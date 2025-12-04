हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Annapurna Jayanti Wishes in Hindi: मां अन्नपूर्णा की कृपा से भरा रहे अन्न भंडार, अन्नपूर्णा जयंती पर भेजें ये शुभकामनाएं

Annapurna Jayanti Wishes in Hindi: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर 4 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी. अन्नपूर्णा जयंती के पावन दिन की बधाई देने के लिए यहां देखिए शुभकमानएं संदेश.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Dec 2025 05:10 AM (IST)
Annapurna Jayanti Wishes in Hindi:अन्नपूर्णा जयंती का पर्व हर साल अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस साल अन्नपूर्णा जयंती गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को प ड़ रही है. इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा-अराधना करने से घर पर धन-धान्य की कमी नहीं होती.

अन्नपूर्णा जयंती के पावन दिन सपरिवार एक साथ श्रद्धा व आस्था के साथ देवी अन्नपूर्णा की अराधना करें. साथ ही अपने प्रियजनों को भी इस पावन दिन की बधाई जरूर दें. अन्नपूर्णा जयंती की बधाई देने के लिए यहां देखिए बेहतरीन धार्मिक संदेश.

अन्नपूर्णा जयंती शुभकामनाएं (Maa Annapurna Wishes Messages Quotes in Hindi)

मां अन्नपूर्णा जयंती पर मैया के चरणों मे कोटी कोटी प्रणाम,
प्रार्थना है की हर घर में धन धान्य, वैभव, रिद्धि- सिद्धि बढ़ें
अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामना 2025


मां अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे ही हम सभी पर अनवरत बरसती रहे
मां अन्नपूर्णा जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Annapurna Jayanti 2025


अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राणवल्लभे
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्य भिक्षां देहि च पार्वति
अन्नपूर्णा जयंती 2025 शुभकामना


मां अन्नपूर्णा जयंती पर मैया के चरणों मे कोटी कोटी प्रणाम,
यही प्रार्थना है की हर घर में धन धान्य, वैभव, रिद्धि- सिद्धि बढ़े.
मां अन्नपूर्णा करें कृपा निराली,
भर दें जीवन में खुशियों की थाली.
सद्भाव, समृद्धि और सुख बरसे हर दिन,
अन्नपूर्णा जयंती हो मंगलमयी.


भक्ति की ज्योति मन में जलती रहे,
अन्न की कृपा जीवन में फलती रहे.
मां अन्नपूर्णा भर दें हर झोली,

अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामनाएं 2025


अन्न की देवी का पावन है दिन,
घर-आंगन महके पुण्य के संग.
हर घर में रहे अन्न-धन की भरमार,

अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामनाएं 2025


मां अन्नपूर्णा की जयंती पर
हर घर में रहे अन्न की बरकत,
हर मन में रहे संतोष का दीप.
मां की कृपा से जीवन में कभी कमी न आए

आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 04 Dec 2025 05:10 AM (IST)
Maa Annapurna Annapurna Jayanti Annapurna Jayanti 2025 Annapurna Jayanti Wishes
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
