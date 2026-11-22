Mesh Saptahik Rashifal 22 to 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 22 नवंबर से 28 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए शैक्षणिक उपलब्धियों, विदेशी कारोबार से लाभ और पारिवारिक खुशियों के सुंदर संयोग लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए बेहद उत्साहजनक रहेगी, जहाँ पढ़ाई में नई लगन और करियर के नए रास्ते खुलेंगे.

1. शिक्षा, कला और खेल जगत (Education, Arts & Sports)साइंस व प्रतियोगी छात्रों के लिए सुनहरा मौका, स्पीड और एक्यूरेसी में होगा सुधार: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) छात्रों के लिए बेहद शानदार रहने वाली है. साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों (Science Students) के लिए प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंट और कठिन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने का यह सबसे उत्तम समय है. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी स्पीड और एक्यूरेसी सुधारने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.

कलाकारों और खिलाड़ियों को मिलेगी विशेष पहचान: कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए यह हफ्ता अपनी प्रतिभा दिखाने का है. आप अपनी कला और बेहतरीन खेल प्रदर्शन से समाज में एक विशेष पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे.

2. बिजनेस, पार्टनरशिप और विदेश से लाभ (Business, Partnership & Foreign Gains)तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए वित्तीय प्रबंधन जरूरी, पार्टनरशिप में रखें खुला संवाद: कारोबार के लिहाज से कामकाज सामान्य गति से चलेगा, लेकिन बीच-बीच में कुछ तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए बजट और वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए आपसी संवाद को पूरी तरह खुला रखें.

पुश्तैनी व्यापार में बड़ों की सलाह व विदेशी कारोबार से बड़ा लाभ: पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में घर के बड़ों के अनुभवों को अपनाने से कामकाज को नई मजबूती मिलेगी. यदि आप विदेशी कारोबार (Foreign Business) से जुड़े हैं या विदेश में काम कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए किसी बड़े आर्थिक अवसर से कम साबित नहीं होगा.

3. करियर, मार्केटिंग और एमएनसी जॉब (Career, Marketing & MNC Jobs)मार्केटिंग टारगेट्स होंगे पूरे, इंटरनेशनल टीम के साथ तालमेल से बढ़ेगा मान: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े नौकरीपेशा लोगों (Marketing Employed Persons) के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा है; आप कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करेंगे, जिससे सीनियर्स आपकी पीठ थपथपाएंगे. मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में कार्यरत लोगों को इंटरनेशनल टीम के साथ तालमेल बिठाने का शानदार अनुभव मिलेगा.

व्यवस्थित दिनचर्या व वर्किंग वुमन का बेहतरीन संतुलन: आम नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) की दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा. खासतौर पर कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए यह समय अनुकूल है, वे ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित कर पाएंगी.

4. पारिवारिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य (Family, Love Life & Health)घर में मांगलिक कार्य की प्लानिंग, पार्टनर संग डिनर और मूवी से बढ़ेगी मिठास: पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा और घर में किसी मांगलिक प्रोग्राम, पूजा-पाठ या शुभ अनुष्ठान की रूपरेखा तेजी से बनेगी. प्रेम जीवन (Love Life) में भी नई ताजगी आएगी; पार्टनर के साथ किसी मूवी, पार्टी या डिनर की शानदार प्लानिंग आपके रिश्तों में नई मिठास घोल देगी.

सेहत के प्रति न बरतें लापरवाही: स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. कामकाज की व्यस्तता के बीच सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें और समय पर संतुलित भोजन करने की आदत डालें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, कार्यबाधा दूर करने और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें.

प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. इससे व्यापारिक रुकावटें दूर होंगी, शिक्षा और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी तथा घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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