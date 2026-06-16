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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAshadha Month 2026: आषाढ़ माह कब शुरू होगा ? इस महीने लगेंगे चातुर्समास, जान लें नियम, व्रत-त्योहार

Ashadha Month 2026: आषाढ़ माह कब शुरू होगा ? इस महीने लगेंगे चातुर्समास, जान लें नियम, व्रत-त्योहार

Ashadha Month 2026: आषाढ़ माह 30 जून से 29 जुलाई तक रहेगा. ये साधना और संयम का समय माना जाता है. धार्मिक और प्राकृति दृष्टि से इसका खास महत्व है. जान लें नियम, महत्व और इसके त्योहार.

Reported By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 16 Jun 2026 06:20 AM (IST)
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Ashadha Month 2026: वट पूर्णिमा के बाद 30 जून 2026 से आषाढ़ महीने की शुरुआत हो जाएगी. इसका समापन 29 जुलाई 2026 को होगा. इसके बाद सावन लग जाएगा. आषाढ़ आते ही बादल, वर्षा और हरियाली का आरंभ हो जाता है. सूखी धरती फिर से जीवन से भरने लगती है. इसलिए यह माह नवसृजन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है.

हिंदू धर्म में आषाढ़ मास को बेहद पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. इस महीने का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व जुड़ा है भगवान विष्णु के शयन से. इसी महीने में देवशयनी एकादशी से श्रीहरि अगले चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. आषाढ़ माह का पुराणों में क्या महत्व है, इसके नियम और व्रत त्योहार भी जान लें.

साधना और संयम का समय है आषाढ़ माह

जपो दानं तपः कर्म आषाढे विशेषतः. भक्त्या कृतं महापुण्यं सर्वदुःखविनाशनम्॥

आषाढ़ में श्रद्धा से किया गया जप, दान और तप मनुष्य के दुःखों को दूर करने वाला और महान पुण्य देने वाला माना गया है.

पुराणों में महत्व

आषाढमासि यत्पुण्यं स्नानदानजपादिकम्. तत्सर्वमक्षयं प्रोक्तं विष्णुप्रीतिकरं परम्॥

आषाढ़ महीने में स्नान, दान, जप और धर्मकर्म से प्राप्त पुण्य अक्षय माना गया है और यह भगवान विष्णु को प्रिय होता है.

आषाढ़ माह के नियम

आषाढ़ को केवल धार्मिक महीना नहीं, बल्कि प्रकृति, कृषि, संतुलन और जीवन के पुनर्निर्माण का काल माना जाता है.वर्षा ऋतु में जीव-जंतु, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीवन अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए परंपरा में कम यात्रा, संयमित भोजन और स्थिर जीवन को महत्व दिया गया. आषाढ़ मनुष्य को भी बाहर की भागदौड़ से हटकर भीतर की साधना की ओर प्रेरित करता है.

आषाढ़ माह 2026 व्रत त्योहार

  • 30 जून 2026 - आषाढ़ माह शुरू
  • 3 जुलाई 2026 - कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी
  • 6 जुलाई 2026 - कालाष्टमी एवं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
  • 10 जुलाई 2026 - योगिनी एकादशी
  • 12 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत एवं मासिक शिवरात्रि
  • 14 जुलाई 2026 - आषाढ़ अमावस्या
  • 15 जुलाई 2026 - आषाढ़ नवरात्रि प्रारम्भ,
  • 16 जुलाई 2026 - जगन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति
  • 17 जुलाई 2026 - अनिरुद्ध चतुर्थी
  • 22 जुलाई 2026 - भड़ली नवमी
  • 25 जुलाई 2026 - देवशयनी एकादशी
  • 26 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत
  • 28 जुलाई 2026 - कोकिला व्रत
  • 29 जुलाई 2026 - गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Jun 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Festival Vishnu Ji Chaturmas 2026 Dev Shayani Ekadashi 2026 Ashadh Month 2026
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