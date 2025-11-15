हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: छोटी बातों को मुद्दा न बनाएं, मेहनतर पर रखें भरोसा!

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: छोटी बातों को मुद्दा न बनाएं, मेहनतर पर रखें भरोसा!

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Nov 2025 12:40 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: छोटी-मोटी परेशानियों को अगर भावनात्मक मुद्दा न बनाओ, तो यह सप्ताह कुंभ राशि के लिए स्पष्ट रूप से लाभ लेकर आने वाला है. मेहनत का परिणाम मिलेगा, पद, प्रभाव और प्रतिष्ठा तीनों में बढ़ोतरी दिखेगी.

आपको मौके मिलेंगे, लेकिन इन्हें पकड़ने का तरीका ही आपके सप्ताह की दिशा तय करेगा.

कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में इस सप्ताह स्थिति आपके पक्ष में है. नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर नियंत्रण, तालमेल और परिणाम तीनों में सुधार देखेंगे. विरोधी कोशिश जरूर करेंगे लेकिन आप अपनी रणनीति और सूझबूझ से उन्हें पीछे छोड़ देंगे.

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह बेहद अहम है. आपके हाथ में कोई बड़ा पद आ सकता है या सत्ता पक्ष से मजबूत समर्थन मिल सकता है.

कुंभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कारोबार में खासकर तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, उपकरण या डिजिटल सेक्टर से जुड़े लोगों को मजबूत लाभ मिलेगा. नए ऑर्डर, नए क्लाइंट या अनपेक्षित प्रॉफिट ये सब संभव हैं. उत्तरार्ध में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको बड़ा फायदा देगा और बिजनेस में स्थिरता भी बढ़ेगी.

कुंभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

इस सप्ताह घर का माहौल आपके पक्ष में रहेगा. आपकी सलाहों को महत्व दिया जाएगा और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी का व्यवहार सहयोगी रहेगा, जिससे घरेलू तनाव कम होगा और वातावरण शांत रहेगा.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध इस सप्ताह साफ़ तौर पर मजबूत दिखते हैं. लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बेहतर होगी, रिश्ते में सामंजस्य रहेगा और लोग भी आपके रिश्ते की परिपक्वता की तारीफ करेंगे.

विवाहित जातकों के लिए सप्ताह और भी सुखद रहेगा जीवनसाथी की तरफ से सरप्राइज या किसी तरह का विशेष सहयोग मिल सकता है.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन लगातार काम के बीच आराम को हल्के में लेने की गलती मत करो. ऊर्जा ठीक रहेगी, मगर अति-आत्मविश्वास में रूटीन गड़बड़ किया तो अंत में थकान हावी हो सकती है.

उपाय

शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 12:40 PM (IST)
Aquarius Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

प्रेम संबंधों के लिए कुंभ राशि का यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बेहतर होगी और रिश्ते में सामंजस्य रहेगा।

