Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 29 अप्रैल 2026 को राम मंदिर परकोटा में शिव मंदिर ध्वजारोहण होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होकर रामलला के दर्शन करेंगे।

अयोध्या में कड़े सुरक्षा इंतजाम और रूट डायवर्जन लागू किया गया है।

कार्यक्रम में भाजपा, आरएसएस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे।

Ayodhya, Ram Temple: धर्मनगरी अयोध्या एक बार फिर एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है. 29 अप्रैल 2026 की शाम, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के भीतर एक नया अध्याय जुड़ने वाला है. मंदिर के परकोटा (प्राचीर) में नवनिर्मित भगवान शिव मंदिर के शिखर पर भव्य धर्म ध्वज का आरोहण किया जाएगा. इस गरिमामयी कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस ध्वजारोहण अनुष्ठान को संपन्न करेंगे.

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और दर्शन पूजन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे इस आयोजन में शिरकत करेंगे. मुख्य कार्यक्रम से पूर्व, मुख्यमंत्री रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे. यह दौरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की प्रगति और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा का भी एक हिस्सा माना जा रहा है.

प्रशासनिक सतर्कता और तैयारियां

इस वीवीआईपी दौरे और धार्मिक आयोजन को देखते हुए अयोध्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है.

निरीक्षण: जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने आयोजन स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है.

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने आयोजन स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. रूट डायवर्जन: श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए अयोध्या धाम के प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है.

श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए अयोध्या धाम के प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है. सुरक्षा घेरा: एयरपोर्ट, राम कथा पार्क और हेलीपैड से लेकर मंदिर परिसर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

आयोजन की भव्यता और जनसभा

राम मंदिर के परकोटा के उत्तर-पूर्वी कोने पर एक विशेष मंच तैयार किया गया है, जहाँ से मुख्यमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे.

अतिथि सूची: इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी और लगभग 700 स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे.

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी और लगभग 700 स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे. बैठक व्यवस्था: विशिष्ट अतिथियों (VIPs) के लिए पूर्व दिशा में विशेष गैलरी बनाई गई है.

विशिष्ट अतिथियों (VIPs) के लिए पूर्व दिशा में विशेष गैलरी बनाई गई है. प्रसाद वितरण: आयोजन के अंत में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है, ताकि इस उत्सव का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक भक्त को महाप्रसाद प्राप्त हो सके.

प्रशासन ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है." — शशांक त्रिपाठी, जिलाधिकारी, अयोध्या

धार्मिक महत्व

राम मंदिर के परकोटा में शिव मंदिर का होना 'हरि-हर' (विष्णु और शिव) के समन्वय का प्रतीक है. अयोध्या की परंपरा में भगवान राम के किसी भी शुभ कार्य से पहले या साथ में महादेव की पूजा का विशेष विधान रहा है. ऐसे में शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, मंदिर की पूर्णता और सांस्कृतिक एकता का संदेश देता है.

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