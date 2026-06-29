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Mesh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मेष राशि वालों का जल्द होगा प्रमोशन, लेकिन सगाई की बातों में रिश्तेदार बढ़ा सकते हैं मुश्किलें जान लें
Aries Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर, बिजनेस, पारिवारिक रिश्ते, शुभ कार्य और सेहत के लिए कैसा रहेगा? पढ़िए मेष साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है.
Mesh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मेष राशि वालों के लिए सप्ताह करियर में बड़े बदलाव और जीवन में मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत में घरेलू मामलों का असर आपके वर्कप्लेस पर दिख सकता है, जिससे मानसिक स्ट्रेस थोड़ा बढ़ जाएगा.
- नौकरीपेशा लोगों की नई जॉब से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ संबंध सुधरेंगे, जिससे आपको बड़ा लाभ होगा.
- नौकरी में अनचाही जगह पर ट्रांसफर होने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही मिलने वाला प्रमोशन आपके सारे दुख दूर कर देगा.
- बिजनेस के क्षेत्र में पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे. पार्टनरशिप में चल रहा पुराना विवाद भी खत्म होगा.
- जो लोग देश-विदेश में बिजनेस फैलाना चाहते हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. बैंक लोन से जुड़े पेपरवर्क में देरी हो सकती है, लेकिन किसी पुराने सरकारी नोटिस के मामले में बड़ी राहत मिलेगी जिससे नए वेंचर के रास्ते खुलेंगे.
- फैमिली लाइफ में घर के अनमैरिड सदस्यों की सगाई की बात आगे बढ़ेगी. हालांकि, किसी बाहरी रिश्तेदार की वजह से बात बिगड़ने या बाधा आने की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहें.
- घर में जल्द ही किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) का प्लान बनेगा, लेकिन दोस्तों के साथ की गई ट्रैवलिंग ज्यादा मजेदार साबित होगी.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के लिए अचीवमेंट का बेहतरीन समय है. किसी बड़ी प्रतियोगिता में जीत मिल सकती है, हालांकि फोकस की थोड़ी कमी महसूस होगी.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को समाज में नया पद, प्रतिष्ठा और विशेष सम्मान मिलने का मजबूत योग है.
- सेहत के लिहाज से अनचाही और लंबी यात्राओं के कारण शारीरिक थकान बनी रहेगी. इस हफ्ते आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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