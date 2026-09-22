Aquarius Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों की अनुकूल चाल कुंभ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें, सकारात्मक ऊर्जा और बहुप्रतीक्षित सफलताएं लेकर आ रही है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि कुंभ राशि वालों के लिए करियर में ऊंची छलांग लगाने, सोचे हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि की दृष्टि से अत्यंत फलदायी साबित होगी.

सकारात्मकता और ऊर्जा से होगी शुरुआत: पूरे होंगे सोचे हुए सभी कार्य

सप्ताह की शुरुआत अपार उत्साह, परिजनों के सान्निध्य और कार्य सिद्धि के साथ होगी.

अपनों संग आनंददायक समय: आप अपने घनिष्ठ मित्रों, परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी और बेहद सुकून भरा समय बिताएंगे, जिससे मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

इच्छानुसार पूरे होंगे कार्य: आपके द्वारा पूर्व-नियोजित और सोचे हुए सभी कार्य समय पर और आपकी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार आसानी से पूरे होते चले जाएंगे.

मिड-वीक में बड़ी सफलता: सप्ताह के मध्य में किसी विशेष कार्य या बड़े प्रोजेक्ट में मिलने वाली अप्रत्याशित सफलता से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और समाज व कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा.

दफ्तर में सटीक निर्णयों की सराहना, प्रमोशन व आय के नए स्रोत

नौकरीपेशा जातकों और करियर की दृष्टि से यह सप्ताह उपलब्धियों की नई इबारत लिखने वाला रहेगा.

ऑफिस में अनुकूल माहौल व प्रशंसा: एंप्लॉयड पर्सन के लिए कार्यस्थल पर परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल रहेंगी. आपके द्वारा लिए गए सटीक और दूरदर्शी फैसलों की वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी खुले दिल से सराहना करेंगे.

पदोन्नति और आर्थिक लाभ: कार्यक्षेत्र में प्रमोशन (पद वृद्धि) और बड़े वित्तीय लाभ के पूरे योग बन रहे हैं. आप जिस भी नए काम की कमान संभालेंगे, उसमें आपको उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी.

आय के अतिरिक्त स्रोत: नौकरीपेशा लोगों के लिए नियमित वेतन के अलावा आमदनी के कुछ नए और अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और संचित पूंजी में सुधार होगा.

प्रतियोगी छात्रों को शुभ समाचार, घर में भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि

पारिवारिक और बौद्धिक मोर्चे पर यह सप्ताह खुशियों को दोगुना करने वाला साबित होगा.

युवाओं को बहुप्रतीक्षित खुशखबरी: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को कोई बड़ी और बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना या परिणाम मिल सकता है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा.

पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन: आप अपने घर-परिवार की सभी घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत कुशलता और गंभीरता से निभाएंगे.

भौतिक सुख-साधनों का उपभोग: घर में सुख-सुविधाओं और भौतिक ऐश्वर्य के साधनों की खरीदारी हो सकती है, जिसका पूरा परिवार भरपूर आनंद लेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन: मधुर ट्यूनिंग और वैवाहिक जीवन में खुशहाली

रिश्तों और आपसी समझ के मामले में यह सप्ताह अत्यंत सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.

लव लाइफ में बेहतरीन ट्यूनिंग: प्रेम संबंध सामान्य और मधुर रहेंगे. लव पार्टनर के साथ आपकी आपसी समझ और ट्यूनिंग देखने लायक होगी, जिससे रिश्ते में भरोसा और गहरा होगा.

सुखमय मैरिड लाइफ: दांपत्य जीवन (Married Life) में खुशियां और प्रेम का भाव बना रहेगा. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सकारात्मक सहयोग मिलेगा.

सेहत का हाल: काम की अधिकता से थकान, पाचन तंत्र का रखें ध्यान

स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने की मांग कर रहा है. कामकाज के भारी दबाव के चलते दिन के अंत में शारीरिक थकान और सुस्ती बनी रह सकती है. इसके अतिरिक्त, अनियमित खान-पान के कारण पाचन तंत्र (Digestive System) से जुड़ी समस्याएं, अपच या गैस परेशान कर सकती है. बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन दिनों में मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और करियर में तरक्की के नए मार्ग खोलने के लिए कुंभ राशि वाले यह उपाय अवश्य करें:

उपाय: श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी कांसे की कटोरी में शुद्ध सरसों का तेल डालें. उसमें श्रद्धापूर्वक अपना चेहरा (छाया) देखें और फिर उस तेल का किसी जरूरतमंद को अथवा शनि मंदिर में छाया दान करें. इसके अलावा किसी असहाय व्यक्ति को काले वस्त्रों का दान करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय से अज्ञात मानसिक तनाव और ग्रह बाधाएं समाप्त होती हैं तथा जीवन में प्रगति और उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं.

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