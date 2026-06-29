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Kumbh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कुंभ राशि वालों को नए वेंचर से मिलेगा दोगुना फायदा, मनपसंद ट्रांसफर और प्रमोशन का सपना होगा पूरा
Kumbh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता नई नौकरी, बिजनेस लोन, शादी के योग, पारिवारिक खुशियों और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी, तरक्की और भाग्य का पूरा साथ लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत यात्राओं और सेहत के मामलों में बेहद सकारात्मक रहेगी. अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आप दोस्तों और करीबियों के साथ ट्रैवलिंग पर जाने का बेहतरीन प्लान बना सकते हैं.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए यह हफ्ता करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. नई जॉब में आ रही पुरानी परेशानियां अब पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी.
- ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन इतने शानदार होंगे कि वे आपके काम की तारीफ सबके सामने करेंगे. उनकी टाइमली हेल्प से आपका कोई बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा होगा.
- इस सप्ताह आपकी मनपसंद और पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना पूरी तरह संभव है, इसके साथ ही आपका प्रमोशन होना भी सुनिश्चित है. विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ी सभी कानूनी अड़चनें दूर हो जाएंगी.
- बिजनेस के मामले में देश-विदेश से जुड़े व्यापार में आपको अप्रत्याशित (अचानक) बड़ा लाभ होगा. नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर में पहले किया गया निवेश इस हफ्ते आपको दोगुना फायदा देगा.
- पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में नई जान आएगी और पार्टनरशिप के काम में आपके पार्टनर का हर मोड़ पर पूरा सहयोग मिलेगा. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला बिना किसी भागदौड़ के आसानी से पास हो जाएगा और किसी सरकारी नोटिस का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
- फैमिली और लव लाइफ में खुशियों की बहार आएगी. अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें बहुत ही अच्छे और संभ्रांत परिवार में पक्की होंगी, जिससे सगाई टूटने या उसमें बाधा आने जैसी नकारात्मक स्थितियां पूरी तरह टल जाएंगी.
- घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का सुंदर आयोजन होगा, जिससे घर में रिश्तेदारों का तांता लगा रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) पर जाने का आपका पुराना सपना पूरा होगा. इस दौरान घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर बिल्कुल नहीं होगा.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट की दुनिया कायल होगी. उन्हें अपनी फील्ड में एक नया मुकाम और बड़ी पहचान मिलेगी, जिससे उनकी पुरानी चल रही प्रॉब्लम्स दूर होंगी.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह जनता का भरपूर प्यार, स्नेह और मजबूत वोट बैंक का पूरा सपोर्ट मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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