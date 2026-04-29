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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh May Horoscope 2026: कुंभ मई मासिक राशिफल, कंफ्यूजन की स्थिति करियर को कर सकती है खत्म! सतर्क रहें

Kumbh May Horoscope 2026: कुंभ मई मासिक राशिफल, कंफ्यूजन की स्थिति करियर को कर सकती है खत्म! सतर्क रहें

May Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना मीन राशि (Meen Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 11:50 AM (IST)
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Meen May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मई (May 2026) का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Meen Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत: आय और उत्साह

कुंभ राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत सामान्य से बेहतर रहने वाली है. इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाही आमदनी प्राप्त होगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी. हालांकि इसके साथ ही खर्चों में भी वृद्धि होगी और आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर अच्छा-खासा धन खर्च कर सकते हैं. आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. यह समय आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा.

करियर और व्यवसाय

महीने का दूसरा सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने की संभावना है. इस दौरान परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी और आप घबराकर करियर या कारोबार में बदलाव का विचार बना सकते हैं. लेकिन आपको किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय आवेश या असमंजस में आकर लेने से बचना चाहिए. धन के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है. यह समय धैर्य बनाए रखने और स्थिति को समझने का है.

पारिवारिक जीवन: संतान पक्ष से चिंता

इस माह आपको संतान से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें.

मध्य माह: एकांत और मानसिक स्थिति

मई महीने के मध्य तक निजी रिश्तों में थोड़ा ठहराव देखने को मिल सकता है. इस दौरान आप सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाकर एकांत में रहना पसंद करेंगे. जीवन में चल रहे उतार-चढ़ाव के कारण मन थोड़ा उदास या अवसादग्रस्त हो सकता है. ऐसे समय में सकारात्मक सोच बनाए रखना और खुद को व्यस्त रखना बेहद जरूरी होगा.

तीसरा सप्ताह: चुनौतियां और धैर्य

महीने के तीसरे सप्ताह तक आपको घर और बाहर दोनों जगह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है और निजी जीवन में भी असंतुलन महसूस हो सकता है. इस समय धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे.

माह का अंत: सफलता और लाभ

महीने के अंतिम दिनों में परिस्थितियां एक बार फिर आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने करियर और कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. इस दौरान अपेक्षा से अधिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: संतुलन बनाए रखें

रिश्तों के लिहाज से महीने का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की तुलना में अधिक अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंधों में आपको धीरे-धीरे और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा. जल्दबाजी से बचें और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. दांपत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की उपेक्षा न करें और उनके साथ समय बिताएं.

स्वास्थ्य: मानसिक संतुलन जरूरी

स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष रूप से मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा. तनाव और चिंता से बचने के लिए योग, ध्यान और सकारात्मक गतिविधियों को अपनाएं. संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय

कुंभ राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और जीवन में सकारात्मकता एवं साहस का संचार होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मई 2026 में मीन राशि के लिए महीने की शुरुआत कैसी रहेगी?

मई 2026 की शुरुआत मीन राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाही आमदनी मिलेगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मई 2026 में मीन राशि के करियर और व्यवसाय के लिए दूसरा सप्ताह कैसा रहेगा?

मई के दूसरे सप्ताह में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। करियर या कारोबार में बदलाव का विचार आ सकता है, लेकिन आवेश में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

मई 2026 में मीन राशि के पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा?

इस माह मीन राशि वालों को संतान से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

मई 2026 में मीन राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए महीने का उत्तरार्ध कैसा रहेगा?

महीने का उत्तरार्ध प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। रिश्तों में धीरे-धीरे और समझदारी से आगे बढ़ें, जल्दबाजी से बचें।

मई 2026 में मीन राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य के मामले में, मीन राशि वालों को मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और सकारात्मक गतिविधियों को अपनाएं।

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