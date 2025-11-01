हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSubh Muhurat for Business: दुकान या नया व्यापार खोलने चाहते हैं तो, जाने नवंबर 2025 के शुभ दिन और मुहूर्त!

Subh Muhurat for Business: दुकान या नया व्यापार खोलने चाहते हैं तो, जाने नवंबर 2025 के शुभ दिन और मुहूर्त!

November 2025 Subh Muhurat for Business : नंवबर 2025 में नई दुकान या व्यापार करना चाहते हैं तो यह विशेष दिन रहेंगे अत्यंत फलदायी. इन दिनों में दुकान शुरू करने पर सफलता और ग्राहकों का विश्वास मिलेगी.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Nov 2025 12:22 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

November 2025 Subh Muhurat for Business: किसी भी व्यापारी के लिए नई दुकान खोलना उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. यह सामाजिक दृष्टि से भी एक नई शुरुआत मानी जाती है. अगर सही समय और शुभ मुहूर्त पर दुकान खोली जाए तो यह व्यापार में सफलता और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है.

साल के अंतिम चरण में हमें सोच-समझकर सही दिन पर ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए. किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले समय का चयन करना ना केवल धार्मिक विश्वास है बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी है. कुछ समय के लिए वातावरण और मानसिक ऊर्जा अनुकूल होती है.

जिसे शुभ माना जाता है. नवंबर 2025 में नए व्यापार या दुकान खोलने के लिए कुछ दिन शुभ माना गया है. इन दिनों में व्यापार करने से स्थिरता और समृद्धि अधिक रहेगी. इसके अलावा ग्राहकों का आकर्षण भी बढ़ेगा. इस समय को ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार तय किया जाता है.

05 नवंबर 2025, बुधवार (अश्विनी नक्षत्र)

नवंबर में व्यापार शुरू करने के लिए 05 नवंबर 2025, बुधवार (अश्विनी नक्षत्र) का दिन शुभ है. इस दिन दो समय विशेष है. पहला सुबह 10:21 बजे से लेकर दोपहर 12:25 बजे तक का है. इस समय में दुकान खोलने से कामकाज बिना किसी रुकावट के चलने की संभावना है. वहीं दूसरा शुभ समय दोपहर के 02:08 बजे से शाम के 06:35 बजे तक का है. इस समय में दुकान की शुरुआत करने से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी.

06 नवंबर 2025, गुरुवार (कृत्तिका नक्षत्र)

नवंबर में दुसरा शुभ दिन 06 नवंबर 2025, गुरुवार (कृत्तिका नक्षत्र) को माना गया है. इस दिन दो समय शुभ है. पहला शुभ समय सुबह 07:34 बजे से दोपहर 02:04 बजे तक का है. वहीं दूसरा शुभ समय दोपहर 03:31 बजे से शाम 06:31 बजे तक का है

सुबह के मुहूर्त में दुकान की शुरूआत करने से आमदनी की प्राप्ति जल्दी होगी और दुकान के कर्मचारी का काम में मनोबल बढ़ेगा. दूसरा शुभ मुहूर्त में व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी.

14 नवंबर 2025, शुक्रवार (पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र)

14 नवंबर 2025, शुक्रवार (पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र) के दिन व्यापार शुरू करने के लिए सुबह 07:27 बजे से 11:50 बजे तक का समय अत्यंत शुभ है. यह अवधि दुकान के आर्थिक लाभ के लिए फलदायी रहेगा और व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करेगा. मगर ध्यान रहें व्यापार की शुरुआत के लिए तैयारी और योजनाएं भी मजबूत होनी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 01 Nov 2025 12:22 AM (IST)
Embed widget