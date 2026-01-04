हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aquarius Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: कुंभ राशि को यात्रा, लाभ और प्रेम जीवन में खुशियां

Aquarius Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: कुंभ राशि को यात्रा, लाभ और प्रेम जीवन में खुशियां

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 04 Jan 2026 08:21 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Rashifal 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए शुभ और उपलब्धियों से भरा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही आप इष्ट-मित्रों या परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. यह यात्रा न केवल मनोरंजक रहेगी बल्कि आपके मन को भी नई ऊर्जा देगी. सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता और मान-सम्मान बढ़ेगा. लोग आपकी बातों और कार्यों से प्रभावित होंगे.

करियर और व्यवसाय
नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर माहौल सकारात्मक रहेगा. आपके काम की सराहना होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलने के योग हैं. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए ग्राहक या पार्टनर जुड़ सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह उम्मीद के अनुसार सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में मन लगेगा और किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धन और सुख-सुविधा
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. सुख-सुविधा से जुड़ी किसी नई चीज की खरीदारी हो सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन
प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है. आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. वैवाहिक जीवन भी सुखमय और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा. परिवार में आपसी समझ और अपनापन बढ़ेगा.

स्वास्थ्य
सेहत सामान्य और संतोषजनक रहेगी. ऊर्जा और उत्साह बने रहेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: आसमानी
  • उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह नौकरी बदलना सही रहेगा?
नहीं, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, समय आने का इंतजार करें.

Q2. प्रॉपर्टी डील में क्या सावधानी रखें?
कागजात अच्छी तरह जांचें और नियम-कानून का पालन करें.

Q3. रिश्तों में सुधार कैसे होगा?
संयमित वाणी रखें और परिवार व पार्टनर को पर्याप्त समय दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 08:21 PM (IST)
