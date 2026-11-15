Kumbh Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए नई व्यावसायिक यात्राओं, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक खुशियों के अवसर लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत यात्राओं और नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश के साथ होगी, जो आपके करियर और कारोबार को एक नई व सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे.

1. बिजनेस, लोन और विदेश से लाभ (Business Opportunities, Loan & Foreign Gains)

नए अवसरों की तलाश, वित्तीय सुधार के लिए लोन क्लियर करने पर ध्यान: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) व्यापारिक यात्राओं और नए अवसरों को तलाशने से होगी. बिजनेस करने वाले जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने के लिए पुराने लोन क्लियर करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना होगा.

विदेशी व्यापार में शानदार आर्थिक लाभ: जो कारोबारी विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या आयात-निर्यात से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह शानदार आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

2. करियर, मार्केटिंग और सरकारी क्षेत्र (Career, Marketing & Govt Support)

ऑफिस में बेहतरीन प्रदर्शन, मार्केटिंग वालों के पूरे होंगे टारगेट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा; आप ऑफिस में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोग अपने कठिन टारगेट्स समय पर पूरे करने में सफल रहेंगे. विदेश में जॉब कर रहे कुंभ राशि के जातकों को भी धन लाभ और उन्नति मिलेगी.

सरकारी मामलों में सकारात्मक नोटिस या सहयोग: सरकारी नौकरी या प्रशासनिक मामलों में इस सप्ताह आपको किसी प्रकार का सकारात्मक आधिकारिक नोटिस (Official Notice) या वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है.

3. पारिवारिक, मांगलिक और प्रेम जीवन (Family Auspicious Events & Romance)

मांगलिक अनुष्ठान की प्लानिंग, विवाह की बात बढ़ेगी आगे: पारिवारिक माहौल उत्साह और धार्मिक गतिविधियों से भरा रहेगा. घर-परिवार में किसी मांगलिक अनुष्ठान, पूजा या शुभ कार्य की प्लानिंग तेजी से आगे बढ़ेगी तथा किसी संबंधी के यहां आना-जाना भी लगा रहेगा. घर-परिवार में अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के विवाह की बात पक्की होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकती है.

लवर संग खूबसूरत जगह पर डिनर या पार्टी की प्लानिंग: प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. लवर के साथ किसी खूबसूरत जगह पर डिनर करने या पार्टी की रोमांटिक प्लानिंग आपके रिश्ते में नई गर्माहट और ताजगी ले आएगी.

4. शिक्षा, कला-खेल व स्वास्थ्य (Students, Artists & Health)

छात्रों को निरंतर मेहनत का फल, कलाकारों-खिलाड़ियों का जलवा: विद्यार्थी वर्ग (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर की गई मेहनत का मीठा फल मिलेगा. वहीं, कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) का प्रदर्शन इतना शानदार रहेगा कि वे अपनी कला से सबको अचंभित कर देंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सेहत के लिहाज से यह पूरा हफ्ता बेहद ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक रहेगा. अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित आहार को दिनचर्या में शामिल रखें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, कार्यसिद्धि और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. भगवान शिव का अभिषेक करें तथा किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या कंबल का दान करें. इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलेगी, विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा और घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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