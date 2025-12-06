हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: वाणी और व्यवहार से होगा सब! जानें भाग्य का रहस्य!

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: वाणी और व्यवहार से होगा सब! जानें भाग्य का रहस्य!

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Dec 2025 11:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें साफ़ चेतावनी देता है तुम्हारी बात और व्यवहार ही तुम्हारे सबसे बड़े मेकर या ब्रेकर हैं. थोड़ा भी फ़ालतू रिएक्शन दिया तो बना-बनाया काम खुद तोड़ दोगे. शुरुआत के दिनों में भावनाओं में आकर गलत कदम उठाया तो नुकसान पक्का, लेकिन दिमाग ठंडा रखा तो मेहनत का सीधा फायदा मिलेगा.

नौकरीपेशा लोग प्लानिंग पर टिके रहे तो उनका आउटपुट बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत रहेगा और सीनियर्स की तरफ से सराहना मिल सकती है. हफ्ते के अंत तक किसी काम की उपलब्धि या इनाम भी मिल सकता है. फाइनेंस में बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं है मतलब स्टेबल, लेकिन चमकदार नहीं. रिश्ते और सेहत, दोनों में लापरवाही इस हफ्ते भारी पड़ सकती है.

कुंभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में अनावश्यक बहस या गलतफहमी तुम्हारी वजह से पैदा हो सकती है, इसलिए बात सोचकर करो. स्वजनों की भावनाओं को हल्के में मत लो तुम्हारा ‘मैं सही हूं’ वाला रवैया माहौल बिगाड़ देगा. सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है, बशर्ते तुम अहंकार को बीच में न लाओ. परिवार से सहयोग मिलेगा, लेकिन तमीज़ से संवाद रखना पड़ेगा.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में तुम्हारा व्यवहार ही सबसे बड़ी परीक्षा है. पार्टनर को इग्नोर किया या उनकी भावनाओं को कमजोर समझा तो रिश्ता दूरियां पकड़ लेगा. सिंगल हों या कपल इस हफ्ते भावनात्मक अहंकार छोड़ना ही समझदारी है. शादीशुदा लोगों के लिए सलाह साफ है: बेवजह ठंडापन मत दिखाओ, वरना स्थिर रिश्ता भी चुभने लगेगा.

कुंभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

बिजनेस सामान्य रफ्तार से चलेगा ना बहुत जबरदस्त लाभ, ना कोई बड़ा झटका. गलत फैसले सिर्फ अधीरता से होंगे, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाओ. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मामले या पारिवारिक जमीन-जायदाद से जुड़ी अड़चन बातचीत से सुलझ सकती है. पार्टनरशिप के काम में पारदर्शिता रखोगे तो स्थिति ठीक रहेगी.

कुंभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह सप्ताह मजबूत दिख रहा है. प्लानिंग और समयबद्ध काम तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा करेंगे. बॉस से तारीफ मिल सकती है और हफ्ते के अंत तक किसी टास्क की उपलब्धि तुम्हें अतिरिक्त पहचान दिला सकती है. लेकिन जोश में आकर ओवरस्मार्ट बनने की गलती मत करना कम बोलो, ज्यादा काम करो, फायदा खुद मिलेगा.

कुंभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और छात्रों के लिए यह सप्ताह संतुलित है ना बहुत आसान, ना बहुत कठिन. पढ़ाई और प्रोजेक्ट में रफ़्तार बनी रहेगी, लेकिन ध्यान भटका तो आउटपुट गिर जाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोग इस सप्ताह अपनी टेक्नीक सुधारकर आगे बढ़ सकते हैं.

कुंभ साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर है. कोई बड़ा खतरा नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा लाभ भी नहीं. खर्च सामान्य रहेंगे. फालतू जोखिम वाले निवेश इस सप्ताह अवॉयड करो. पैतृक संपत्ति से जुड़ी बातों में थोड़ा सकारात्मक मूवमेंट मिल सकता है.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत और रिश्ते दोनों में लापरवाही नुकसान देगी. दिनचर्या बिगाड़ी तो सीधे शरीर पर असर पड़ेगा. नींद, खान-पान और रूटीन को हल्के में मत लो. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए काम और आराम का बैलेंस बनाकर चलो.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 11:10 AM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह तुम्हें तुम्हारी बातों और व्यवहार के बारे में सचेत रहने की चेतावनी देता है। थोड़ा भी गलत प्रतिक्रिया देने से बना-बनाया काम बिगड़ सकता है।

नौकरीपेशा कुंभ राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

नौकरीपेशा लोग अगर अपनी प्लानिंग पर टिके रहें तो उन्हें सीनियर्स से सराहना मिल सकती है और सप्ताह के अंत तक उपलब्धि या इनाम भी मिल सकता है।

कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, जिसमें कोई बड़ा उतार-चढ़ाव या बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। फालतू जोखिम वाले निवेश से बचना चाहिए।

पारिवारिक रिश्तों के मामले में कुंभ राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

परिवार में अनावश्यक बहस या गलतफहमी से बचें और स्वजनों की भावनाओं को हल्के में न लें। अहंकार को बीच में न आने दें।

लव लाइफ के लिए कुंभ राशि वालों को क्या सलाह दी गई है?

लव लाइफ में व्यवहार ही सबसे बड़ी परीक्षा है। पार्टनर को इग्नोर करने या उनकी भावनाओं को कमजोर समझने से रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं।

