हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAnnapurna Jayanti 2025 Live: अन्नपूर्णा जयंती आज, यहां देखें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, उपाय, भोग और महत्व

Annapurna Jayanti 2025 Live: अन्नपूर्णा जयंती आज, यहां देखें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, उपाय, भोग और महत्व

Annapurna Jayanti 2025 Live: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आज 4 दिसंबर को अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा की जयंती है. जानिए इस पवित्र दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अचूक उपाय, मंत्र, कथा और महत्व के बारे में.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Dec 2025 08:30 AM (IST)

LIVE

Key Events
Annapurna Jayanti 2025 Live Updates Maa Annapurna Vrat Puja Muhurat Vidhi Upay Katha in Hindi Annapurna Jayanti 2025 Live: अन्नपूर्णा जयंती आज, यहां देखें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, उपाय, भोग और महत्व
अन्नपूर्णा जयंती 2025 लाइव
Source : abp live

Background

Annapurna Jayanti 2025 Live: हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा को भरण-पोषण यानी अन्न की देवी के रूप में पूजा जाता है. इनकी कृपा से ही घर पर अन्न-धन का वास होता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवी अन्नपूर्णा शिवजी की अर्धांगिनी मां पार्वती का ही एक रूप है.

धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी कथाओं के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर देवी अन्नपूर्णा के प्रकाट्य दिवस के रूप में ही हम अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाते हैं. इस साल अन्नपूर्णा जयंती आज गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को है.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 की तिथि और पूजा मुहूर्त (Annapurna Jayanti 2025 Date and Puja Muhurat)

  • अन्नपूर्णा जयंती 2025 तिथि- गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि आरंभ- 4 दिसंबर, सुबह 08 बजकर 36 मिनट से शुरू
  • मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि समाप्त- 5 दिसंबर, सुबह 04 बजकर 43 मिनट
  • पूजा का मुहूर्त- 4 दिसंबर, सुबह 10 बजकर 53 मिनट से दोपहर 01 बजकर 29 मिनट तक.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 पूजा विधि (Annapurna Jayanti 2025 Puja Vidhi)

अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छे से साफ-सफाई करें. खासकर रसोईघर को साफ और शुद्ध कर लें. इस दिन चूल्हे की पूजा की जाती है. इसलिए गैस-स्टोव आदि को भी साफ कर लें. पूजा से पहले रसोई में गंगाजल का छिड़काव करें. रसोईघर में जहां भोजन तैयार किया जाता है, वहां देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें.

पूजास्थल पर जल से भरा एक कलश रखकर देवी अन्नपूर्णा को रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल, फल आदि अर्पित करें और खीर आदि का भोग भी लगाएं. अन्नपूर्णा जयंती पर गैस-स्टोव की पूजा के साथ ही अपने घर के अन्न भंडार जैसे- चावल, गेहूं रखने वाले पात्र की भी पूजा करें. अनाज के बर्तनों पर हल्दी और कुमकुम लगाकर ऊपर से फूल रखें. आखिर में आरती करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी रसोई में सदा अन्नपूर्णा का वास रहे और अन्न-भंडार हमेशा भरा रहे.

अन्नपूर्णा जयंती का धार्मिक महत्व (Annapurna Jayanti Significance)

मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन देवी अन्नपूर्णा की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है. मान्यता है कि अन्नपूर्णा जयंती पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने और यथासंभव जरूरतमंदों में दान करने से घर का अन्न भंडार सदैव भरा रहता है और दरिद्रता का नाश होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

08:30 AM (IST)  •  04 Dec 2025

Annapurna Jayanti 2025 Live: अन्नपूर्णा जयंती 2025 पूजा विधि

अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नानादि करें.
रसोईघर को अच्छे से साफ कर लें. 
किचन को साफ करने के बाद उसे गंगाजल से पवित्र करें. 
इसके बाद रसोई या पूजा स्थल में एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां अन्नपूर्णा की पूजा करें. 
इसके अलावा चूल्हे, सिलबट्टे और घर में रखे अन्न की विधिवत पूजा करें. 
उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं.
आज के दिन भूलकर भी अन्न का अपमान करने से बचें. इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न दान जरूर करें. 

08:23 AM (IST)  •  04 Dec 2025

Annapurna Jayanti 2025 Live: मां अन्नपूर्णा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

मां अन्नपूर्णा की पूजा करने के लिए 4 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजकर 53 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 29 मिनट तक का समय बेहद शुभ रहने वाला है. इस शुभ मुहूर्त में मां अन्नपूर्णा की पूजा, रसोई की साफ-सफाई और अन्नदान करना बेहद लाभकरी माना जाता है.

