Mesh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: इस सप्ताह की शुरुआत मेष जातकों के लिए सौभाग्यशाली रहेगी. पिछले समय से अटके हुए कार्यों में प्रगति होगी और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ती दिखेंगी.

परिवारिक रिश्तों में आई दूरी कम होगी और आपसी समझ बढ़ेगी. इस सप्ताह आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता सर्वोत्तम स्थिति में रहेगी.

परिवार राशिफल

शुरुआत में घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. स्वजनों के साथ चली आ रही गलतफहमियाँ दूर होंगी और हंसी-खुशी के पल बढ़ेंगे. रिश्तों में गर्माहट लौटेगी और बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा.

लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए शानदार रहेगा. पार्टनर के साथ नजदीकियाँ बढ़ेंगी और रोमांटिक समय बिताने के अवसर मिलेंगे. सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एन्ट्री संभव है. दांपत्य जीवन में तालमेल और मधुरता बनी रहेगी.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस से जुड़ी ट्रैवलिंग लाभदायक रहेगी. बेस्ट फ्रेंड्स या रिश्तेदारों की मदद से व्यापार विस्तार की नई योजना बन सकती है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत या समझौता होने के संकेत प्रबल हैं. विरोधी खुद पीछे हटते दिखेंगे.

नौकरी राशिफल

एम्प्लॉयड लोगों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. आपके कार्यों की सराहना होगी और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी संभव है. आपकी समझदारी और निर्णय क्षमता बड़े मामलों को आसान बनाएगी.

युवा और करियर राशिफल

न्यू जनरेशन का अधिकांश समय एन्जॉयमेंट में बीतेगा, लेकिन करियर की दिशा भी साफ होती दिखेगी. जिन विद्यार्थियों ने प्रयास किए हैं, उन्हें उसके फल मिलना शुरू होगा.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह अनुकूल है. अटके हुए पैसे या रुका हुआ लाभ मिलने के योग हैं. नई डील या विस्तार योजनाएँ फायदेमंद साबित होंगी.

हेल्थ राशिफल

इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान थकान या अनियमितता से बचें. सही रूटीन और समय पर भोजन लाभ देगा.

शुभ अंक 3

3 शुभ रंग लाल

उपाय

मंगलवार को हनुमानजी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

A1 हां, पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के मजबूत संकेत हैं.

Q2 क्या बिज़नेस में यात्रा से लाभ मिलेगा?

A2 बिल्कुल, इस सप्ताह की गई बिज़नेस ट्रैवल काफी शुभ रहेगी.

Q3 क्या कोर्ट-कचहरी के मामले में राहत मिलेगी?

A3 हां, समझौता या सकारात्मक निर्णय मिलने की संभावना है.

Q4 क्या सिंगल लोगों की लव लाइफ में बदलाव आएगा?

A4 हां, किसी खास व्यक्ति की एन्ट्री संभव है.

Q5 क्या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा?

A5 हां, रुका हुआ धन मिलने और लाभ बढ़ने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.