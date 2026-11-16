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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBadrinath Dham 2026: आज बंद होंगे बदरीनाथ के कपाट, जानें घृत कंबल रहस्य और 2027 यात्रा डेट

Badrinath Dham 2026: आज बंद होंगे बदरीनाथ के कपाट, जानें घृत कंबल रहस्य और 2027 यात्रा डेट

Badrinath Dham Kapat Closing 2026: आज 16 नवंबर 2026 को रात 9:37 बजे श्री बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं. घृत कंबल का रहस्य और साल 2027 में कपाट खुलने की संभावित तारीखें.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 16 Nov 2026 12:36 PM (IST)
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Badrinath Dham Kapat Closing 2026: हिमालय की गोद में बसे श्री बदरीनाथ धाम के कपाट आज यानी 16 नवंबर 2026 की रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए विधि-विधान से बंद कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा का भी आधिकारिक समापन हो जाएगा. 

सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है. कड़ाके की ठंड के बीच इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं. इस सीजन में अब तक रिकॉर्ड 23 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान बदरीविशाल के दर्शन किए हैं.

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बिना वेद पाठ के हो रही पंच पूजाएं और अनूठी परंपराएं:

कपाट बंद होने से पहले चल रही पंच पूजाओं का आज पांचवां और अंतिम दिन है. तीसरे दिन ही वेद-ग्रंथों का वाचन बंद हो जाने के कारण आज की सभी पूजाएं बिना वेद पाठ के संपन्न हो रही हैं. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाभिषेक के बाद दिनभर अंतिम दर्शन खुले रखे गए हैं, साथ ही गर्भगृह में विराजमान भगवान उद्धव, कुबेर जी और गरुड़ जी की विशेष पूजा की जा रही है.

शाम की आरती के बाद गर्भगृह से उद्धव और कुबेर जी की डोलियां बाहर लाई जाएंगी, क्योंकि शीतकाल में स्वयं देवऋषि नारद भगवान की पूजा करते हैं. इसके बाद बाल ब्रह्मचारी मुख्य पुजारी (रावल) माता लक्ष्मी की सखी का स्त्री वेश धारण कर लक्ष्मी मंदिर से माता की मूर्ति को गर्भगृह में भगवान नारायण के पास विराजमान करेंगे और बिना पीठ दिखाए उल्टे पैर बाहर आएंगे.

घृत कंबल, अखंड ज्योति और शीतकालीन प्रवास:

रात 9:37 बजे कपाट बंद होने से ठीक पहले भगवान बदरीविशाल को माणा गांव (भारत के अंतिम गांव) की कुंवारी कन्याओं द्वारा बुना और गाय के शुद्ध घी में भिगोया गया 'घृत कंबल' ओढ़ाया जाएगा. गर्भगृह में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, जो अगले छह महीने तक निरंतर जलती रहेगी. 

कल यानी 17 नवंबर की सुबह भगवान उद्धव, कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य की डोलियां जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगी, जहां अगले 6 महीने तक शीतकालीन पूजा होगी.

साल 2027 में कब खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट?

साल 2027 में बदरीनाथ धाम के कपाट 12 या 13 मई 2027 (अक्षय तृतीया 9 मई के 2-4 दिन बाद) को ब्रह्म मुहूर्त में खुलने की उम्मीद है. कपाट खुलने की आधिकारिक तारीख और मुहूर्त की घोषणा 11 फरवरी 2027 (बसंत पंचमी) को टिहरी राजदरबार (नरेंद्र नगर) में पंचांग गणना के बाद होगी.

कपाट खुलने से 15-20 दिन पहले सुहागिन महिलाओं द्वारा निकाले गए तिलों के तेल की भव्य 'गाडू घड़ा' यात्रा निकलेगी, जिससे भगवान का महाभिषेक और अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी. 2027 की यात्रा के लिए मार्च के अंत में उत्तराखंड टूरिस्ट केयर पोर्टल पर निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे. 

तारीख घोषित होते ही ट्रेन, होटल और हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लेना बेहतर रहेगा. ध्यान रहे कि 2027 में भी मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहने की पूरी संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 16 Nov 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Badrinath Temple Chardham Yatra 2026 Kapat Closing 2026
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