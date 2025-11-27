Baba Venga Bhavishyawani 2026: 2026 में सोना होगा सस्ता ? जानें बाबा वेंगा की भविष्यवाणी
Baba Venga Bhavishyawani 2026: बाबा वेंगा की 2026 को लेकर भविष्यवाणी वायरल हो रही है. इसमें सबसे खास चर्चा सोने की कीमत को लेकर है. जानें अगले साल सोना सस्ता होगा या उसमें उछाल आएगी जानें.
Baba Venga Bhavishyawani 2026: नया साल आने से पहले ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की चर्चा जोरों पर है. बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र की नॉस्त्रेदमस कहा जाता है. दुनियाभर में अपनी भविष्यवाणियों के लिए चर्चा में रहने वाली बुल्गारिया की बाबा वेंगा की 2026 को लेकर कई भविष्यवाणी वायरल हो रही है. इस भविष्यवाणी में सोने की कीमतों पर भी बात की गई है.
सोने की कीमत पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी
भारत में 10 ग्राम सोने का दाम करीब 1 लाख 25 हजार रुपये तक पहुंच चुका है. बाबा वेंगा की वायरल भविष्यवाणी के मुताबिक, 2026 में वैश्विक आर्थिक बदलाव एक वित्तीय संकट आ सकता है.जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकता है. इस संकट के कारण बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू का कमजोर होना और बाजार में तरलता में कमी जैसी घटनाएं हो सकती हैं.
वित्तीय संकट आने से सोने और चांदी की कीमत में बड़ा उछाल आ सकता है क्योंकि जब भी वित्तीय सकंट बनता है, तब सोने और चांदी में तूफनी तेजी देखने को मिलती है. ऐसे में अनुमान है कि अगले साल सोने की कीमतें 25 से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं.
बाबा वेंगा की 2026 पर भविष्यवाणी
- साल 2026 में लोगों को कईं भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है.
- इंसान पहली बार एलियंस का सीधा सामना करेंगे.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दबदबा बढ़ेगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है.
कौन है बाबा वेंगा ?
बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक रहस्यमयी महिला थीं, जिनका असली नाम एंजेलिका पैंडेवा गुशारोवा था. बाबा वेंगा भले ही नेत्रहीन महिला थीं,लेकिन वो अपनी अद्भुत भविष्यवाणियों के लिए विश्वभर में जानी जाती हैं. दुनिया में इन्हे एक प्रखर भविष्यवक्ता के तौर पर पहचान मिली.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
