमांत चंद्र पंचांग के मुताबिक, भानु सप्तमी 8 फरवरी 2026, रविवार के दिन पड़ती है. धार्मिक नजरिए से यह बेहद ही खास दिन है क्योंकि रविवार को सूर्य देव की पूजा के लिए उपयुक्त दिन होता है. 

इस पवित्र दिन भक्त उपवास रखने के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देव को विशेष अर्पण करते हैं. माना जाता है कि, इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से न केवल अच्छी सेहत, सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि मन शुद्ध होने के साथ आध्यात्मिक आभा में भी निखार आता ह. 

Rose Day 2026: प्रेम, भक्ति और अकीदत से जुड़ा है गुलाब, देवता से लेकर दरगाह तक...

भानु सप्तमी 2026 के मौके पर भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए तिथि, समय, शुभ मुहूर्त, महत्व और अनुष्ठानों के बारे में जानिए?

भानु सप्तमी 2026 तिथि और समय

  • भानु सप्तमी 2026 तिथि 8 फरवरी 2026, रविवार
  • सप्तमी तिथि समाप्त 05.43 अपराह्न, 8 फरवरी 2026
  • सू्र्यादय सुबह 7.06 बजे, 8 फरवरी 2026
  • सूर्यास्त शाम 5.55 बजे, 8 फरवरी 2026

भानु सप्तमी 2026 शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5.21 बजे से सुबह 6.31 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12.13 बजे से 12.57 बजे तक 
  • अमृत काल शाम 07.18 बजे से रात 09.04 बजे तक 
  • रवि योग सुबह 7.05 से 5.02 बजे तक, 9 फरवरी 2026

भानु सप्तमी 2026 महत्व

भानु सप्तमी का दिन सू्र्य देव की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र दिन है, जिन्हें जीवन में प्रकाश और चेतना का प्रतीक माना जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ सफलता के मार्ग खुलते हैं. इसके अलावा इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से पिछले पापों से मु्क्ति मिलने के साथ व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने में सक्षम होता है.

Valentine Week Rashifal 2026: वैलेंटाइन वीक शुरू, रोज डे से वैलेंटाइन डे तक, जानें कौन सी राशि जीतेगी प्यार की बाजी

भानु सप्तमी 2026 भगवान सूर्य की पूजा के लिए खास अनुष्ठान

भानु सप्तमी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर नहाते हैं. स्नान के पानी में गंगाजल या तिल मिलाना इस दिन धार्मिक नजरिए से शुभ माना जाता है. स्नान के बाद भक्तों को एक तांबे के पात्र में लाल फूलों के साथ चुटकी भर सिंदूर मिले पानी को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए. अर्घ्य अर्पित करते समय गायत्री मंत्र या अन्य सूर्य मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. 

इस दिन मात्र फल या दूध का सेवन करके उपवास रखना चाहिए. आदित्य हृदयम स्तोत्रम का पाठ करना और सूर्य नमस्कार करना सूर्य देव का आशीर्वाद प्रदान करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 07 Feb 2026 09:58 AM (IST)
Surya Hinduism Lord Sun Bhanu Saptami
