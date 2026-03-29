April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल में अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, हनुमान जंयती समेत कई प्रमुख व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें
April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल 2026 में हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया, बैसाखी, गंगा सप्तमी, परशुराम जयंती आदि कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाएंगे. अप्रैल के प्रमुख फेस्टिवल की लिस्ट यहां देखें.
April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल के महीने में वैशाख माह की शुरुआत हो जाएगी. इस माह आने वाले व्रत त्योहार जैसे अक्षय तृतीया, हनुमान जयंती, गंगा सप्तमी, बगलामुखी जयंती, सीता नवमी, नरसिंह जयंती, बैसाखी आदि का विशेष महत्व है. साथ ही इस महीने में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होगा जो सुख, संपदा और सफलता लेकर आएगी. आइए जानते हैं अप्रैल 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट.
अप्रैल 2026 व्रत त्योहार लिस्ट (April Mahine ke Vrat Tyohar)
|2 अप्रैल
|हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत
|3 अप्रैल
|वैशाख माह का आरंभ
|5 अप्रैल
|विकट संकष्टी चतुर्थी, बड़ी चतुर्थी
|9 अप्रैल
|मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
|10 अप्रैल
|कालाष्टमी
|13 अप्रैल
|वरुथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयंती, पंचक शुरू
|14 अप्रैल
|मेष संक्रांति, बैसाखी
|15 अप्रैल
|बुध प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
|17 अप्रैल
|वैशाख अमावस्या
|19 अप्रैल
|अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, त्रेता युग दिवस
|20 अप्रैल
|मातंगी जयंती, रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी
|21 अप्रैल
|शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती
|22 अप्रैल
|रामानुज जयंती, स्कंद षष्ठी
|23 अप्रैल
|गंगा सप्तमी
|24 अप्रैल
|बगलामुखी जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी
|25 अप्रैल
|सीता नवमी
|27 अप्रैल
|मोहिनी एकादशी, सिद्धिलक्ष्मी जयंती, त्रिशूर पूरम
|28 अप्रैल
|भौम प्रदोष व्रत भौम, परशुराम द्वादशी
|30 अप्रैल
|नृसिंह जयंती, छिन्नमस्ता जयंती
वैशाख माह कब से कब तक
वैशाख का महीना 3 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है जिसका समापन न माधवसमो मासो न कृतेन युगं समम्। न च वेदसमं शास्त्रं न तीर्थं गंङ्गया समम्।। अर्थात - वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है. वेद के समान को शास्त्र नहीं है और गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है. वैशाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया को अत्यंत शुभ माना गया है. इस दिन किए गए पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए इसे "अक्षय" कहा गया है.
अप्रैल विवाह मुहूर्त 2026
14 अप्रैल को खरमास की समाप्ति के बाद विवाह और समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. ऐसे में इस साल अप्रैल 2026 में विवाह के लिए शुभ तारीख 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल 2026 शादी के लिए शुभ दिन है.
सोना-चांदी, वाहन, घर खरीदने का सबसे अच्छा दिन
धनतेरस के अलावा अक्षय तृतीया का दिन सोना, चांदी, घर, वाहन या कोई भी शुभ चीजें खरीदने के लिए या फिर नए बिजनेस की शुरुआत के लिए सबसे शुभ माना जाता है. इस दिन विवाह, दुकान का उद्घाटन, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कई संस्कार करना समृद्धिदायक होता है. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है.
गुरु पुष्य नक्षत्र
वहीं इसके अलावा अप्रैल में गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है जिसमें खरीदारी करने पर मां लक्ष्मी घर में स्थाई रूप से विराजमान होती है. किसी कारण वश अगर अक्षय तृतीया पर खरीदारी या शुभ कार्य न कर पाएं तो 23 और 24 अप्रैल 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र पर कर लें.
अप्रैल ग्रह गोचर 2026
|मंगल का मीन राशि में गोचर
|2 अप्रैल 2026
|बुध का मीन राशि में गोचर
|11 अप्रैल 2026
|सूर्य का मेष राशि में गोचर
|14 अप्रैल 2026
|शुक्र का वृषभ राशि में गोचर
|19 अप्रैल 2026
|बुध का मेष राशि में गोचर
|30 अप्रैल 2026
April Ekadashi 2026: अप्रैल में एकादशी कब-कब ? वरूथिनी और मोहिनी एकादशी की डेट जानें
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