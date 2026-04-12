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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAsha Bhosle: आशा भोसले के 10 भजन जो आज भी कानों में रस घोल देते हैं, सुनते ही मन हो जाता है शांत

Asha Bhosle: आशा भोसले के 10 भजन जो आज भी कानों में रस घोल देते हैं, सुनते ही मन हो जाता है शांत

Asha Bhosle: आशा भोसले का निधन हो चुका है. 12 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली. लगभग 7 दशकों से अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली आशा ताई के गाने और भजन आज भी कानों में रस घोल देते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 02:06 PM (IST)
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  • 92 वर्ष की आयु में आशा भोसले का निधन मुंबई के अस्पताल में हुआ।
  • कार्डियक अरेस्ट और सीने में संक्रमण के कारण हुआ निधन।
  • आशा भोसले ने 7 दशक के करियर में हजारों गाने गाए।
  • उनकी आवाज में गाए भजन आज भी लोगों को सुकून देते हैं।

Asha Bhosle: आशा भोसले वो नाम है जो हर संगीत पंसद लोगों की जुबान पर होता है. आशा भोसले को प्यार से सभी आशा ताई भी कहते थे. सुरों की मल्लिका आशा भोसले के निधन की खबर सामने आ रही है. खबरों के अनुसार, 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली.  वहीं सोमवार शाम 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार होगा.

92 की उम्र में आशा भोसले का निधन

आशा भोसले के निधन की खबर के बाद इंडस्ट्री में मातम पसर गया है और सभी आंखे नम व दिल भारी है. बता दें कि, 11 अप्रैल 2020 को आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट और सीने में इंफेक्शन के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज से न सिर्फ फिल्मी गीतों को अमर बनाया, बल्कि भक्ति संगीत में भी अपनी अलग पहचान कायम की. उन्होंने अपने 7 दशक के म्यूजिकल करियर में हजारों गाने गाए, जिनमें क्लासिकल, प्लैबैक, गजल, भजन और लोकगीत जैसी कई शैलियां शामिल हैं.

सुरो की मल्लिका आशा भोसले

आशा भोसले संगीत क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत 1940 में की थी. उन्होंने  2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्डस में म्‍यूजिक हिस्‍ट्री में सबसे ज्‍यादा गीत रिकॉर्ड करने का खिताब हासिल किया. उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास और भावनात्मक गहराई है, जो भक्ति को और अधिक जीवंत बना देती है, जिन्हें सुनते ही मन शांत हो जाता है और आत्मा को सुकून मिलता है. आज आपको बताएंगे आशा भोसले के सबसे पॉपुलर भजन के बारे में, जो आज भी कानों में रस घोल देते हैं.

आशा भोंसले के टॉप 10 भजन (Asha Bhosle top 10 Popular bhajan)

आशा भोसले के लोकप्रिय भजनों में है- ओ साईं बाबा, रोम-रोम में बसने वाले राम, जय रघुनंदन जय सियाराम, ओ शेरोवाली, श्रीकृष्ण भजन आदि शामिल हैं. आशा ताई की आवाज मे गाए भजन आज भी लोगों के मन को सुकून देते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मानसिक तनाव और अशांति है, वहीं आशा भोंसले के भजन सुनना एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है. उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास और गहराई है, जो सीधे दिल को छूती है और मन को शांत कर देती है. भले ही अब आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज में गाए तमाम भजन हमारे कानों में सुरमयी रस घोलते रहेंगे.

रोम रोम में बसने वाले राम- भगवान राम के प्रति समर्पण और श्रद्धा को दर्शाता यह भजन बेहद शांत और मन को सुकून देने वाला है.

साई बाबा भजन (Sai Baba Bhajan)

तोरा मन दर्पण कहलाए ( Tora Mann Darpan Kehlaye)

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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Published at : 12 Apr 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Bhajan Asha Bhosle Asha Bhosle News Asha Bhosle Died

Frequently Asked Questions

आशा भोसले का निधन कब और कहां हुआ?

आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में हुआ।

आशा भोसले को किस नाम से जाना जाता था?

आशा भोसले को प्यार से सभी आशा ताई भी कहते थे और वे सुरों की मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध थीं।

आशा भोसले ने संगीत जगत में कब शुरुआत की?

आशा भोसले ने संगीत क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत 1940 में की थी।

आशा भोसले के कुछ लोकप्रिय भजन कौन से हैं?

आशा भोसले के लोकप्रिय भजनों में 'ओ साईं बाबा', 'रोम-रोम में बसने वाले राम', 'जय रघुनंदन जय सियाराम', 'ओ शेरोवाली' और 'श्रीकृष्ण भजन' शामिल हैं।

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