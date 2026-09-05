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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मभाद्रपद अमावस्य 10 या 11 सितंबर कब ? स्नान-दान, तर्पण किस दिन होगा, सही तारीख जानें

भाद्रपद अमावस्य 10 या 11 सितंबर कब ? स्नान-दान, तर्पण किस दिन होगा, सही तारीख जानें

Bhadrapad Amavasya 2026: भाद्रपद अमावस्या 10 और 11 सितंबर दोनों दिन रहेगी. ऐसे में किस दिन स्नान-दान करें, तर्पण का समय क्या रहेगा जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 05 Sep 2026 07:32 AM (IST)
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Bhadrapad Amavasya 2026: भाद्रपद मास की अमावस्या को लेकर इस बार लोगों में असमंजस है. पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 10 सितंबर को सुबह करीब 10:33 बजे शुरू होगी और 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 11 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी.

10 या 11 सितंबर, किस दिन करें स्नान-दान ?

भाद्रपद अमावस्या का स्नान, दान और पितृ कर्म 11 सितंबर को करना उचित रहेगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और तर्पण करना चाहिए. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4.32 से सुबह 5.18 तक रहेगा.

फिर 10 सितंबर को पिठोरी अमावस्या 

भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है. भादों की अमावस्या 11 को है लेकिन पिठोरी व्रत के लिए प्रदोषव्यापिनी अमावस्या का महत्व माना गया है, इसलिए 10 सितंबर की शाम अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी और इसी समय पिठोरी देवी, सप्तमातृका और 64 योगिनियों की पूजा की परंपरा है.

पिठोरी अमावस्या का महत्व

पिठोरी अमावस्या पर पिठोरी माता की पूजा संतान की सुख-समृद्धि, दीर्घायु और परिवार की मंगलकामना के लिए करने की परंपरा है. मान्यता है कि पिठोरी माता मातृत्व और संतान की रक्षा से जुड़ी देवी हैं. इस दिन महिलाएं आटे से देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं.

साथ ही सप्तमातृकाओं और 64 योगिनियों का पूजन करने की परंपरा भी मिलती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से संतान पर देवी की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख-शांति आती है. यह मुख्य रूप से माताओं द्वारा संतान के कल्याण के लिए किया जाने वाला व्रत माना जाता है.

पितरों का तर्पण कब करें?

अमावस्या को पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है. 11 सितंबर को अमावस्या तिथि सुबह 8:56 बजे तक रहेगी, लेकिन पितृकर्म के लिए केवल तिथि का समय ही नहीं, बल्कि अपराह्न काल का भी महत्व माना जाता है. ऐसे में पितरों की पूजा और उनसे जुड़े कार्य दोपहर 12 बजे के समय करें. 

कैसे करें पितृ तर्पण?

  • तर्पण के लिए साफ जल में काले तिल और कुश का प्रयोग करें.
  • दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पित किया जाता है.
  • भाद्रपद अमावस्या को कुश ग्रहण करने की परंपरा इसी वजह से इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है. कुशा पवित्र मानी जाती है. 

अमावस्या पर क्या करें?

  • अमावस्या के दिन स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें.
  • अन्न, वस्त्र, तिल या अन्य जरूरत की वस्तुओं का दान करें.
  • पितरों का स्मरण कर उनके निमित्त प्रार्थना करें.
  • पीपल की पूजा और दीपदान करें.
  • पितरों की शांति के लिए भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम या अन्य धार्मिक पाठ कर सकते हैं.
  • अमावस्या के दिन सात्त्विक भोजन करें.
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें. 

FAQ

1.10 और 11 सितंबर में अंतर क्या है?
10 सितंबर को पिठोरी व्रत, जबकि 11 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या का स्नान-दान किया जाएगा. 

2.पिठोरी अमावस्या में आटे की प्रतिमा क्यों बनती है?
इस दिन आटे से पिठोरी माता की आकृति बनाकर पूजन करने की परंपरा है. इसे मातृत्व और संतान कल्याण से जोड़ा जाता है. 

3.अमावस्या पर पितरों को क्या अर्पित करें?
काले तिल, कुश और जल से तर्पण करने की परंपरा है. पितृकर्म में दक्षिण दिशा की ओर मुख करने का विधान मिलता है. 

4.कुश का अमावस्या से क्या संबंध है?
भाद्रपद अमावस्या को कई परंपराओं में कुशाग्रहणी अमावस्या कहा जाता है. इस दिन पूजा-पितृकर्म के लिए कुश ग्रहण करने की परंपरा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Tarpan Pitru Amavasya 2026 Bhadrapad Amavasya 2026
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