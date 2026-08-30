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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मघर में गाय नहीं तो बहुला चतुर्थी की पूजा कैसे होगी? तस्वीर, गोशाला या गौ-सेवा में क्या सही ?

घर में गाय नहीं तो बहुला चतुर्थी की पूजा कैसे होगी? तस्वीर, गोशाला या गौ-सेवा में क्या सही ?

Bahula Chaturthi 2026: बहुला चतुर्थी 31 अगस्त 2026 को है. इस दिन गाय की पूजा होती है, ऐसे में अगर घर में गाय न हो या फिर आसपास गाय न मिले तो क्या करें, कैसे करें पूजा.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 30 Aug 2026 08:19 AM (IST)
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Bahula Chaturthi 2026: बहुला चतुर्थी का व्रत भगवान श्रीकृष्ण और गौ-पूजन से जुड़ा माना जाता है. इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने की परंपरा है. मान्यता है कि गाय की सेवा और पूजन से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और संतान के कल्याण की कामना पूरी होती है. बहुला चतुर्थी 31 अगस्त 2026 को है. 

आज शहरों में रहने वाले बहुत से लोगों के घर में गाय रखना संभव नहीं होता. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर घर में गाय नहीं है तो बहुला चतुर्थी पर पूजा कैसे करें? क्या गाय की तस्वीर से पूजा हो सकती है या गोशाला जाकर गौ-सेवा करना ज्यादा उचित है ?

घर में गाय नहीं है तो क्या करें?

धार्मिक दृष्टि से पूजा में भावना, श्रद्धा और सामर्थ्य का महत्व माना गया है.अगर घर पर गाय नहीं है तो गाय की तस्वीर या भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति के साथ मौजूद गाय का पूजन किया जा सकता है. इसके लिए पूजा स्थान को स्वच्छ करके गाय की तस्वीर रखें. रोली, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें.

गुड़ या हरा चारा प्रतीक रूप से अर्पित कर भगवान श्रीकृष्ण और गौ माता से परिवार के मंगल की प्रार्थना करें. तस्वीर से पूजा करना श्रद्धा का माध्यम है, जबकि जीवित गाय की सेवा प्रत्यक्ष सेवा मानी जाती है.

गोशाला जाकर गौ-सेवा करना ज्यादा अच्छा?

अगर संभव हो तो बहुला चतुर्थी पर गोशाला जाकर गाय और बछड़े की सेवा करना अधिक पुण्यदायी माना गया है. वहां गायों को हरा चारा, गुड़ या उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन कराया जा सकता है. गोशाला में सेवा करने से केवल पूजा ही नहीं, बल्कि पशु की देखभाल में भी योगदान होता है, इससे 33 कोटि देवी-देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

गौ-सेवा का सही नियम क्या है?

गौ सेवा एक दिन की सेवा नहीं है बल्कि गाय को स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखना, रोजाना भोजन-पानी उपलब्ध कराना, बीमार या घायल गाय की देखभाल में सहयोग करना और गोशाला की जरूरत के अनुसार आर्थिक या वस्तु के रूप में सहायता करना भी सेवा का हिस्सा होता है. 

1. क्या बहुला चतुर्थी पर गाय की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं?
घर में गाय न होने पर तस्वीर की श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं. दीपक जलाकर रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें.

2. गाय और बछड़े की साथ में पूजा क्यों होती है?
इसे मातृत्व, संरक्षण और संतान के मंगल से जोड़ा जाता है. इस दिन गाय-बछड़े की पूजा कर संतान की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है.

3. गोशाला में किस तरह गौ-सेवा करें?
गायों को जरूरत के अनुसार चारा, भोजन या पानी की व्यवस्था कराएं. गोशाला के रखरखाव के लिए दान करना भी सेवा का अच्छा तरीका है.

4. बहुला चतुर्थी पर गौ-सेवा का क्या फल मिलता है?
मान्यता है कि गौ-सेवा पुण्यदायी होती है और भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. इससे परिवार के मंगल और संतान के कल्याण की कामना की जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Aug 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Bahula Chaturthi 2026 Heramba Sankashti Chaturthi 2026
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