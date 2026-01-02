Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Aquarius Weekly Horoscope 4-10 January 2026: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह गुडलक और प्रोग्रेस दोनों लेकर आया है. जो काम तुमने प्लान किए हैं, वे समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होते दिखेंगे. यह कोई संयोग नहीं होगा बल्कि पिछले प्रयासों का रिटर्न मिलेगा.

करियर और धन दोनों मोर्चों पर यह सप्ताह मजबूत रहने वाला है. आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें पहचानकर तुरंत एक्शन लेना जरूरी होगा. यह सप्ताह इंतजार करने का नहीं, कैपिटलाइज़ करने का है.

कुंभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा. स्वजनों के साथ अच्छे पल बिताने के अवसर मिलेंगे. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आपसी सहयोग मजबूत होगा.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध इस सप्ताह और गहरे होंगे. आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा. कुछ मामलों में रिश्ता विवाह की दिशा में भी बढ़ सकता है. यह समय रिश्तों को अगला स्तर देने के लिए अनुकूल है.

कुंभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह उच्च लाभ मिलने के संकेत हैं. बाजार में साख मजबूत होगी और नए आय स्रोत बनेंगे. सही मौके पर लिया गया फैसला लंबी अवधि का फायदा देगा.

कुंभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है. कार्यक्षेत्र में कद और पद दोनों बढ़ सकते हैं. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है.

कुंभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा या विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को इस सप्ताह शुभ सूचना मिल सकती है. प्रयास सही दिशा में हैं बस निरंतरता बनाए रखो.

कुंभ साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा सुख भी मिल सकता है.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य बनी रहेगी. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन एनर्जी को ओवरकॉन्फिडेंस में खर्च मत करो.

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: नीला

उपाय: नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.