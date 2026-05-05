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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मApara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत 12 या 13 मई कब ? तारीख, मुहूर्त जानें, इन 3 लोगों के लिए बहुत फलदायी है ये व्रत

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत 12 या 13 मई कब ? तारीख, मुहूर्त जानें, इन 3 लोगों के लिए बहुत फलदायी है ये व्रत

Apara Ekadashi 2026 Date: अपरा एकादशी व्रत अपार धन, सुख, समृद्धि और सफलता के लिए अचूक माना जाता है. अपरा एकादशी व्रत 12 या 13 मई किस दिन है इसकी सही तारीख, मुहूर्त जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 May 2026 09:53 AM (IST)
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Apara Ekadashi 2026 Date: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं. ये व्रत व्यक्ति के जीवन में शुभ फल, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें न केवल धन-धान्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके भीतर की नकारात्मकता भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है.

धर्मग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अपरा एकादशी का प्रभाव इतना व्यापक है कि इससे गंभीर से गंभीर पापों का क्षय हो सकता है. ऐसे में ज्येष्ठ महीने में अपरा एकादशी व्रत 12 या 13 मई किस दिन रखा जाएगा, पंचांग अनुसार सही तारीख और मुहूर्त जान लें.

अपरा एकादशी 12 या 13 मई कब

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2.52 पर शुरू होगी और अगले दिन 13 मई 2026 को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर समाप्त होगी.

उदयातिथि के अनुसार अपरा एकादशी व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन विष्णु जी की पूजा के लिए सुबह 5.32 से सुबह 8.55 तक शुभ मुहूर्त.

अपरा एकादशी व्रत पारण समय

अपरा एकादशी का व्रत पारण 14 मई 2026 को सुबह 5.31 से सुबह 8.14 तक रहेगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:20 है.

किन लोगों को फायदेमंद है अपरा एकादशी व्रत

  • आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले - जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति, ध्यान और भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एकादशी व्रत बेहद लाभकारी है। यह मन को स्थिर करता है और ईश्वर के प्रति जुड़ाव बढ़ाता है.
  • पाप मुक्ति से तरक्की के रास्ते खुलेंगे - मन स्थिरत नहीं है, बार-बार ध्यान भटकता है, तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं, लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को अपरा एकादशी व्रत जरुर करना चाहिए. एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के ज्ञात-अज्ञात पापों का क्षय होता है. तमाम बाधाएं हटती हैं. भगवान श्रीकृष्ण ने बताया कि यह व्रत ब्रह्महत्या, परनिंदा और भूत योनी जैसे घोर पापों के प्रभाव को भी खत्म कर देता है.
  • Gen Z-  एकादशी व्रत शरीर को डिटॉक्स करने और मन को शांत रखने में मदद करता है. यह एक तरह का प्राकृतिक उपवास है, जो पाचन तंत्र को आराम देता है.

अपरा एकादशी पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें. घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और दिनभर उपवास रखकर शाम को आरती करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 May 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Ekadashi 2026 May Ekadashi 2026 Apara Ekadashi2026

Frequently Asked Questions

अपरा एकादशी व्रत किसे करना चाहिए?

आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों, मन की शांति पाने वालों और तरक्की के रास्ते खोलना चाहने वालों के लिए यह व्रत लाभकारी है।

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