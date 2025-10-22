हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व

Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व

Bhai Dooj 2025: कल भाई दूज का त्योहार देशभर में मनाया जाएगा. जो भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है. मगर कई बहनों को लगता है कि उनका भाई नहीं है तो वे ऐसे में किस के साथ भाई दूज मनाएं.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का पर्व कल यानी 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते के बीच के प्रेम, स्नेह और गहराई को दर्शाता है. ये दिन बहनों के प्रति सुरक्षा, आशीर्वाद और जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाता है. मगर जिन बहनों का कोई भाई नहीं हो तो वे क्या करें.

धार्मिक परंपराओं में ऐसी बहनों के लिए कुछ खास तरीके बताए हैं. जिससे वे यह पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मना सकती है. 

अगर नहीं है भाई तो क्या करें?

जिन बहनों का कोई भाई नहीं है वे अपने पापा, चाचा, भाई, दोस्त या किसी रिश्तेदार के साथ भाई दूज का त्योहार मना सकती हैं. वरना घर के पास रहने वाले किसी करीबी लड़के को अपना भाई मनाकर भी यह पर्व मना सकती हैं.

इससे बहने अपना स्नेह, प्यार और सेवा भाव व्यक्त कर सकती है. भाई दूज सिर्फ खून से संबंधी लोगों का त्योहार नहीं है बल्कि यह भावना और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी दर्शाता है. 

तिलक के बाद भोजन की है परंपरा 

बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराती हैं. जो उनके प्रति स्नेह और समान व्यक्त करता है. यह परंपरा भाई की शुभता, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है. भाई को भोजन और मिठाई देना का रिवाज तो सालों से चलता आ रहा है.

जो भाइयों के प्रति सेवा और प्रेम को दर्शाता है. जिससे छोटे भाइयों को आशीर्वाद मिलता है और बड़े भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वादा देते हैं. 

चंद्रमा और यमराज को मानते हैं भाई

देश के कुछ हिस्सों, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में, बहनें चंद्रमा को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं. वे श्रद्धा से तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उसके दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं.

वहीं कुछ परंपराओं में बहनें भगवान यमराज या भगवान कृष्ण को भाई स्वरूप मानकर तिलक करती हैं और उन्हें भोजन अर्पित करती हैं. यह पूजा न केवल बहन के स्नेह और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि भाई दूज के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी सुंदर रूप में जीवित रखती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 22 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Tags :
Bhaiya Dooj Bhai Dooj 2025 Yamaraja

Frequently Asked Questions

कुछ जगहों पर भाई दूज पर चंद्रमा और यमराज को क्यों माना जाता है?

हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कुछ हिस्सों में बहनें चंद्रमा को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। कुछ परंपराओं में यमराज या कृष्ण को भाई मानकर तिलक किया जाता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
ट्रेंडिंग
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी- वीडियो वायरल
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी
हेल्थ
Artificial Vision Technology: अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
जनरल नॉलेज
Kafala System: क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget