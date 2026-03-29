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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मApril 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल में अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, हनुमान जंयती समेत कई प्रमुख व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल में अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, हनुमान जंयती समेत कई प्रमुख व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल 2026 में हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया, बैसाखी, गंगा सप्तमी, परशुराम जयंती आदि कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाएंगे. अप्रैल के प्रमुख फेस्टिवल की लिस्ट यहां देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Mar 2026 10:18 AM (IST)
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April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल के महीने में वैशाख माह की शुरुआत हो जाएगी. इस माह आने वाले व्रत त्योहार जैसे अक्षय तृतीया, हनुमान जयंती, गंगा सप्तमी, बगलामुखी जयंती, सीता नवमी, नरसिंह जयंती, बैसाखी आदि का विशेष महत्व है. साथ ही इस महीने में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होगा जो सुख, संपदा और सफलता लेकर आएगी. आइए जानते हैं अप्रैल 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट.

अप्रैल 2026 व्रत त्योहार लिस्ट (April Mahine ke Vrat Tyohar)

2 अप्रैल  हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत
3 अप्रैल  वैशाख माह का आरंभ
5 अप्रैल विकट संकष्टी चतुर्थी, बड़ी चतुर्थी 
9 अप्रैल मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
10 अप्रैल कालाष्टमी
13 अप्रैल वरुथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयंती, पंचक शुरू
14 अप्रैल मेष संक्रांति, बैसाखी
15 अप्रैल बुध प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
17 अप्रैल वैशाख अमावस्या
19 अप्रैल अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, त्रेता युग दिवस
20 अप्रैल मातंगी जयंती, रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी
21 अप्रैल शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती
22 अप्रैल रामानुज जयंती, स्कंद षष्ठी
23 अप्रैल गंगा सप्तमी
24 अप्रैल बगलामुखी जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी
25 अप्रैल सीता नवमी
27 अप्रैल मोहिनी एकादशी, सिद्धिलक्ष्मी जयंती, त्रिशूर पूरम
28 अप्रैल भौम प्रदोष व्रत भौम, परशुराम द्वादशी
30 अप्रैल नृसिंह जयंती, छिन्नमस्ता जयंती

वैशाख माह कब से कब तक

वैशाख का महीना 3 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है जिसका समापन न माधवसमो मासो न कृतेन युगं समम्। न च वेदसमं शास्त्रं न तीर्थं गंङ्गया समम्।। अर्थात - वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है. वेद के समान को शास्त्र नहीं है और गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है. वैशाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया को अत्यंत शुभ माना गया है. इस दिन किए गए पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए इसे "अक्षय" कहा गया है.

अप्रैल विवाह मुहूर्त 2026

14 अप्रैल को खरमास की समाप्ति के बाद विवाह और समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. ऐसे में इस साल अप्रैल 2026 में विवाह के लिए शुभ तारीख 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल 2026 शादी के लिए शुभ दिन है.

सोना-चांदी, वाहन, घर खरीदने का सबसे अच्छा दिन

धनतेरस के अलावा अक्षय तृतीया का दिन सोना, चांदी, घर, वाहन या कोई भी शुभ चीजें खरीदने के लिए या फिर नए बिजनेस की शुरुआत के लिए सबसे शुभ माना जाता है. इस दिन विवाह, दुकान का उद्घाटन, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कई संस्कार करना समृद्धिदायक होता है. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है.

गुरु पुष्य नक्षत्र

वहीं इसके अलावा अप्रैल में गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है जिसमें खरीदारी करने पर मां लक्ष्मी घर में स्थाई रूप से विराजमान होती है. किसी कारण वश अगर अक्षय तृतीया पर खरीदारी या शुभ कार्य न कर पाएं तो 23 और 24 अप्रैल 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र पर कर लें.

अप्रैल ग्रह गोचर 2026

मंगल का मीन राशि में गोचर 2 अप्रैल 2026
बुध का मीन राशि में गोचर 11 अप्रैल 2026
सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2026
शुक्र का वृषभ राशि में गोचर  19 अप्रैल 2026
बुध का मेष राशि में गोचर 30 अप्रैल 2026

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya 2026 Hanuman Jayanti 2026 Ganga Saptami 2026 April Vrat Tyohar 2026 April Festival 2026 Vaishakh Month 2026
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