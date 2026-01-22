हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन माता सरस्वती की पूजा के अलावा लोग एक दूसरे को इस पर्व की बधाई देते हैं और उन्हें खास शुभकामना संदेश भेजते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी का त्योहार आते ही चारों तरफ खुशियों की बहार छा जाती है. खेत पर सरसों की पीली चादर, बसंत की बहार और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना इन सबके मेल से ये त्योहर विशेष बन जाता है. संगीत, कला और ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ था, इनकी पूजा से करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं.

छात्रों के लिए ये दिन बहुत खास है. वहीं बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त भी रहता है. इसलिए इस पर्व पर मांगलिक कार्य और नए काम की शुरुआत करना फलदायी है. इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी को है. इस दिन माता सरस्वती से अपनों के सुख-समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें ये खास मैसेज भेजकर बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दें.

मां सरस्वती के दिव्य आशीर्वाद से आपका जीवन बने सफल आनंद, 
शांति और समृद्धि से भर जाए आपका घर
हर ओर बरसे खुशहाली और काम बने कुशल.
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

माता सरस्वती की कृपा अर्जित करें,
दुष्कर्मों को जीवन में वर्जित करें,
बना रहे सदा आपस में प्यार और दुलार,
आओ मिलकर मनाएं बसंत पंचमी का त्योहार.

Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो,
कॉपियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो...
जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो!
बसंत पंचमी की शुभकामनाएं
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

जीवन का यह बसंत, आप सबको खुशियां दे अनंत
प्रेम और उत्साह का, भर दे जीवन में रंग
आपको बसंत पंचमी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं. 
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

मंदिर की घंटी, आरती की थाली
नदी के किनारे सूरज की लाली
जिंदगी में आए खुशियों की बहार
बसंत पंचमी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं.
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।।
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

फूलों की वर्षा, शरद की फुहार,
सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,
चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार,
मुबारक हो आप सबको, बसंत पंचमी का त्योहार. 
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

रंग बरसे पीला और छाए
सरसों सी उमंग,
आपके जीवन में 
बसंत के ये अनमोल रंग छा जाएं,
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं. 
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर प्रियजनों को भेजें ये नई शुभकामना संदेश

जागृति सोनी बरसले

Read
Published at : 22 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Basant Panchami 2026 Basant Panchami 2026 Wishes
