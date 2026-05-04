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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBengal Rituals: बंगाल की शादियों में सबसे खास रस्म है ‘आई बूढ़ों भात’, जानें दिलचस्प परंपरा

Bengal Rituals: बंगाल की शादियों में सबसे खास रस्म है ‘आई बूढ़ों भात’, जानें दिलचस्प परंपरा

Bengal Wedding Rituals: बंगाली शादियों में आई बूढ़ो भात की खास भावनात्मक रस्म होती है. इसमें शादी से पहले बेटी को भोजन कराया जाता है, जो कुंवारी बेटी के रूप में घर पर उसका आखिरी भोजन होता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 May 2026 11:08 AM (IST)
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Bengal Wedding Rituals: भारत में कई राज्य हैं और यहां हर जाति-धर्म के लोग रहते हैं. बात करें बंगाल (Bengal) की तो यहां के पर्व-त्योहार ही नहीं बल्कि शादियां भी काफी भव्य होती हैं. खासक बंगाली शादियों की परंपराएं काफी खूबसूरत और भावनात्मक होती हैं, फिर चाहे वह गाए होलुद (हल्दी की रस्म) हो सिंदूर दान की रस्म हो या फिर ‘आई बूढ़ों भात’. बंगाली शादियों में शादी से जुड़ी परंपराएं और रस्म काफी दिलचस्प है. आइए जानते हैं आई बढ़ों भात की रस्म के बारे में-

आई बूढ़ों भात क्या है

बंगाल के हर रस्म और परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ और सांस्कृतिक महत्व समाहित होता है. इन्हीं खास परंपराओं में एक है ‘आई बूढ़ों भात’ (Aai budo Bhaat), जिसे बंगाली शादी की सबसे भावनात्मक रस्मों में एक माना जाता है. आई बूढ़ों भात का अर्थ होता है, शादी से पहले कुंवारी बेटी अपने घर पर आखिरी भोजन करती है. इस भोज के बाद वह विवाहित हो जाती है और अपने पति के साथ मायके आती है और फिर भोजन करती है. आई बूढ़ों का मतलब है ‘कुंवारी’ और भात का मतलब ‘भोजन’ से है. यानी कुंवारी कन्या के रूप में मायके का आखिरी भोजन.

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क्यों खास है आई बूढ़ों भात की रस्म?

आई बूढ़ों भात की रस्म के पीछे भावनात्मक जुड़ाव होता है. लड़की जो अपने माता-पिता के घर पर कई साल बिताती है, जिस घर के उसका जन्म का जुड़ाव होता है उसी घर पर जब बेटी के रूप में उसका आखिरी भोजन होता है, तो यह पल काफी भावनात्मक होता है. एक ओर परिवार वालों को बेटी की शादी की खुशी होती है लेकिन विदाई के कारण मन भारी रहता है और इसी बीच आई बूढ़ों भात की रस्म सभी के आंखों को नम करती है.

आई बूढ़ों भात की परंपरा

आई बूढ़ों भात की रस्म आमतौर पर शादी के एक दिन पहले होती है. इस दिन बेटी के पसंद को ध्यान में रखकर कई प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाए जाते हैं. पारंपरिक तौर पर चावल (भात), दाल, सब्जियां, माछ (मछली), मिठाई, मिष्टी दोई (मीठी दही) आदि समेत कई तरह के स्वादिष्ट पकवान शामिल होते हैं. परिवार के सदस्य मिलकर इस भोजन को खास बनाते हैं और पूरे उत्साह के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं. बंगाली शादी में ‘आई बूढ़ों भात’ सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पलों में एक है. इसमें हंसी-मजाक, भावनाएं और अपनापन सब कुछ शामिल होता है. कई बार यह पल थोड़ा भावुक भी कर देता है, क्योंकि यह विवाह के बाद जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 04 May 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
WEST BENGAL Bengal Rituals Bengali Wedding Rituals Aai Budo Bhaat
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