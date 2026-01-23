हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBasant Panchami 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सरस्वती पूजा की शुभकामाएं ये संदेश भेज कहें शुभं बसन्तपञ्चमी

Basant Panchami 2026 Wishes Sanskrit: मां सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 को मनाया जा रह है. इस पावन दिन पर आज संस्कृत में भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Jan 2026 06:00 AM (IST)
Preferred Sources

Basant Panchami 2026 Wishes Sanskrit: आज गुरुवार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है. साथ ही आज के दिन लोग पूजा-अराधना कर देवी सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं. बसंत पंचमी का पर्व मुख्य रूप से वसंत ऋतु के आगमन, ज्ञान, शिक्षा, कला, संगीत क्षेत्र से जुड़ा है.

इसके साथ ही बसंत पंचमी पर लोग एक दूसरे को इस दिन की शुभकामनाएं भी देते हैं. लेकिन शुभकामना अगर संस्कृत में हो तो इसका भाव और भी गहरा हो जाता है. अगर आप संस्कृत में बसंत पंचमी की शुभकामना ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं. यहां देखें अर्थ सहित संस्कृत में बसंत पंचमी की शुभकामनाएं.

बसंत पंचमी की शुभकामना (Happy Basant Panchami in Sanskrit)

भवान् वसन्त पन्चमीयाः शुभकामना।
वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।


Basant Panchami 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सरस्वती पूजा की शुभकामाएं ये संदेश भेज कहें शुभं बसन्तपञ्चमी

सा शारदा प्रसन्ना राजति मम मानसे नित्यम् ।
या शारदाब्जवदना जननी कीर्त्या हि सर्वलोकानाम् ॥
वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।

ऐं ह्रीं श्रीं अन्तरिक्षसरस्वति परमरक्षिणि।
मम सर्वविघ्नबाधा निवारय निवारय स्वाहा॥
वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥
वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।


Basant Panchami 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सरस्वती पूजा की शुभकामाएं ये संदेश भेज कहें शुभं बसन्तपञ्चमी

जयति सरस्वती देवा, विद्या, विवेकं च प्रदानं यच्छतु।
सर्वे बालकाः ज्ञानार्जनं त्वरयन्तु।
शुभं बसन्तपञ्चमी!

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥
भवान् वसन्त पन्चमीयाः शुभकामना।

अर्थ सहित संस्कृत में बसंत पंचमी की शुभकामना (Basant Panchami 2026 Sanskrit Wishes with Meaning)

सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवताम्।
देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना:॥

अर्थ- वाणी की देवी मां सरस्वती को नमस्कार करता/करती हूं, जिनकी कृपा से मानव देव समान हो जाता है.

सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने।
विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते।।


Basant Panchami 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सरस्वती पूजा की शुभकामाएं ये संदेश भेज कहें शुभं बसन्तपञ्चमी

अर्थ- हे! महा भाग्यवती, ज्ञानदात्री, ज्ञानरूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली सरस्वती मां मुझे विद्या प्रदान करें. मैं आपको नमस्कार करता/करती हूं.

शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे।
सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्॥”

अर्थ- शरत ऋतु में उतपन्न कमल का आसन ग्रहण करने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां सरस्वती जी, सदैव मेरे मुख में सब संपत्तियों के साथ विराजमान रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 23 Jan 2026 06:00 AM (IST)
Saraswati Puja Vasant Panchami Happy Basant Panchami Basant Panchami 2026 Saraswati Puja 2026 Basant Panchami 2026 Wishes
विश्व
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया बड़ अपडेट
महाराष्ट्र
कांग्रेस, AIMIM और BJP ने मिलाया हाथ, महाराष्ट्र से फिर सामने आई चौंकाने वाली सियासी तस्वीर
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
विश्व
महाराष्ट्र
क्रिकेट
बॉलीवुड
इंडिया
इंडिया
हेल्थ
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
