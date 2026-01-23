VIDEO: बसंत पंचमी पर बाबा महाकाल का वासंती श्रृंगार, पीली सरसों से सजा दरबार

Basant Panchami 2026 Mahakaleshwar Temple: आज देशभर में बसंत पंचमी की धूम है. उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकालेश्वर का दिव्य श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को सरसों के फूल और पत्तियों से सजाया गया. इसके बाद अद्भुत भव्य भस्म आरती हुई. इस दौरान अवंतिकानाथ का देवी स्वरूप में श्रृंगार किया गया था.वीडियो में देखें भस्म आरती की दिव्य झलक.

बसंत पंचमी पर प्रकृति पर पीली चादर बिछ जाती है. बसंत पंचमी पर्व की शुरुआत भगवान महाकाल के आंगन से हुई. यहां तड़के चार बजे भस्म आरती में बाबा का दिव्य श्रृंगार किया गया. केसरयुक्त पंचामृत से अभिषेक किया.

महाकाल को चढ़ाए सरसों के फूल

बसंत पंचमी पर चारों तरफ सरसों दिखाई देती है. महाकाल मंदिर में भी बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा महाकाल का पीले वस्त्र. पीले फूल से देवी स्वरूप में श्रृंगार किया गया. भगवान को केसरिया भात का भोग लगाकर आरती होगी. भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे.

महाकाल मंदिर से होली की हुई शुरुआत

महाकाल मंदिर के आंगन से ही बसंत पंचमी पर्व पर गुलाल अर्पित कर होली पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है. इस दिन से होली तक बाबा महाकाल को गुलाल रोजाना अर्पित किया जाता है.

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर होगी महादेव की तिलक की रस्म, शुरू हो जाती है विवाह की तैयारियां

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.