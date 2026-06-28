Aries July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. इस माह आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. जहाँ एक ओर महीने की शुरुआत कुछ चुनौतियाँ खड़ी करेगी, वहीं महीने का उत्तरार्ध आपके लिए राहत और सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)

माह की शुरुआत मेष राशि के नौकरीपेशा जातकों और व्यापारियों के लिए थोड़ी धीमी और चुनौतीपूर्ण रह सकती है. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. आपकी बनाई गई योजनाएं समय पर पूरी नहीं होने के कारण मन थोड़ा खिन्न और तनावग्रस्त रह सकता है. इस दौरान आपको अपने भीतर के आलस्य को छोड़कर पूरी ऊर्जा के साथ काम में जुटना होगा.

यदि आप साझेदारी (Partnership) में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इस समय पैसों का लेन-देन बेहद साफ-सुथरे तरीके से करना जरूरी होगा. किसी भी तरह की गलतफहमी पार्टनरशिप में दरार डाल सकती है. इस समय अपने शत्रुओं और आपकी तरक्की से जलने वाले गुप्त विरोधियों से बेहद सावधान रहना होगा, अन्यथा वे आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं.

महीने के मध्य से हालात धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आने लगेंगे. ग्रहों के गोचर में बदलाव के साथ ही आपका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौट आएगा. किसी सीनियर अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे. यदि प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो उसमें आपको बड़ी राहत मिल सकती है. व्यापारियों के लिए महीने का आखिरी हिस्सा अच्छा मुनाफा लेकर आएगा, जिससे उनके व्यापार का विस्तार होगा.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. महीने के शुरुआती 15 दिनों में फिजूलखर्ची के योग प्रबल हैं. सुख-सुविधाओं या अनचाही चीजों पर धन खर्च होने से आपका बजट बिगड़ सकता है.

यदि आपने अपनी जेब पर नियंत्रण नहीं रखा, तो आप पर आर्थिक दबाव काफी बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव पैदा होगा. इस दौरान किसी भी जोखिम भरी योजना या सट्टेबाजी में निवेश करने से बचें. महीने के मध्य के बाद स्थिति सुधरेगी और धन का आगमन सुचारू रूप से होने लगेगा, जिससे आप पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)

वैवाहिक और प्रेम जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत में कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव देखने को मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की आशंका है, लेकिन ऐसे समय में आपको धैर्य और संवाद का सहारा लेना होगा. गुस्से में आकर कोई भी बात न कहें.

जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते में दोबारा मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा और मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस महीने आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है. ग्रहों की स्थिति के कारण आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या, जैसे अपच या गैस की शिकायत हो सकती है.

इसलिए अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें. इसके अलावा, इस महीने आपको पिता या घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत को लेकर भी काफी चिंता हो सकती है. अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ घर के बड़ों की सेहत का विशेष ध्यान रखें और समय पर चिकित्सीय सलाह लें.

उपाय: प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और संकटमोचन अष्टक का पाठ करें. इससे आपके सभी संकट दूर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

