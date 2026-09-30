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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: नवम भाव में लक्ष्मीनारायण योग, छात्रों का शानदार प्रदर्शन, व्यापार में जोखिम से बचें व विवाह का फैसला टालें

कुंभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: नवम भाव में लक्ष्मीनारायण योग, छात्रों का शानदार प्रदर्शन, व्यापार में जोखिम से बचें व विवाह का फैसला टालें

कुंभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: नवम में लक्ष्मीनारायण योग, छात्रों का शानदार प्रदर्शन, व्यापार में जोखिम से बचें, प्रेम विवाह का फैसला टालें! पढ़ें पूरा भविष्यफल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 07:13 PM (IST)
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Aquarius Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने, कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतने और पारिवारिक स्तर पर सामंजस्य बिठाने का रहेगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे, जिसके उपरांत वे नवम भाव में प्रवेश करेंगे.

आपकी राशि से नवम भाव में बुध और शुक्र की युति रहने से अत्यंत शुभ धन लक्ष्मीनारायण योग बना रहेगा. आपकी राशि से छठे भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति रहेगी, दूसरे भाव में शनि देव वक्री अवस्था में रहेंगे, लग्न में राहु तथा सातवें भाव में केतु का प्रभाव रहेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा.

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पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना अपनी हठ त्यागने, जिम्मेदारियों को समझने और धैर्य से परिस्थितियां संभालने का रहेगा.

हठ और जिद से बचें: पारिवारिक जीवन में समझदारी बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा. यदि आपके स्वभाव में किसी बात को लेकर कोई जिद बनी हुई है, तो उसे तुरंत निकाल दें.

पारिवारिक तालमेल में चुनौतियां: दूसरे भाव में वक्री शनि और अन्य ग्रहों के प्रभाव से घरेलू मामलों में कुछ जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; परिजनों के साथ सामंजस्य बैठाने में कठिनाई आ सकती है.

जिम्मेदारी समझें: अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें और घर के माहौल को शांत व नियंत्रित रखने के लिए खुद आगे बढ़कर तालमेल स्थापित करने का प्रयास करें.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह माह जोखिम भरे फैसलों से बचने, योजनाबद्ध कार्य करने और सहकर्मियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करने का रहेगा.

व्यापार में जोखिम न लें: व्यापार में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न दिखाएं; कारोबार की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है. इस समय बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि, अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों पर अडिग रहें, आगे चलकर सफलता अवश्य मिलेगी.

ट्रेडिंग कारोबारियों के लिए सलाह: ट्रेडिंग, शेयर या कमोडिटी से जुड़े कारोबारियों के काम की गति सामान्य से थोड़ी धीमी रहेगी; बाजार के रुख को समझकर ही आगे बढ़ें.

नौकरी में योजनाबद्ध रणनीति: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ मुश्किलों या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. फिर भी, यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. वर्कप्लेस पर किसी भी सहकर्मी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह माह उत्कृष्ट सफलता और प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा.

शिक्षा में लहराएंगे परचम: विद्यार्थी वर्ग इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे; यह समय आपके शैक्षणिक जीवन को बेहतरीन उन्नति प्रदान करेगा.

होटल व मैनेजमेंट छात्रों को सफलता: प्राइमरी स्तर के छात्रों को थोड़ी अधिक मेहनत की जरूरत होगी, जबकि कॉलेज स्तर के छात्र अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे. होटल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से जुड़े छात्र अपने शानदार प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे.

प्रतियोगी परीक्षा में लाभ व नई जॉब: करियर में सफलता पाने के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी रहेगा. जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी. हालांकि, जो जातक नई नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस माह थोड़ा और इंतजार करना चाहिए.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में यह महीना पुरानी दूरियों को पाटने का रहेगा, जबकि विवाह संबंधी निर्णयों में जल्दबाजी से बचना होगा.

रिश्ता लौटेगा पटरी पर: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद समझदारी से रिश्ते को मेंटेन करने पर पार्टनर के साथ पुरानी नाराजगी दूर होगी और रिश्ता दोबारा सकारात्मक पटरी पर लौट आएगा.

प्रेम विवाह का फैसला टालें: जो जातक सिंगल हैं और हाल ही में किसी से नजदीकियां बढ़ी हैं, वे रिश्ते में कोई जल्दबाजी न दिखाएं. यदि आप इस माह प्रेम विवाह (Love Marriage) की बात आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उस फैसले को फिलहाल टाल (Postpone) देना ही बेहतर रहेगा.

वैवाहिक जीवन में समझदारी: दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है. पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव के बीच जीवनसाथी की बातों और जरूरतों को समझें, इससे रिश्ते में शांति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से यह माह वात रोग, जोड़ों के दर्द और मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता की मांग कर रहा है.

वात रोग व पैरों में सूजन: दूसरे भाव में वक्री शनि के प्रभाव से कमर के निचले हिस्से में वात रोग (नसों का दर्द) और पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है.

दमा व गठिया के मरीज रहें सावधान: जो जातक पहले से गठिया (Arthritis) या दमा (Asthma) की समस्या से पीड़ित हैं, वे अपनी दवाइयों और दिनचर्या को लेकर पूरी तरह सजग रहें.

माह के अंत में मौसमी प्रभाव: महीने के आखिरी सप्ताह में सर्दी, जुकाम या हल्के वायरल बुखार की परेशानी हो सकती है; ठंडी चीजों से परहेज रखें और गर्म पानी का सेवन करें.

लकी नंबर: 6

लकी कलर: आसमानी (Sky Blue)

उपाय: नियमित रूप से भगवान शनिदेव का पूजन करें और शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर काले तिल का दान करें.
          प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित कर भगवान शंकर की विधिवत आराधना करें.

FAQs 

Q1. अक्टूबर 2026 में कुंभ राशि के विद्यार्थियों और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए क्या ग्रह संकेत हैं?
Ans. छात्र शिक्षा में अपना परचम लहराएंगे, लक्ष्य आसानी से हासिल होंगे और होटल व मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी अपने प्रदर्शन से बेहद खुश रहेंगे.

Q2. इस माह कुंभ राशि के कारोबारियों को ट्रेडिंग और नए निवेश में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. व्यापार की गति धीमी रहेगी इसलिए जल्दबाजी व बड़ा जोखिम न लें, ट्रेडिंग में सतर्क रहें और अपने मुख्य उद्देश्यों पर अडिग रहकर काम करें.

Q3. कुंभ राशि के जातकों को प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर क्या सलाह दी गई है?
Ans. पार्टनर के साथ नाराजगी दूर होगी लेकिन प्रेम विवाह की योजना को इस माह टालें, और वैवाहिक जीवन में पार्टनर की जरूरतों को समझकर तालमेल बनाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Sep 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Aquarius Monthly Horoscope Rashifal Kumbh Masik Rashifal October 2026
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