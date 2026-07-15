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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में क्या गृहस्थ वाले भी घटस्थापना कर सकते हैं ? क्या है नियम

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में क्या गृहस्थ वाले भी घटस्थापना कर सकते हैं ? क्या है नियम

Ashadha Gupt Navratri 2026 Ghatsthapana: गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधकों के लिए बहुत खास है लेकिन क्या इस नवरात्रि में गृहस्थ वाले भी घटस्थापना कर सकते हैं,शास्त्रों में क्या है नियम

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 15 Jul 2026 05:46 AM (IST)
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Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. अपने नाम के अनुरूप इस नवरात्रि में गुप्त तरीके से मां की साधना की जाती है. गुप्त साधना तांत्रिक और अघोरी करते हैं इसलिए गुप्त नवरात्रि इनके लिए खास मानी जाती है. इस दौरान तांत्रिक साधक और सिद्धि की कामना करने वाले घटस्थापना कर विशेष अनुष्ठान करते हैं.

गुप्त नवरात्रि में पूजा-पद्धति, आराध्य स्वरूप और साधना का उद्देश्य अलग होता है. तांत्रिक उपासकों गुप्त नवरात्रि ज्यादा महत्व रखती है लेकिन ऐसे में क्या गृहस्थ जीवन (पारिवारिक जीवन) वाले भी गुप्त नवरात्रि में घटस्थापना कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

कौन होते हैं गृहस्थ वाले ?

सनातन धर्म के चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है. इसमें गृहस्थ आश्रम वो है, जिसमें व्यक्ति विवाह करके परिवार, संतान, आजीविका और सामाजिक दायित्वों का पालन करता है.

क्या गृहस्थ वाले गुप्त नवरात्रि में घटस्थापना कर सकते हैं ?

ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली बताते हैं कि देवी भागवत महापुराण (स्कंध 7) के अनुसार नवरात्रि व्रत और देवी पूजा का महत्व सभी भक्तों के लिए बताया गया है. कहीं भी गृहस्थों को नवरात्रि पूजन या कलश स्थापना से वंचित नहीं किया गया है.

वहीं मार्कण्डेय पुराण में देवी की उपासना को सर्वजन के लिए कल्याणकारी बताया गया है. राजा सुरथ (गृहस्थ) और वैश्य समाधि दोनों ने देवी की आराधना कर सिद्धि प्राप्त की थी. इससे स्पष्ट होता है कि देवी उपासना केवल संन्यासियों या तांत्रिकों तक सीमित नहीं है.

धर्मशास्त्रों और देवी उपासना की परंपरा के अनुसार गृहस्थ श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना (घटस्थापना) कर सकते हैं और मां दुर्गा की सात्विक पूजा कर सकते हैं.

ध्यान रखें ये बातें

  • पुराणों में शारदीय और चैत्र नवरात्रि में घटस्थापना को ज्यादा महत्व दिया है,लेकिन अगर कोई साधक गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना कर माता की साधना करना चाहता है तो कुछ खास नियम का पालन करें.
  • शुभ मुहूर्त में घटस्थापना करें.
  • मां दुर्गा या अपने इष्ट देवी स्वरूप की सात्विक पूजा करें.
  • दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करें.
  • सात्विक आहार और संयम का पालन करें.
  • घर में घटस्थापना की है तो विवाद, क्लेश न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें.
  • सफाई रखें, घटस्थापना वाली जगह पर अंधेरा न रखें.
  • तांत्रिक दीक्षा नहीं ली है या योग्य गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो दस महाविद्याओं के गुप्त तांत्रिक प्रयोग, विशेष बीज मंत्रों की उच्च साधना या जटिल अनुष्ठान भूलकर भी न करें. परिणाम उल्टे पड़ सकते हैं.

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 घटस्थापना मुहूर्त

हिंदू पंचांग अनुसार 15 जुलाई 2026 को गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना सुबह 5.33 से लेकर सुबह 10.09 मिनट के बीच की जाएगी.

घटस्थापना की विधि

  • शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान की सफाई करें और चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं.
  • मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें जौ (जवारे) बोएं.
  • तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश में गंगाजल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालें.
  • कलश के मुख पर आम के 5 या 7 पत्ते रखें और उस पर लाल वस्त्र में लपेटा हुआ नारियल स्थापित करें.
  • कलश पर मौली बांधें और स्वस्तिक का चिह्न बनाएं.
  • मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित करें.
  • अखंड ज्योति या घी का दीपक जलाएं.
  • मां दुर्गा का आवाहन कर संकल्प लें और पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, धूप-दीप व नैवेद्य अर्पित करें.
  • दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, सिद्धकुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
  • नौ दिनों तक प्रतिदिन दीप जलाकर माता की पूजा करें और अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन एवं हवन के साथ व्रत का समापन करें.

Ashadha Gupt Navratri 2026 Date: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर 12 साल बाद दुर्लभ योग, जानें कलश स्थापना का सही मुहूर्त और जरूरी नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 Jul 2026 05:46 AM (IST)
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