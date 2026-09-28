Kumbh Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक तनाव और पुरानी उलझनों से मुक्ति पाने, करियर-कारोबार को नई दिशा देने और रचनात्मक सोच के बल पर जटिल चुनौतियों को हल करने वाला साबित होगा.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा. किसी अभिन्न मित्र के सहयोग से अटके प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और परिवार के पूर्ण समर्थन से आप नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे. मध्य सप्ताह में घरेलू साज-सज्जा पर खर्च बढ़ेगा, किंतु निरंतर आय प्रवाह से बजट संतुलित रहेगा; वहीं कार्यक्षेत्र का अचानक बढ़ा दबाव आपको पर्सनल प्लान्स रीशेड्यूल करने पर विवश कर सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए नई योजनाओं के क्रियान्वयन और संतुलित बजट का रहेगा.

बिजनेस को नई दिशा व पारिवारिक सहयोग: करियर और व्यापार को एक नई ऊंचाई और दिशा देने के लिए आप कुछ नई रणनीतिक प्लानिंग बनाएंगे; सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस योजना में आपको अपने पूरे परिवार का फुल बैकअप और समर्थन मिलेगा.

होम मेंटेनेंस पर व्यय व बजट संतुलन: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में घर के रखरखाव (Home Maintenance) या इंटीरियर रिफर्बिशमेंट (सजावट/नवीनीकरण) पर जेब से थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है. हालांकि, बाजार से लगातार इनकम का इनफ्लो (आय का प्रवाह) बना रहने से आपका कुल वित्तीय बजट पूरी तरह संतुलित और नियंत्रण में रहेगा.

नेटवर्किंग से लाभ: सोशल नेटवर्किंग का दायरा काफी विस्तृत होगा, जिससे कई नए और प्रभावशाली कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होंगे; ये संपर्क भविष्य में आपके व्यापारिक सौदों में काफी मददगार साबित होंगे.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक दृष्टिकोण, पेंडिंग कार्यों के निपटारे और अचानक बढ़े वर्क प्रेशर को संभालने का रहेगा.

मित्र का सहयोग व प्रोजेक्ट्स रैप-अप: वीक स्टार्टिंग में किसी बेस्ट फ्रेंड की समय पर मिली मदद और सलाह से आप अपने लंबे समय से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स और रुके हुए आधिकारिक कार्यों को सफलतापूर्वक रैप-अप (समाप्त) करने में कामयाब रहेंगे.

आउट-ऑफ़-द-बॉक्स थिंकिंग: आपकी विशिष्ट क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) और आउट-ऑफ़-द-बॉक्स थिंकिंग की बदौलत कार्यक्षेत्र के कठिन से कठिन और पेचीदा कार्य भी बेहद आसानी से सुलझ जाएंगे, जिससे प्रबंधन आपकी प्रतिभा का लोहा मानेगा.

सडन वर्क प्रेशर: मध्य सप्ताह में काम के सिलसिले में अचानक वर्क प्रेशर (काम का बोझ) काफी बढ़ सकता है; इस आकस्मिक व्यस्तता के कारण आपको अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रमों और पर्सनल प्लान्स को रीशेड्यूल (पुनर्निर्धारित) करना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपसी संबल और विश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा.

पार्टनर का मजबूत संबल: प्रेम जीवन (Love Life) बहुत ही सहज और स्मूथ गति से आगे बढ़ेगी. वर्क प्रेशर या किसी भी कठिन परिस्थिति के समय आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए एक मजबूत पिलर (स्तंभ) बनकर खड़ा रहेगा और हर मोड़ पर आपका हौसला बढ़ाएगा.

पारिवारिक सामंजस्य: घर के सदस्यों के साथ वैचारिक तालमेल बहुत मधुर बना रहेगा; आपके करियर के निर्णयों में परिजनों का साथ मिलने से मन में उत्साह और सुरक्षा की भावना रहेगी.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह पुरानी चिंताओं और तनाव में उल्लेखनीय कमी लेकर आया है. मानसिक शांति (Mental Peace) को निरंतर बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation) या सुबह-शाम की वॉक को अपनी दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं. काम का अचानक बढ़ा दबाव आपको शारीरिक रूप से थोड़ा थका सकता है; इसलिए बीच-बीच में विश्राम लें, पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित सात्विक भोजन लें.

साप्ताहिक उपाय

शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले अपराजिता के पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद, सफाईकर्मी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे अचानक बढ़ा वर्क प्रेशर आसानी से संभल जाएगा, पारिवारिक बजट संतुलित रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में क्या बड़ी सफलता मिलेगी?

Ans. बेस्ट फ्रेंड की मदद से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, आउट-ऑफ़-द-बॉक्स सोच से कठिन काम हल होंगे, हालांकि अचानक बढ़े वर्क प्रेशर से पर्सनल प्लान रीशेड्यूल करने पड़ सकते हैं.

Q2. इस सप्ताह कुंभ राशि के खर्चों और वित्तीय स्थिति का क्या गणित रहेगा?

Ans. होम मेंटेनेंस और इंटीरियर पर जेब से कुछ ज्यादा खर्च हो सकता है, किंतु इनकम का नियमित इनफ्लो बना रहने से बजट पूरी तरह बैलेंस रहेगा.

Q3. इस सप्ताह कुंभ राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर का क्या रोल रहेगा?

Ans. लव लाइफ स्मूथ चलेगी और किसी भी कठिन या दबाव भरे समय में लाइफ पार्टनर एक मजबूत पिलर बनकर साथ खड़ा रहेगा.

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