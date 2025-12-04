Annapurna Jayanti Wishes in Hindi: मां अन्नपूर्णा की कृपा से भरा रहे अन्न भंडार, अन्नपूर्णा जयंती पर भेजें ये शुभकामनाएं
Annapurna Jayanti Wishes in Hindi: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर 4 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी. अन्नपूर्णा जयंती के पावन दिन की बधाई देने के लिए यहां देखिए शुभकमानएं संदेश.
Annapurna Jayanti Wishes in Hindi:अन्नपूर्णा जयंती का पर्व हर साल अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस साल अन्नपूर्णा जयंती गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को प ड़ रही है. इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा-अराधना करने से घर पर धन-धान्य की कमी नहीं होती.
अन्नपूर्णा जयंती के पावन दिन सपरिवार एक साथ श्रद्धा व आस्था के साथ देवी अन्नपूर्णा की अराधना करें. साथ ही अपने प्रियजनों को भी इस पावन दिन की बधाई जरूर दें. अन्नपूर्णा जयंती की बधाई देने के लिए यहां देखिए बेहतरीन धार्मिक संदेश.
अन्नपूर्णा जयंती शुभकामनाएं (Maa Annapurna Wishes Messages Quotes in Hindi)
मां अन्नपूर्णा जयंती पर मैया के चरणों मे कोटी कोटी प्रणाम,
प्रार्थना है की हर घर में धन धान्य, वैभव, रिद्धि- सिद्धि बढ़ें
अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामना 2025
मां अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे ही हम सभी पर अनवरत बरसती रहे
मां अन्नपूर्णा जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Annapurna Jayanti 2025
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राणवल्लभे
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्य भिक्षां देहि च पार्वति
अन्नपूर्णा जयंती 2025 शुभकामना
मां अन्नपूर्णा जयंती पर मैया के चरणों मे कोटी कोटी प्रणाम,
यही प्रार्थना है की हर घर में धन धान्य, वैभव, रिद्धि- सिद्धि बढ़े.
कोई भूखा ना रहे, सबका मंगल और कल्याण हो.
मां अन्नपूर्णा करें कृपा निराली,
भर दें जीवन में खुशियों की थाली.
सद्भाव, समृद्धि और सुख बरसे हर दिन,
अन्नपूर्णा जयंती हो मंगलमयी.
भक्ति की ज्योति मन में जलती रहे,
अन्न की कृपा जीवन में फलती रहे.
मां अन्नपूर्णा भर दें हर झोली,
अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामनाएं 2025
अन्न की देवी का पावन है दिन,
घर-आंगन महके पुण्य के संग.
हर घर में रहे अन्न-धन की भरमार,
अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामनाएं 2025
मां अन्नपूर्णा की जयंती पर
हर घर में रहे अन्न की बरकत,
हर मन में रहे संतोष का दीप.
मां की कृपा से जीवन में कभी कमी न आए
आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामना
