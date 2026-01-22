Ram Mandir Pran Pratishtha Diwas 2026: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर सभी को भेजें ये भक्तिमय संदेश
Ram Mandir Pran Pratishtha Diwas 2026 wishes: 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रामभक्तों में भक्ति और उत्साह का माहौल है. इस दिव्य अवसर पर आप अपनों को रामलला की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.
Ram Mandir Pran Pratishtha Diwas 2026 wishes: 22 जनवरी 2026 को अयोध्या समेत देशभर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया जा रहा है. आज के दिन ही दो वर्ष पूर्ण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. इसके बाद से ही यह तिथि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाई जाती है. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस एक सामान्य तिथि नहीं, बल्कि 500 साल के संघर्ष की पूर्णाहुति है.
यह दिन बताता है कि जब आस्था अडिग हो, तो इतिहास बना सकता है. 22 जनवरी 2026 को अयोध्या में रामलला विराजकर करोड़ों भक्तों के हृदय में सदा के लिए स्थापित हुए हैं. आज हम सभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के इस मौके पर अपने सभी संगे-संबंधियों को रामलला की भक्तिभय शुभकामनाएं भेजकर इस दिवस को और खास बना सकते हैं. यहां देखिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के लिए शानदार शुभकामानएं संदेश-
गुणवान तुम, बलवान तुम
भक्तों को देते हो वरदान तुम,
भगवान तुम, पालनहार तुम,
मुश्किल को कर देते आसान तुम,
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.
श्रीरामचंद्र कृपालु भज
मन हरण भवभय दारुणम,
नवकंज लोचन, कंज मुख,
कर कंज, पद कंजारुणम.
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस 2026 की शुभकामना.
अयोध्या की गलियों में फिर उजाला छाया है,
राम नाम से हर मन ने सुकून पाया है.
प्राण प्रतिष्ठा की यह पावन वर्षगांठ आई,
श्रीराम के चरणों में श्रद्धा झुक आई है.
सदियों का सपना आज साकार हुआ,
राम मंदिर में फिर से धर्म का संचार हुआ.
प्राण प्रतिष्ठा की शुभ वर्षगांठ पर,
हर हृदय श्रीराम से सराबोर हुआ.
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के पावन अवसर पर
रामलला आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास करें.
यह शुभ दिन हर घर में आनंद और आस्था का प्रकाश फैलाए.
जय श्रीराम.
आज के दिन इतिहास नहीं, आस्था सजीव हुई.
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रामलला आपके जीवन में
विश्वास, मर्यादा और सुख-शांति का वास करें.
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस की शुभकामनाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
