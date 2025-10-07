हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2025: भाईदूज कब है? जानिए भाई-बहन के अटूट रिश्ते के पर्व का शुभ मुहूर्त और महत्व

Bhai Dooj 2025: भाईदूज कब है? जानिए भाई-बहन के अटूट रिश्ते के पर्व का शुभ मुहूर्त और महत्व

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते की गहराई और स्नेह का प्रतीक है. यह पर्व केवल रीति-रिवाजों का नहीं, बल्कि अपनापन, भरोसा और सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने का अवसर है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Oct 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bhai Dooj 2025: भैया दूज हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. यह भाई-बहन के अनमोल रिश्ते का भी प्रतीक है. इसमें बहनें भाइयों की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं. इसके बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार भैया दूज पांच दिवसीय दीपोत्सव का अंतिम दिन होता है.

यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है. यह केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और रिश्तों की मजबूती का भी पर्व होता है. रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भी भाई-बहन का त्योहार है.

इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ सुख-शांति की कामना करती हैं.

भाईदूज का धार्मिक महत्व

मान्यता है कि, अगर भाई उस दिन बहन के घर जाकर भोजन करता है तो दोनों के घरों में सुख-समृद्धि आती है. वहीं बहन के सौभाग्य में वृद्धि होती है. इस दिन अगर यमुना में भाई-बहन स्नान करें तो दोनों की आयु बढ़ती है और सुख-समृद्धि आती है. अगर कोई यमुना में स्नान नहीं कर सके तो यमुना नदी का स्मरण कर स्नान करना चाहिए. 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि को यमुना माई ने अपने भाई यमराज को घर पर आमंत्रित किया. उनका स्वागत कर तिलक लगाया. यमराज ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनसे वचन लिया था, कि हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर वह उनके घर जाकर भोजन करेंगे.

देशभर में भाईदूज के अलग-अलग नाम

इसके बाद से भैया दूज या भाई दूज का त्योहार मनाने की प्रथा शुरू हुई. भाई दूज का त्योहार लगभग पूरे देश में मनाया जाता है. इसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है.

बंगाल में भाई दूज के त्योहार को भाई फूटा, महाराष्ट्र और गोवा में भाऊ व्रत और नेपाल में भाई तिहार के नाम से जाना जाता है.

पूजन विधि व महत्व

यह एक ऐसा पर्व है, जिसे शहर से लेकर गांवों तक में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. मान्यता के अनुसार इसमें बहनें अपने भाई को नारियल देकर उसके सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं. नारियल का गोला भाई की रक्षा का प्रतीक माना जाता है.

बहनें अपने भाई को चिरायु होने का आशीर्वाद भी देती हैं. इसके लिए पूजा की थाली में रोली, मौली, चंदन, फूल, मिठाई, आरती और सुपारी रख कर तिलक की थाली तैयार की जाती है. दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाया जाता है. तिलक लगाने के बाद आरती से भाई को बहनें आशीर्वाद देती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Hinduism Bhai Dooj 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Blast: क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े... जाफर एक्सप्रेस में फिर हुआ IED ब्लास्ट?
2025 Porsche Macan Turbo EV India Review | Auto Live
Access 125 Review: All details you need to know | Auto Live
Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget