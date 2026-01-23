VIDEO: बसंत पंचमी पर बाबा महाकाल का वासंती श्रृंगार, पीली सरसों से सजा दरबार
Basant Panchami 2026 Mahakal Mandir: ऋतु परिवर्तन के पावन अवसर बसंत पंचमी पर भगवान महाकाल का विशेष वासंती शृंगार किया जाएगा. महाकाल को देवी स्वरूप में सजाया गया, पूरा दरबार सरसों के फूल में नजर आया.
Basant Panchami 2026 Mahakaleshwar Temple: आज देशभर में बसंत पंचमी की धूम है. उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकालेश्वर का दिव्य श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को सरसों के फूल और पत्तियों से सजाया गया. इसके बाद अद्भुत भव्य भस्म आरती हुई. इस दौरान अवंतिकानाथ का देवी स्वरूप में श्रृंगार किया गया था.वीडियो में देखें भस्म आरती की दिव्य झलक.
बसंत पंचमी पर प्रकृति पर पीली चादर बिछ जाती है. बसंत पंचमी पर्व की शुरुआत भगवान महाकाल के आंगन से हुई. यहां तड़के चार बजे भस्म आरती में बाबा का दिव्य श्रृंगार किया गया. केसरयुक्त पंचामृत से अभिषेक किया.
🙏🏻🚩 🚩🙏🏻— राजेंद्र जाधव ( गर्व से कहो मै हिंदू हु) (@RajendraA4) February 3, 2025
*स्वयंभू दक्षिणमुखी राजाधिराज मृत्युलोकाधिपति भूतभावन अवंतिकानाथ बाबा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी का भस्म श्रृंगार आरती दर्शन*
*बसंत पंचमी*🌹🌹🚩🚩
*‼️०३-०२-२५-‼️सोमवार !*
🙏🌹 *🐍ॐजय श्री महाकाल🐍* 🌹🙏
*꧁_ ॐ नमः पार्वती पतये *हर हर महादेव।_꧂* pic.twitter.com/SM20og7nHm
महाकाल को चढ़ाए सरसों के फूल
बसंत पंचमी पर चारों तरफ सरसों दिखाई देती है. महाकाल मंदिर में भी बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा महाकाल का पीले वस्त्र. पीले फूल से देवी स्वरूप में श्रृंगार किया गया. भगवान को केसरिया भात का भोग लगाकर आरती होगी. भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे.
#बसंत_पंचमी महाकाल उज्जैन आरती। हर हर महादेव— Rajtyagi (@Rajtyag04068412) January 23, 2026
Darshan kijiye mahakal Mahadev ji#BasantPanchmi
#BasantPanchami2026 #BasantPanchami #viralvideo #viralpost2026 #viralpost pic.twitter.com/FtLJnexI4B
महाकाल मंदिर से होली की हुई शुरुआत
महाकाल मंदिर के आंगन से ही बसंत पंचमी पर्व पर गुलाल अर्पित कर होली पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है. इस दिन से होली तक बाबा महाकाल को गुलाल रोजाना अर्पित किया जाता है.
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर होगी महादेव की तिलक की रस्म, शुरू हो जाती है विवाह की तैयारियां
