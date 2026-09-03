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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मभाद्रपद मासिक शिवरात्रि कब, हरतालिका तीज से पहले शिव-शक्ति की पूजा के लिए खास दिन, नोट करें डेट

भाद्रपद मासिक शिवरात्रि कब, हरतालिका तीज से पहले शिव-शक्ति की पूजा के लिए खास दिन, नोट करें डेट

Bhadrapad Masik Shivratri 2026: 9 सितंबर 2026 को भाद्रपद मासिक शिवरात्रि है. शिव-शक्ति की पूजा के लिए ये दिन खास है. आम जन ही नहीं देवियों ने भी रखा था ये व्रत, जानें महत्व.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Sep 2026 08:14 PM (IST)
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Bhadrapad Masik Shivratri 2026: भगवान शिव को समर्पित मासिक शिवरात्रि हर चंद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है. मासिक शिवरात्रि वो व्रत है जो शिव और शक्ति साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. सुहागिनों, अविवाहितों, करियर में सुख, समृद्धि पाने वालों के लिए ये दिन ये दिन खास है. इस बार भाद्रपद माह की मासिक शिवरात्रि 9 सितंबर 2026 को है. 

मासिक शिवरात्रि असंभव को संभव करने वाला व्रत

शिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना और आत्मसंयम का अवसर माना जाता है. धार्मिक मान्यता में इस व्रत को मन की शांति, शिव भक्ति और इच्छापूर्ति से जोड़ा गया है. मनचाहे जीवनसाथी और जीवन में स्थिरता की कामना, दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य, सुख-शांति, पति की दीर्घायु और परिवार के मंगल कामना के लिए ये व्रत अचूक माना जात है. मान्यता है जो पूरे विधि विधान से सालभर की सभी मासिक शिवरात्रि व्रत करता है उसके असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं. 

कैसे करें भगवान शिव की पूजा?

  • सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें.
  • दिनभर सामर्थ्य के अनुसार निर्जल, जलाहार या फलाहार व्रत रखें.
  • शाम को शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं. निशीथ काल में महादेव का अभिषेक करें.
  • जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक करें.
  • शिवलिंग पर बेलपत्र, सफेद फूल और धतूरा अर्पित करें.
  • ॐ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
  • रात में संभव हो तो चार प्रहर पूजा और जागरण करें.
  • अगले दिन पूजा के बाद अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का पारण करें.

क्या हैं व्रत के नियम?

मासिक शिवरात्रि में केवल भोजन छोड़ना ही व्रत का उद्देश्य नहीं माना जाता. मन, वाणी और कर्म में संयम रखना भी साधना का हिस्सा है. व्रत रखने वाले को क्रोध, विवाद, निंदा और असत्य से बचना चाहिए. स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का स्वरूप चुनना उचित है; निर्जल व्रत सभी के लिए आवश्यक नहीं है.

किसने किया था शिवरात्रि का व्रत?

शिवरात्रि व्रत से जुड़ी परंपराओं में देवी पार्वती का विशेष उल्लेख मिलता है. धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में पार्वती द्वारा भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या और शिव आराधना का वर्णन मिलता है. इसी कारण अविवाहित महिलाएं अच्छे जीवनसाथी की कामना से शिव-पार्वती की पूजा करती हैं. शिव पुराण के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, सीता और रति देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया था.

इस तरह मासिक शिवरात्रि केवल हर महीने आने वाला व्रत नहीं, बल्कि नियमित रूप से शिव साधना करने का अवसर है. इसमें उपवास के साथ शिवलिंग अभिषेक, मंत्र-जप, रात्रि जागरण और संयम को विशेष महत्व दिया जाता है.

FAQ

1. क्या मासिक शिवरात्रि का व्रत मनचाही इच्छा पूरी करता है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रद्धा और विधि-विधान से मासिक शिवरात्रि व्रत करने से मनोकामना पूर्ति, मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता का आशीर्वाद मिलता है.

2. मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव को क्या चढ़ाएं?
शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, सफेद फूल और धतूरा अर्पित किया जाता है. साथ ही ॐ नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना जाता है.

3. क्या मासिक शिवरात्रि पर रातभर जागना जरूरी है?
रात्रि जागरण और चार प्रहर शिव पूजा की परंपरा है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं माना जाता. अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार पूजा-व्रत करना उचित है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Masik Shivratri 2026 Shivratri 2026
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