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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: क्या इस सप्ताह बिजनेस में मिलेगी बड़ी डील और नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां?

Mesh Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: क्या इस सप्ताह बिजनेस में मिलेगी बड़ी डील और नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां?

Aries Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह मेष राशि वालों को बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा? नौकरी में विरोधियों से कैसे बचें, रुका धन कब मिलेगा और परिवार व लव लाइफ में क्या बदलाव आएंगे?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 05:00 AM (IST)
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Mesh Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: यह सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए अवसर और चुनौतियों का मिला-जुला समय लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत व्यापार और करियर के लिहाज से सकारात्मक रहेगी, जबकि नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी.

आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी. परिवार में शुरुआती तनाव के बाद सप्ताह के अंत तक खुशियों का माहौल बन सकता है. प्रेम संबंधों में भी पुराने मतभेद दूर होकर रिश्तों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही से बचना जरूरी रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी लाभदायक रहेगी. यदि आप किसी नए प्रोडक्ट या नई सर्विस को बाजार में उतारने की योजना बना रहे हैं तो पहले अच्छी तरह मार्केट रिसर्च कर लें. विज्ञापन और ब्रांडिंग पर किया गया निवेश भविष्य में बड़े क्लाइंट्स और नए अवसर दिला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है. कुछ सहकर्मी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम में पारदर्शिता रखें और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें. धैर्य और प्रोफेशनल व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह धीरे-धीरे राहत देने वाला रहेगा. सप्ताह के मध्य से रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने भुगतान के आने के योग बनेंगे. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार चलने की कोशिश करें. यदि कोई आर्थिक योजना लंबे समय से अटकी हुई है तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

घरेलू जीवन में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है. परिवार के किसी मुद्दे के कारण आपका मन काम में पूरी तरह नहीं लग पाएगा, लेकिन धैर्य रखने से परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगी. सप्ताहांत तक संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि या शुभ समाचार पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का कारण बन सकता है. प्रेम संबंधों में लंबे समय से चले आ रहे मतभेद समाप्त होने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा, जिससे रिश्ते में नई सकारात्मक ऊर्जा आएगी.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मेहनत और संयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर छोटी-छोटी गलतियों से बचें और अपने हर काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें. सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत होने से भविष्य में नए अवसर मिल सकते हैं. समाजसेवा या सार्वजनिक कार्यों से जुड़े लोगों को इस सप्ताह लोगों के बीच सम्मान और नई पहचान मिलने की संभावना है. आपकी सलाह और अनुभव की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह विशेष सावधानी रखने की जरूरत है. किसी पुराने रोग या अचानक हुई स्वास्थ्य समस्या के कारण डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ सकता है. इलाज या जांच के लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं. हालांकि समय पर उपचार मिलने से स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव भी कम होगा. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा. सप्ताह के अंत तक शारीरिक और मानसिक स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
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