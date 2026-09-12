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भाद्रपद पूर्णिमा कब, नोट करें डेट, क्या इसी दिन होगा पूर्णिमा श्राद्ध

Bhadrapad Purnima 2026: भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर 2026 को है. इस दिन सत्यनारायण पूजा के अलावा श्राद्ध का भी विशेष महत्व है, लेकिन क्या ये पितृ पक्ष का हिस्सा है आइए जानते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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Bhadrapad Purnima 2026: पूर्णिमा तिथि को विशेष पुण्यदायी माना गया है लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसके साथ पूर्णिमा श्राद्ध की परंपरा जुड़ी है और इसके अगले दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है. साल 2026 में भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर शनिवार को है.

पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर की रात 11:06 बजे शुरू होगी और 26 सितंबर की रात 10:18 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान दान और लक्ष्मी पूजन किया जाएगा.

भाद्रपद पूर्णिमा मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त (स्नान समय) - सुबह 4.36 - सुबह 5.24
  • शुभ का चौघड़िया -  सुबह 7.42 - सुबह 9.12

लक्ष्मी-नारायण की पूजा क्यों खास?

पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा सुख, समृद्धि और पारिवारिक मंगल की कामना से की जाती है. इस दिन घर में दीप जलाकर विष्णु-लक्ष्मी का पूजन, भगवान के नाम का स्मरण और सात्त्विक भोग अर्पित करना चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा का चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है.

क्या भाद्रपद पूर्णिमा पर पूर्णिमा श्राद्ध होता है?

भाद्रपद पूर्णिमा पर श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर तर्पण, पिंडदान आदि करने की परंपरा है लेकिन भादों की पूर्णिमा का श्राद्ध पितृपक्ष का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि यह पितृपक्ष शुरू होने से ठीक पहले किया जाने वाला पूर्णिमा श्राद्ध है. पूर्णिमा तिथि के दिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है. 

पंचक का साया

भाद्रपद पूर्णिमा पर पंचक रहेगा ऐसे में. इस दौरान नई चारपाई या बिस्तर बनवाना, घर की छत या निर्माण कार्य शुरू करना, लकड़ी से जुड़ा काम करना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना टालने की परंपरा है, हालांकि पूजा, व्रत, स्नान-दान, लक्ष्मी-नारायण आराधना और पूर्णिमा श्राद्ध जैसे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं.

भाद्रपद पूर्णिमा पर क्या करें

इस दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखें. इस दिन सत्य बोलना बहुत जरूरी है. इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है. इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए. सकारात्मक विचारों को मन में रखें. इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए. साथ ही किसी को दुख नहीं देना चाहिए. नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए. अशुद्ध भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए.

FAQs

1. भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पितृपक्ष क्यों शुरू होता है?
भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, इसलिए यह तिथि देव पूजा के साथ पितरों के स्मरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

2. क्या पूर्णिमा श्राद्ध और पितृपक्ष का श्राद्ध एक ही होता है?
नहीं, भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध पितृपक्ष शुरू होने से पहले किया जाता है. इसके बाद प्रतिपदा से तिथि अनुसार पितरों का श्राद्ध शुरू होता है.

3. पंचक के बीच भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा कैसे करें?
पंचक होने के बावजूद स्नान-दान, लक्ष्मी-नारायण पूजा, चंद्र अर्घ्य और पितरों के निमित्त तर्पण जैसे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं.

4. भाद्रपद पूर्णिमा पर कौन-सी एक गलती नहीं करनी चाहिए?
इस दिन क्रोध, झूठ और किसी को कष्ट देने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यता में पूर्णिमा को मन, वाणी और कर्म की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने का दिन माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Sep 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Shradh Laxmi Ji Purnima 2026 Pitru Paksha 2026 Bhadrapad Purnima 2026
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