हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAnnapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा जयंती कब ? जानें डेट, क्यों लिया पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार

Annapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा जयंती कब ? जानें डेट, क्यों लिया पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार

Annapurna Jayanti 2025: मां अन्नपूर्णा ही अन्न की देवी है. मान्यता है कि अन्नपूर्णा जयंती पर इनकी पूजा से धन और अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते. अन्नपूर्णा जयंती 4 दिसंबर 2025 को है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Nov 2025 08:28 AM (IST)
Annapurna Jayanti 2025: अगहन माह में अन्नपूर्णा माता की पूजा का विशेष महत्व है. हर साल मार्गशीर्ष (अगहन) पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है. इस साल अन्नपूर्णा जयंती 4 दिसंबर 2025 को है. अन्नपूर्णा देवी को अन्न, समृद्धि एवं जीवन निर्वाह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है.अन्न ही जीवन का आधार है.

शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का दान ही श्रेष्ठतम दान है तथा जो अन्नपूर्णा की आराधना करता है, उसके घर में अन्न के भण्डार सदैव भरे रहते हैं तथा सुख-शान्ति एवं समृद्धि बनी रहती है. आइए जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती का पूजा मुहूर्त और क्यों लिया देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का अवतार.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 मुहूर्त

  • पूर्णिमा तिथि शुरू - 4 दिसंबर 2025, सुबह 08:37
  • पूर्णिमा तिथि समाप्त - 5 दिसंबर 2025, सुबह 04:43
  • पूजा मुहूर्त - सुबह 10.53 - दोपहर 1.29

क्यों लिया पार्वती जी ने अन्नपूर्णा देवी का अवतार ?

स्कन्दपुराण, शिवपुराण में वर्णन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने कहा कि इस संसार में सब मिथ्या है तथा अन्न भी माया है, उनकी यह बात सुनकर माता पार्वती ने समस्त अन्न का लोप कर दिया, परिणामस्वरूप पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई. जीव-जन्तु एवं मानव सभी कष्ट में आ गए.

शिवजी को तब अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने माता पार्वती से क्षमा-याचना की. उसी समय पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुयीं एवं वाराणसी में उन्होंने काशीवासियों को अन्न प्रदान किया. उसके बाद से मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है.

घर की छत पर ध्वजा लगाने के हैं कई लाभ, शास्त्रों में बताया विशेष महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 08:28 AM (IST)
Annapurna Devi Shiv Ji Annapurna Jayanti 2025
India BrahMos Missile: पाकिस्तानी आतंकियों की धज्जियां उड़ाने वाली ब्रह्मोस के लिए पागल दुनिया, 450 मिलियन डॉलर की हो गई डील
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
