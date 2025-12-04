Annapurna Jayanti Wishes in Hindi:अन्नपूर्णा जयंती का पर्व हर साल अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस साल अन्नपूर्णा जयंती गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को प ड़ रही है. इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा-अराधना करने से घर पर धन-धान्य की कमी नहीं होती.

अन्नपूर्णा जयंती के पावन दिन सपरिवार एक साथ श्रद्धा व आस्था के साथ देवी अन्नपूर्णा की अराधना करें. साथ ही अपने प्रियजनों को भी इस पावन दिन की बधाई जरूर दें. अन्नपूर्णा जयंती की बधाई देने के लिए यहां देखिए बेहतरीन धार्मिक संदेश.

अन्नपूर्णा जयंती शुभकामनाएं (Maa Annapurna Wishes Messages Quotes in Hindi)

मां अन्नपूर्णा जयंती पर मैया के चरणों मे कोटी कोटी प्रणाम,

प्रार्थना है की हर घर में धन धान्य, वैभव, रिद्धि- सिद्धि बढ़ें

मां अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे ही हम सभी पर अनवरत बरसती रहे

मां अन्नपूर्णा जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राणवल्लभे

ज्ञानवैराग्यसिद्ध्य भिक्षां देहि च पार्वति

कोई भूखा ना रहे, सबका मंगल और कल्याण हो.

मां अन्नपूर्णा करें कृपा निराली,

भर दें जीवन में खुशियों की थाली.

सद्भाव, समृद्धि और सुख बरसे हर दिन,

भक्ति की ज्योति मन में जलती रहे,

अन्न की कृपा जीवन में फलती रहे.

मां अन्नपूर्णा भर दें हर झोली,

अन्न की देवी का पावन है दिन,

घर-आंगन महके पुण्य के संग.

हर घर में रहे अन्न-धन की भरमार,

मां अन्नपूर्णा की जयंती पर

हर घर में रहे अन्न की बरकत,

हर मन में रहे संतोष का दीप.

मां की कृपा से जीवन में कभी कमी न आए

आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.