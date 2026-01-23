Basant Panchami 2026 Wishes Sanskrit: आज गुरुवार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है. साथ ही आज के दिन लोग पूजा-अराधना कर देवी सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं. बसंत पंचमी का पर्व मुख्य रूप से वसंत ऋतु के आगमन, ज्ञान, शिक्षा, कला, संगीत क्षेत्र से जुड़ा है.

इसके साथ ही बसंत पंचमी पर लोग एक दूसरे को इस दिन की शुभकामनाएं भी देते हैं. लेकिन शुभकामना अगर संस्कृत में हो तो इसका भाव और भी गहरा हो जाता है. अगर आप संस्कृत में बसंत पंचमी की शुभकामना ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं. यहां देखें अर्थ सहित संस्कृत में बसंत पंचमी की शुभकामनाएं.

बसंत पंचमी की शुभकामना (Happy Basant Panchami in Sanskrit)

भवान् वसन्त पन्चमीयाः शुभकामना।

वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।





सा शारदा प्रसन्ना राजति मम मानसे नित्यम् ।

या शारदाब्जवदना जननी कीर्त्या हि सर्वलोकानाम् ॥

वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।

ऐं ह्रीं श्रीं अन्तरिक्षसरस्वति परमरक्षिणि।

मम सर्वविघ्नबाधा निवारय निवारय स्वाहा॥

वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥

वसंत पंचमीणां शुभेच्छा:।







जयति सरस्वती देवा, विद्या, विवेकं च प्रदानं यच्छतु।

सर्वे बालकाः ज्ञानार्जनं त्वरयन्तु।

शुभं बसन्तपञ्चमी!

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।

या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

भवान् वसन्त पन्चमीयाः शुभकामना।

अर्थ सहित संस्कृत में बसंत पंचमी की शुभकामना (Basant Panchami 2026 Sanskrit Wishes with Meaning)

सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवताम्।

देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना:॥

अर्थ- वाणी की देवी मां सरस्वती को नमस्कार करता/करती हूं, जिनकी कृपा से मानव देव समान हो जाता है.

सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने।

विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते।।









अर्थ- हे! महा भाग्यवती, ज्ञानदात्री, ज्ञानरूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली सरस्वती मां मुझे विद्या प्रदान करें. मैं आपको नमस्कार करता/करती हूं.

शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे।

सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्॥”

अर्थ- शरत ऋतु में उतपन्न कमल का आसन ग्रहण करने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां सरस्वती जी, सदैव मेरे मुख में सब संपत्तियों के साथ विराजमान रहें.

