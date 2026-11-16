Badrinath Dham 2026: आज बंद होंगे बदरीनाथ के कपाट, जानें घृत कंबल रहस्य और 2027 यात्रा डेट

Badrinath Dham Kapat Closing 2026: हिमालय की गोद में बसे श्री बदरीनाथ धाम के कपाट आज यानी 16 नवंबर 2026 की रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए विधि-विधान से बंद कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा का भी आधिकारिक समापन हो जाएगा.

सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है. कड़ाके की ठंड के बीच इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं. इस सीजन में अब तक रिकॉर्ड 23 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान बदरीविशाल के दर्शन किए हैं.

बिना वेद पाठ के हो रही पंच पूजाएं और अनूठी परंपराएं:

कपाट बंद होने से पहले चल रही पंच पूजाओं का आज पांचवां और अंतिम दिन है. तीसरे दिन ही वेद-ग्रंथों का वाचन बंद हो जाने के कारण आज की सभी पूजाएं बिना वेद पाठ के संपन्न हो रही हैं. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाभिषेक के बाद दिनभर अंतिम दर्शन खुले रखे गए हैं, साथ ही गर्भगृह में विराजमान भगवान उद्धव, कुबेर जी और गरुड़ जी की विशेष पूजा की जा रही है.

शाम की आरती के बाद गर्भगृह से उद्धव और कुबेर जी की डोलियां बाहर लाई जाएंगी, क्योंकि शीतकाल में स्वयं देवऋषि नारद भगवान की पूजा करते हैं. इसके बाद बाल ब्रह्मचारी मुख्य पुजारी (रावल) माता लक्ष्मी की सखी का स्त्री वेश धारण कर लक्ष्मी मंदिर से माता की मूर्ति को गर्भगृह में भगवान नारायण के पास विराजमान करेंगे और बिना पीठ दिखाए उल्टे पैर बाहर आएंगे.

घृत कंबल, अखंड ज्योति और शीतकालीन प्रवास:

रात 9:37 बजे कपाट बंद होने से ठीक पहले भगवान बदरीविशाल को माणा गांव (भारत के अंतिम गांव) की कुंवारी कन्याओं द्वारा बुना और गाय के शुद्ध घी में भिगोया गया 'घृत कंबल' ओढ़ाया जाएगा. गर्भगृह में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, जो अगले छह महीने तक निरंतर जलती रहेगी.

कल यानी 17 नवंबर की सुबह भगवान उद्धव, कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य की डोलियां जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगी, जहां अगले 6 महीने तक शीतकालीन पूजा होगी.

साल 2027 में कब खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट?

साल 2027 में बदरीनाथ धाम के कपाट 12 या 13 मई 2027 (अक्षय तृतीया 9 मई के 2-4 दिन बाद) को ब्रह्म मुहूर्त में खुलने की उम्मीद है. कपाट खुलने की आधिकारिक तारीख और मुहूर्त की घोषणा 11 फरवरी 2027 (बसंत पंचमी) को टिहरी राजदरबार (नरेंद्र नगर) में पंचांग गणना के बाद होगी.

कपाट खुलने से 15-20 दिन पहले सुहागिन महिलाओं द्वारा निकाले गए तिलों के तेल की भव्य 'गाडू घड़ा' यात्रा निकलेगी, जिससे भगवान का महाभिषेक और अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी. 2027 की यात्रा के लिए मार्च के अंत में उत्तराखंड टूरिस्ट केयर पोर्टल पर निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे.

तारीख घोषित होते ही ट्रेन, होटल और हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लेना बेहतर रहेगा. ध्यान रहे कि 2027 में भी मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहने की पूरी संभावना है.

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