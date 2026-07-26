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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug 2026: पार्टनरशिप और करियर में मिलेगा बड़ा ग्रोथ का मौका

Mesh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug 2026: पार्टनरशिप और करियर में मिलेगा बड़ा ग्रोथ का मौका

Aries Weekly Horoscope: क्या मेष राशि वालों को इस सप्ताह नई नौकरी या विदेश से बड़ा अवसर मिलेगा? व्यापार में कौन-सी नई डील होगी, प्रेम जीवन कैसा रहेगा और परिवार में कौन-सी खुशियां आएंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:00 AM (IST)
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Mesh Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: नौकरी, व्यापार और रिश्तों में मिलेगी नई सफलता

मेष राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन के लिहाज से शुभ संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहयोग के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति के योग बन रहे हैं. परिवार और प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा, जबकि विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई संभावनाओं से भरा रहेगा. पार्टनरशिप में चल रहे कारोबार में तालमेल बेहतर होगा और स्पष्ट संवाद के कारण कार्यों में तेजी आएगी. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों को नई डील, क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. कारोबार का विस्तार करने की दिशा में उठाए गए कदम भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे. अगर आप विदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या वीजा प्रक्रिया चल रही है तो सकारात्मक समाचार मिलने के योग हैं. नई नौकरी शुरू करने वाले लोगों का प्रशिक्षण सफल रहेगा, वहीं कार्यरत महिलाओं को अपनी कार्यकुशलता के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा. व्यापार से आय बढ़ने के संकेत हैं और नए प्रोजेक्ट भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं. अगर किसी नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय फायदेमंद रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. सप्ताह के अंत तक धन संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी विश्वास और सामंजस्य पहले से बेहतर होगा. इस सप्ताह किसी बड़े पारिवारिक समारोह या शुभ आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में और मिठास आएगी. विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ मजबूत होगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता या विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. कला, खेल और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की लोकप्रियता और सम्मान में वृद्धि हो सकती है. मेहनत और सकारात्मक सोच आपको नई सफलता की ओर ले जाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान से ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे. अगर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वह सुखद और लाभदायक रहने की संभावना है. फिटनेस बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को स्वस्थ, सक्रिय और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
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