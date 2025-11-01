Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









November 2025 Subh Muhurat for Business: किसी भी व्यापारी के लिए नई दुकान खोलना उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. यह सामाजिक दृष्टि से भी एक नई शुरुआत मानी जाती है. अगर सही समय और शुभ मुहूर्त पर दुकान खोली जाए तो यह व्यापार में सफलता और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है.

साल के अंतिम चरण में हमें सोच-समझकर सही दिन पर ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए. किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले समय का चयन करना ना केवल धार्मिक विश्वास है बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी है. कुछ समय के लिए वातावरण और मानसिक ऊर्जा अनुकूल होती है.

जिसे शुभ माना जाता है. नवंबर 2025 में नए व्यापार या दुकान खोलने के लिए कुछ दिन शुभ माना गया है. इन दिनों में व्यापार करने से स्थिरता और समृद्धि अधिक रहेगी. इसके अलावा ग्राहकों का आकर्षण भी बढ़ेगा. इस समय को ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार तय किया जाता है.

05 नवंबर 2025, बुधवार (अश्विनी नक्षत्र)

नवंबर में व्यापार शुरू करने के लिए 05 नवंबर 2025, बुधवार (अश्विनी नक्षत्र) का दिन शुभ है. इस दिन दो समय विशेष है. पहला सुबह 10:21 बजे से लेकर दोपहर 12:25 बजे तक का है. इस समय में दुकान खोलने से कामकाज बिना किसी रुकावट के चलने की संभावना है. वहीं दूसरा शुभ समय दोपहर के 02:08 बजे से शाम के 06:35 बजे तक का है. इस समय में दुकान की शुरुआत करने से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी.

06 नवंबर 2025, गुरुवार (कृत्तिका नक्षत्र)

नवंबर में दुसरा शुभ दिन 06 नवंबर 2025, गुरुवार (कृत्तिका नक्षत्र) को माना गया है. इस दिन दो समय शुभ है. पहला शुभ समय सुबह 07:34 बजे से दोपहर 02:04 बजे तक का है. वहीं दूसरा शुभ समय दोपहर 03:31 बजे से शाम 06:31 बजे तक का है

सुबह के मुहूर्त में दुकान की शुरूआत करने से आमदनी की प्राप्ति जल्दी होगी और दुकान के कर्मचारी का काम में मनोबल बढ़ेगा. दूसरा शुभ मुहूर्त में व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी.

14 नवंबर 2025, शुक्रवार (पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र)

14 नवंबर 2025, शुक्रवार (पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र) के दिन व्यापार शुरू करने के लिए सुबह 07:27 बजे से 11:50 बजे तक का समय अत्यंत शुभ है. यह अवधि दुकान के आर्थिक लाभ के लिए फलदायी रहेगा और व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करेगा. मगर ध्यान रहें व्यापार की शुरुआत के लिए तैयारी और योजनाएं भी मजबूत होनी चाहिए.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.