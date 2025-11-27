हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBaba Venga Bhavishyawani 2026: 2026 में सोना होगा सस्ता ? जानें बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

Baba Venga Bhavishyawani 2026: 2026 में सोना होगा सस्ता ? जानें बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

Baba Venga Bhavishyawani 2026: बाबा वेंगा की 2026 को लेकर भविष्यवाणी वायरल हो रही है. इसमें सबसे खास चर्चा सोने की कीमत को लेकर है. जानें अगले साल सोना सस्ता होगा या उसमें उछाल आएगी जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Nov 2025 01:35 PM (IST)
Baba Venga Bhavishyawani 2026: नया साल आने से पहले ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की चर्चा जोरों पर है. बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र की नॉस्त्रेदमस कहा जाता है. दुनियाभर में अपनी भविष्यवाणियों के लिए चर्चा में रहने वाली बुल्गारिया की बाबा वेंगा की 2026 को लेकर कई भविष्यवाणी वायरल हो रही है. इस भविष्यवाणी में सोने की कीमतों पर भी बात की गई है.

सोने की कीमत पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

भारत में 10 ग्राम सोने का दाम करीब 1 लाख 25 हजार रुपये तक पहुंच चुका है. बाबा वेंगा की वायरल भविष्यवाणी के मुताबिक, 2026 में वैश्विक आर्थिक बदलाव एक वित्तीय संकट आ सकता है.जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकता है. इस संकट के कारण बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू का कमजोर होना और बाजार में तरलता में कमी जैसी घटनाएं हो सकती हैं.

वित्तीय संकट आने से सोने और चांदी की कीमत में बड़ा उछाल आ सकता है क्योंकि जब भी वित्तीय सकंट बनता है, तब सोने और चांदी में तूफनी तेजी देखने को मिलती है. ऐसे में अनुमान है कि अगले साल सोने की कीमतें 25 से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं.

बाबा वेंगा की 2026 पर भविष्यवाणी

  • साल 2026 में लोगों को कईं भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है.
  • इंसान पहली बार एलियंस का सीधा सामना करेंगे.
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दबदबा बढ़ेगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है.

कौन है बाबा वेंगा ?

बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक रहस्यमयी महिला थीं, जिनका असली नाम एंजेलिका पैंडेवा गुशारोवा था. बाबा वेंगा भले ही नेत्रहीन महिला थीं,लेकिन वो अपनी अद्भुत भविष्यवाणियों के लिए विश्वभर में जानी जाती हैं. दुनिया में इन्हे एक प्रखर भविष्यवक्ता के तौर पर पहचान मिली.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 27 Nov 2025 01:35 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
'ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद, जब पुतिन फोन करें तो..' लीक हुई फोनकॉल ने खोल दिए राज, पढ़ें पूरी ट्रांसक्रिप्ट
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
'ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद, जब पुतिन फोन करें तो..' लीक हुई फोनकॉल ने खोल दिए राज, पढ़ें पूरी ट्रांसक्रिप्ट
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
