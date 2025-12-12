हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममेष साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: अवसरों का सही समय पर लाभ उठाएं, निर्णयों में जल्दबाजी न दिखाएं!

मेष साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: अवसरों का सही समय पर लाभ उठाएं, निर्णयों में जल्दबाजी न दिखाएं!

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए 14 से 20 दिसंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: इस सप्ताह परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल मत समझना कि चीज़ें अपने-आप संभल जाएँगी. मौके मिलेंगे, पर उनका लाभ लेने के लिए तुम्हें अनुशासन, फोकस और समय पर निर्णय लेना पड़ेगा.

रिश्तों से लेकर काम तक हर क्षेत्र में घटनाएँ तेज़ी से बदलेंगी. हफ्ता पॉज़िटिव है, बस तुम्हें अपनी गलतियों और जल्दबाज़ी पर कंट्रोल रखना होगा.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में माहौल सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा. लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता. वरिष्ठों की सलाह इस हफ्ते खास मायने रखेगी अगर तुमने उसे नजरअंदाज़ किया तो बाद में पछतावा पक्का है.

परिवार में एक सामूहिक निर्णय भी लिया जा सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा. संतान से जुड़ी चिंताओं में राहत मिलेगी.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में स्थिरता है, बस तुम्हारी जिद चीज़ें बिगाड़ सकती है. पार्टनर तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने अगर वही रवैया रखा कि “मेरी सोच ही सही”, तो दूरी बढ़ेगी. शादीशुदा लोगों के लिए हफ्ता ठीक है सिर्फ गलतफहमियों को जगह मत दो. संवाद साफ़ रखोगे तो रिश्ता मजबूत होगा.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, लेकिन विस्तार को लेकर जल्दबाज़ी मत करो. डील्स होंगी, पर अपनी क्षमता और बजट को ध्यान में रखकर ही कदम बढ़ाओ. आर्थिक फैसलों में सावधानी जरूरी है. फंसे हुए काम आगे बढ़ेंगे. जमीन या प्रॉपर्टी वाले मामलों में राहत के संकेत हैं.

मेष साप्ताहिक नौकरी राशिफल

ऑफिस में परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में है और वरिष्ठ तुम्हारे काम से प्रभावित होंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ. लक्ष्य पूरे होंगे, बस तुम्हें अपने काम की स्पीड और क्वालिटी बनाए रखनी होगी.

कामकाजी महिलाओं को प्रमोशन या बढ़िया अवसर मिल सकते हैं. विरोधी मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे मजबूत परफॉर्मेंस के सामने टिक नहीं पाएंगे.

मेष साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बेहतर है. पढ़ाई में निरंतरता रखोगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा वालों को अभी किसी भी तरह की ढिलाई भारी पड़ेगी. करियर को लेकर जो भी प्लानिंग कर रहे हो, उसे भावनाओं में नहीं, बल्कि वास्तविकता में परखकर आगे बढ़ो. सही सलाह लेने से फायदा होगा.

मेष साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग कमजोर रही तो लाभ हाथ से निकल सकता है. निवेश की सोच बन रही है, पर परिस्थितियाँ अभी उस दिशा में पूरा समर्थन नहीं दे रहीं. रुका हुआ धन आ सकता है, लेकिन देरी संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखो.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

हफ्ते की शुरुआत सेहत पर भारी पड़ सकती है. मौसमी बीमारी, गले की समस्या या कमजोरी परेशान कर सकती है. तुम छोटी-छोटी दिक्कतों को इग्नोर करते हो, जो गलत है. इस बार ऐसा किया तो हालात बिगड़ेंगे. रूटीन व्यवस्थित रखो और किसी भी लक्षण पर तुरंत ध्यान दो.

शुभ अंक 9
शुभ रंग लाल
उपाय मंगलवार को श्री हनुमानजी को मीठा पान चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?

इस सप्ताह परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में हैं, पर तुम्हें अनुशासन, फोकस और समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। मौकों का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रहना होगा।

मेष राशि वालों के रिश्तों में इस हफ्ते कैसा माहौल रहेगा?

रिश्तों में स्थिरता है, पर अपनी जिद या 'मैं ही सही हूँ' वाले रवैये से बचें। शादीशुदा लोगों को गलतफहमियों से दूर रहना चाहिए। स्पष्ट संवाद से रिश्ता मजबूत होगा।

व्यापार और नौकरी में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत हैं?

व्यवसाय में विस्तार के लिए जल्दबाज़ी न करें, क्षमता और बजट का ध्यान रखें। नौकरी में वरिष्ठ तुम्हारे काम से प्रभावित होंगे, पर लापरवाही से बचें।

छात्रों और युवाओं के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए यह सप्ताह बेहतर है, निरंतरता से अच्छे नतीजे मिलेंगे। करियर की योजनाएं बनाते समय भावनाओं की बजाय वास्तविकता पर ध्यान दें।

मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए?

हफ्ते की शुरुआत में मौसमी बीमारी या कमजोरी हो सकती है। छोटी-छोटी दिक्कतों को नज़रअंदाज़ न करें, रूटीन व्यवस्थित रखें और लक्षणों पर तुरंत ध्यान दें।

