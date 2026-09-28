Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म29 सितंबर को एक साथ अंगारकी संकष्टी और महाभरणी, क्यों खास है ये दिन?

29 सितंबर को एक साथ अंगारकी संकष्टी और महाभरणी, क्यों खास है ये दिन?

Angarki Sankashti 2026: 29 सितंबर को मंगलवार के दिन अंगारकी संकष्टी और महाभरणी श्राद्ध दोनों हैं. जानें चतुर्थी तिथि, भरणी नक्षत्र, चंद्रोदय और पूजा का महत्व.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 28 Sep 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

Angarki Sankashti 2026: 29 सितंबर 2026 का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार खास है. इस दिन एक तरफ भगवान गणेश को समर्पित अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, तो दूसरी तरफ पितृ पक्ष का विशेष महाभरणी श्राद्ध भी होगा. यानी एक ही दिन गणपति की पूजा और पितरों के निमित्त श्राद्ध-तर्पण का अवसर मिल रहा है. हालांकि दोनों का समय और पूजा-विधि अलग है.

29 सितंबर को क्यों है अंगारकी संकष्टी?

हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. जब यह चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है, तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. 29 सितंबर को मंगलवार है और इस दिन विघ्नराज संकष्टी भी है. इसलिए यह विघ्नराज संकष्टी, अंगारकी संकष्टी के रूप में मनाई जाएगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
तुला साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: बड़ी जिम्मेदारी से बढ़ेगा रुतबा, विरोधियों पर विजडम पड़ेगी भारी, सुलझेंगे घरेलू मामले
तुला साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: बड़ी जिम्मेदारी से बढ़ेगा रुतबा, विरोधियों पर विजडम पड़ेगी भारी, सुलझेंगे घरेलू मामले
धर्म
पितृपक्ष में नहीं होगा 'स्क्रीन वाला तर्पण': काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ऑनलाइन श्राद्ध बंद, जानें क्या है वजह
काशी के पिशाच मोचन पर ऑनलाइन श्राद्ध पर लगी रोक; पुरोहितों ने बताया क्यों शास्त्रों के खिलाफ है 'ई-पिंडदान'
धर्म
आज का मीन राशिफल 28 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव, उधारी चुकाकर बढ़ाएं साख, ध्रुव योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग
आज का मीन राशिफल 28 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव, उधारी चुकाकर बढ़ाएं साख, ध्रुव योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग
धर्म
Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू, श्राद्ध कर्म में पितरों के लिए करें ये 10 महादान; जानें महत्व
Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू, श्राद्ध कर्म में पितरों के लिए करें ये 10 महादान; जानें महत्व

पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 29 सितंबर को शाम 5:09 बजे शुरू होगी और 30 सितंबर को दोपहर 2:55 बजे समाप्त होगी. दिल्ली में संकष्टी के दिन चंद्रोदय करीब शाम 7:44 बजे होगा. संकष्टी व्रत में चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बाद व्रत खोलने की परंपरा है.

इसी दिन महाभरणी श्राद्ध भी

29 सितंबर की दूसरी बड़ी विशेषता महाभरणी है. पितृ पक्ष के दौरान जब भरणी नक्षत्र अपराह्न काल में रहता है, तब भरणी श्राद्ध किया जाता है. इसे ही महाभरणी श्राद्ध कहा जाता है.

2026 में भरणी नक्षत्र 29 सितंबर सुबह 9:03 बजे शुरू होगा और 30 सितंबर सुबह 7:36 बजे तक रहेगा. इसलिए पितृ पक्ष का महाभरणी श्राद्ध 29 सितंबर को किया जाएगा.

भरणी नक्षत्र का संबंध यम देव से माना जाता है. इसी कारण पितृ पक्ष में इस नक्षत्र की मौजूदगी को पितरों के श्राद्ध के लिए विशेष माना गया है. महाभरणी पर तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करने की परंपरा है. श्राद्ध के लिए कुतुप, रौहिण और उसके बाद का अपराह्न काल प्रमुख माना जाता है.

क्या दोनों पूजा एक ही समय करनी चाहिए?

नहीं. एक ही तारीख होने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों कर्म एक साथ किए जाएं. महाभरणी श्राद्ध दिन के अपराह्न काल में किया जाता है, जबकि संकष्टी की गणेश पूजा शाम को और चंद्रोदय के समय प्रमुख होती है.

इसलिए 29 सितंबर का क्रम भी साफ है, दिन में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है, जबकि शाम को भगवान गणेश की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा.

यही बात 29 सितंबर 2026 को खास बनाती है. एक ही दिन पितरों के स्मरण से जुड़ी महाभरणी और विघ्नहर्ता गणेश की अंगारकी संकष्टी पड़ रही है. धार्मिक दृष्टि से दोनों की अपनी अलग परंपरा और महत्व है; इन्हें मिलाकर कोई नई पूजा या संयुक्त अनुष्ठान करने का विधान नहीं है.

FAQ

29 सितंबर 2026 को कौन सी संकष्टी है?
29 सितंबर को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी है. मंगलवार होने के कारण इसे अंगारकी संकष्टी कहा जाएगा.

महाभरणी श्राद्ध 2026 कब है?
2026 में महाभरणी श्राद्ध 29 सितंबर को किया जाएगा.

अंगारकी संकष्टी का व्रत कब खोला जाता है?
संकष्टी का व्रत रात में चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है.

क्या महाभरणी श्राद्ध और गणेश पूजा एक साथ करनी चाहिए?
नहीं. महाभरणी श्राद्ध अपराह्न में होता है, जबकि संकष्टी की मुख्य पूजा और चंद्र अर्घ्य शाम को होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Sankashti Chaturthi 2026 Angarki Sankashti Chaturthi Angarki Sankashti 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
तुला साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: बड़ी जिम्मेदारी से बढ़ेगा रुतबा, विरोधियों पर विजडम पड़ेगी भारी, सुलझेंगे घरेलू मामले
तुला साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: बड़ी जिम्मेदारी से बढ़ेगा रुतबा, विरोधियों पर विजडम पड़ेगी भारी, सुलझेंगे घरेलू मामले
धर्म
पितृपक्ष में नहीं होगा 'स्क्रीन वाला तर्पण': काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ऑनलाइन श्राद्ध बंद, जानें क्या है वजह
काशी के पिशाच मोचन पर ऑनलाइन श्राद्ध पर लगी रोक; पुरोहितों ने बताया क्यों शास्त्रों के खिलाफ है 'ई-पिंडदान'
धर्म
आज का मीन राशिफल 28 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव, उधारी चुकाकर बढ़ाएं साख, ध्रुव योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग
आज का मीन राशिफल 28 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव, उधारी चुकाकर बढ़ाएं साख, ध्रुव योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग
धर्म
Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू, श्राद्ध कर्म में पितरों के लिए करें ये 10 महादान; जानें महत्व
Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू, श्राद्ध कर्म में पितरों के लिए करें ये 10 महादान; जानें महत्व
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग
कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के घर पोती कालिख, कांग्रेस पर भड़के नड्डा, 'अस्थिरता पैदा करने की कोशिश'
ज्ञानेश कुमार के घर पोती कालिख, कांग्रेस पर भड़के नड्डा, 'अस्थिरता पैदा करने की कोशिश'
क्रिकेट
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
ओटीटी
टॉम हॉलैंड की ब्लॉकबस्टर 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
Home Tips
How To Clean Black Marble: बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम
बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget