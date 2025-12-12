हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: इस हफ्ते किस्मत देगी साथ! करियर, धन, रिश्ते, सब में बड़ी सफलता?

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 06:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए सीधा-सीधा फ़ायदेमंद है. किस्मत साथ दे रही है, और अगर तुमने अपनी रफ्तार नहीं तोड़ी तो करियर, कारोबार, धन और रिश्तों में ठोस प्रगति दिखेगी. शुरुआत से ही कई काम आसानी से पूरे होंगे, और बाहरी अवसर भी तुम्हें आगे बढ़ाएंगे.

कुल मिलाकर, यह वक्त कमाने और आगे बढ़ने का है बशर्ते तुम प्लानिंग के साथ चलो और ढिलाई न दिखाओ.

कुंभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर का माहौल सहज और सकारात्मक रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार के सदस्यों का व्यवहार भी समर्थक रहेगा. संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. किसी बड़े खरीदारी या पारिवारिक फैसले पर सबकी राय एक जैसी रहेगी, जिससे माहौल और भी सामंजस्यपूर्ण बनेगा.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ अच्छी चलेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और बातचीत में गर्माहट बनी रहेगी. अविवाहित लोग किसी खास व्यक्ति से गहराई से जुड़ सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्ते में बैलेंस और समझ को मजबूत करने वाला रहेगा किसी भी पुराने मतभेद का समाधान भी हो सकता है.

कुंभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में लाभ, नए संपर्क और मजबूत पहचान तीनों चीजें इस हफ्ते मिलेंगी. यात्राएँ फ़ायदेमंद साबित होंगी और बाजार में साख बढ़ेगी. नई डील या इन्वेस्टमेंट के अवसर सामने आएंगे. विदेश संबंधी कामकाज में रुकावटें हटेंगी. जमीन-भवन या वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है.

कुंभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह स्पष्ट रूप से बढ़त वाला है. पद, सम्मान और प्रभाव तीनों बढ़ेंगे. बॉस तुम्हारे काम को नोटिस करेंगे और प्रमोशन या बेहतर भूमिका के संकेत भी मिल सकते हैं. ऑफिस में तुम्हारी पकड़ मजबूत होगी, इसलिए काम को सटीकता से करने पर ध्यान दो.

कुंभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर बनाने की दिशा में काम कर रहे युवाओं के लिए यह बढ़िया टाइम है. विदेश से जुड़े कोर्स, वीज़ा या अवसरों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. जो छात्र नए विषयों में हाथ आज़मा रहे हैं, उन्हें मार्ग साफ होता दिखेगा. बस निरंतरता बनाए रखनी होगी ओवरकॉन्फिडेंस का नुकसान हो सकता है.

कुंभ साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. योजनाबद्ध ढंग से काम करने पर अपेक्षा से अधिक लाभ मिलेगा. यात्राओं से भी फायदा होगा. बाजार में बढ़ती प्रतिष्ठा पैसा खींचेगी. किसी बड़ी संपत्ति, वाहन या जमीन-भवन की खरीदारी संभव है. बस खर्च को नियंत्रण में रखो ताकि फालतू आउटफ्लो न बढ़े.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत इस सप्ताह स्थिर रहेगी. यात्राओं के दौरान थकान बढ़ सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही. बस खानपान पर लापरवाही मत करो और रूटीन बिगाड़ने से बचो. मानसिक रूप से भी सप्ताह हल्का और सकारात्मक रहेगा.

  • शुभ अंक 4
  • शुभ रंग नीला
  • उपाय सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 06:50 PM (IST)
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope

