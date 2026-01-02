हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): भाग्य और तरक्की का सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का राज!

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): भाग्य और तरक्की का सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का राज!

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 07:30 PM (IST)
Aquarius Weekly Horoscope 4-10 January 2026: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह गुडलक और प्रोग्रेस दोनों लेकर आया है. जो काम तुमने प्लान किए हैं, वे समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होते दिखेंगे. यह कोई संयोग नहीं होगा बल्कि पिछले प्रयासों का रिटर्न मिलेगा.

करियर और धन दोनों मोर्चों पर यह सप्ताह मजबूत रहने वाला है. आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें पहचानकर तुरंत एक्शन लेना जरूरी होगा. यह सप्ताह इंतजार करने का नहीं, कैपिटलाइज़ करने का है.

कुंभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा. स्वजनों के साथ अच्छे पल बिताने के अवसर मिलेंगे. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आपसी सहयोग मजबूत होगा.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध इस सप्ताह और गहरे होंगे. आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा. कुछ मामलों में रिश्ता विवाह की दिशा में भी बढ़ सकता है. यह समय रिश्तों को अगला स्तर देने के लिए अनुकूल है.

कुंभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह उच्च लाभ मिलने के संकेत हैं. बाजार में साख मजबूत होगी और नए आय स्रोत बनेंगे. सही मौके पर लिया गया फैसला लंबी अवधि का फायदा देगा.

कुंभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है. कार्यक्षेत्र में कद और पद दोनों बढ़ सकते हैं. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है.

कुंभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा या विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को इस सप्ताह शुभ सूचना मिल सकती है. प्रयास सही दिशा में हैं बस निरंतरता बनाए रखो.

कुंभ साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा सुख भी मिल सकता है.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य बनी रहेगी. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन एनर्जी को ओवरकॉन्फिडेंस में खर्च मत करो.

शुभ अंक: 11
शुभ रंग: नीला
उपाय: नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

नौकरीपेशा और बेरोजगार कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है, जिसमें पद और कद दोनों बढ़ सकते हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है।

