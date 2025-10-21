हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2025: आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा पावन पर्व, जानें शुभ उपाय और राशि अनुसार गिफ्ट सुझाव

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर राशि अनुसार उपहार देने से भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सौभाग्य बढ़ता है, साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Bhai Dooj 2025: अटूट स्नेह, विश्वास और पवित्र रिश्ते का प्रतीक पर्व भाई दूज इस वर्ष 23 अक्टूबर 2025, बुधवार को मनाया जाएगा. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर की रात 8:17 से प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर की रात्रि 10:47 तक रहेगी. उदया तिथि 23 अक्टूबर को होने के कारण भाई दूज और यम द्वितीया इसी दिन मनाई जाएगी.

इस वर्ष यह पर्व आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग में पड़ रहा है. ज्योतिष के अनुसार, इस योग में किए गए धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं. यह संयोजन भाई की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का कारक माना गया है.

भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, सूर्य की पुत्री यमुना ने इस दिन अपने भाई यमराज को भोजन कराया और तिलक लगाकर दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था. तभी से यह पर्व भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक बन गया. इस दिन बहनें व्रत रखकर पूजा-पाठ और कथा करती हैं, और भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं. भाई भी रक्षा का वचन देकर बहनों को उपहार प्रदान करते हैं.

यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन यमदीप जलाना भूल जाए, तो वह इस दिन यमराज के नाम का दीप प्रज्जवलित कर सकता है. शाम के समय नौ दीपक जलाकर नौ ग्रहों की कृपा के लिए प्रार्थना करना शुभ माना गया है.

शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

भाई दूज की पूजा के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक रहेगा. इसके अलावा, शाम 5 बजे से 6 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय भी उत्तम रहेगा. इसी अवधि में तिलक और पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है.

बहनें इस दिन अपने भाई की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए हरे रंग के रूमाल या वस्त्र में तीन मुठ्ठी साबुत मूंग, एक इलायची, एक लौंग, पांच गोमती चक्र और थोड़ी दूर्वा बांधकर तीन गांठ लगाएं. उसे भाई के ऊपर से सात बार उसारने के बाद घर के ईशान कोण में रखकर निम्न मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें —
“गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, ज्यों-ज्यों गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े, फले-फूले.”
इसके पश्चात वह पोटली पीपल के पेड़ में डाल दें.

शाम के समय यमराज के नाम का एक चौमुखा दीपक घर की दहलीज पर जलाना शुभ रहता है. मान्यता है कि इससे भाई के जीवन में स्थिरता और बाधामुक्त प्रगति बनी रहती है.

धन और समृद्धि के लिए उपाय

इस दिन भाई-बहन मिलकर आर्थिक उन्नति के लिए 5 गोमती चक्र पर केसर और चंदन से ‘श्रीं ह्रीं श्री’ लिखकर पूजन करें. पूजा के बाद इन्हें अलमारी या धन रखने के स्थान पर स्थापित करें.
नकारात्मकता दूर करने के लिए फिटकरी को भाई के सिर से पैर तक सात बार उल्टी दिशा में वारकर चौराहे या चूल्हे की आग में डालें. इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

राशि अनुसार भाई दूज गिफ्ट सुझाव:

भाई दूज के दिन राशि के अनुसार चुना गया उपहार न सिर्फ प्रेम बढ़ाता है, बल्कि रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल भी लाता है.

  • मेष: लाल रंग की वस्तु देने से भाई-बहन के रिश्ते में उत्साह और जोश बढ़ता है.
  • वृषभ: सफेद वस्तु या मिठाई उपहार में देने से स्नेह और मधुरता बनी रहती है.
  • मिथुन: हरा पौधा भेंट करने से रिश्ते में तरोताज़गी और नई ऊर्जा आती है.
  • कर्क: अध्ययन-सामग्री देने से भाई के ज्ञान और सफलता में वृद्धि होती है.
  • सिंह: लाल वस्त्र भेंट करने से आत्मविश्वास और प्रेम दोनों मजबूत होते हैं.
  • कन्या: सोना, चांदी या हीरे से जुड़ा गिफ्ट समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है.
  • वृश्चिक: मरून वस्त्र या शोपीस देने से रिश्ते में स्थिरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है.
  • धनु: सोने-चांदी की वस्तु या चॉकलेट देने से खुशहाली और अपनापन बढ़ता है.
  • मकर: ऊनी वस्त्र भेंट करना सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक माना जाता है.
  • कुंभ: पीले वस्त्र देने से जीवन में उत्साह और सकारात्मकता आती है.
  • मीन: नीले वस्त्र या शोपीस देने से रिश्ते में गहराई और विश्वास बढ़ता है.

भाई दूज पर राशि अनुसार ये छोटे-से उपहार रिश्तों को और अधिक स्नेहिल और शुभ बना देते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Horoscope Sarvartha Siddhi Yoga Bhai Dooj 2025
