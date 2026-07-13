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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Rashifal 12-18 July 2026: नौकरी में बढ़ेगा वर्कलोड, बिजनेस में रखें पारदर्शिता, क्या इस सप्ताह मिलेगी बड़ी सफलता?

Mesh Weekly Rashifal 12-18 July 2026: नौकरी में बढ़ेगा वर्कलोड, बिजनेस में रखें पारदर्शिता, क्या इस सप्ताह मिलेगी बड़ी सफलता?

Aries weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह मेष राशि वालों को नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी? बिजनेस में किस बात का रखें खास ध्यान और सेहत-परिवार को लेकर क्या कहता है साप्ताहिक राशिफल?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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Mesh Weekly Rashifal 12-18 July 2026: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव के बीच नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन सही रणनीति और धैर्य से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक साबित होगा, जबकि आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक मजबूती देगा. सप्ताह के अंत तक कुछ रुके हुए काम पूरे होने और सेहत में सुधार के संकेत भी मिल सकते हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी सक्रिय रहने वाली है. अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हर निर्णय और लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें. इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा और भविष्य में होने वाले विवादों से भी बचाव होगा. हालांकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और कुछ प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीति गोपनीय रखने के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह व्यस्त रहेगा. आपके साथ काम करने वाला कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ सकता है, जिससे कार्यभार बढ़ने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकांश सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर अनावश्यक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं.

ऐसे समय में धैर्य, सकारात्मक सोच और अपने काम पर फोकस बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बन सकती है. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों के लिए भी यह सप्ताह उपलब्धियों वाला रह सकता है.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर आप शेयर मार्केट या किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बचें. अधिक लाभ के लालच में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है. फिलहाल सुरक्षित निवेश और सोच-समझकर किया गया वित्तीय निर्णय ही आपके लिए बेहतर रहेगा. नियमित आय बनी रहने के बावजूद अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक संतुलित महसूस हो सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. जीवनसाथी का सहयोग हर मुश्किल परिस्थिति में आपका मनोबल बढ़ाएगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार का साथ मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावना है और घर का माहौल पहले से अधिक शांत और खुशहाल रह सकता है. अगर किसी रिश्ते में पहले से गलतफहमियां चल रही थीं तो बातचीत के जरिए उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
सेहत के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेने या यात्रा करने की नौबत भी आ सकती है. लापरवाही करने के बजाय समय पर जांच और उपचार कराना बेहतर रहेगा.

खान-पान को संतुलित रखें, पर्याप्त आराम करें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. अच्छी बात यह है कि सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे और ऊर्जा का स्तर भी पहले से बेहतर महसूस होगा. नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपको जल्दी रिकवरी में मदद करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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