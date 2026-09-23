गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAnant Chaturdashi 2026: अनंत सूत्र बांधने के बाद भूलकर भी न करें ये 3 काम, लक्ष्मी जी हो जाती हैं नाराज

Anant Chaturdashi 2026: अनंत सूत्र बांधने के बाद भूलकर भी न करें ये 3 काम, लक्ष्मी जी हो जाती हैं नाराज

Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को है. इस दिन बप्पा को विदा किया जाएगा साथ ही विष्णु जी की पूजा के बाद अनंत सूत्र बाधा जाता है, इसे पहनने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी न करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Sep 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अनंत प्राप्ति के लिए की जाती है. इस दिन पूजा के बाद सुख, समृद्धि पाने और संकटों से बचने के लिए 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण किया जाता है. 14 गांठों को 14 लोकों से जोड़कर भी देखा जाता है, ये अनंत सूत्र विष्णु जी के 14 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है.

अनंत चतुर्दशी के दिन सिर्फ सूत्र बांध लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि इसे धारण करने के बाद इसकी पवित्रता और व्रत के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी बताया गया है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे 5 काम जो इसे पहनने के बाद नहीं करना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहार, देखें नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ सहित पूरे माह के पर्व का कैलेंडर
अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहार, देखें नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा सहित पूरे माह के पर्व का कैलेंडर
धर्म
Guru Pradosh Vrat 2026: आज रात लग जाएगी त्रयोदशी, फिर कल क्यों रखा जाएगा व्रत?
Guru Pradosh Vrat 2026: त्रयोदशी आज रात 10:51 बजे से, फिर व्रत कल ही क्यों? समझें प्रदोष काल का नियम
धर्म
Ganesh Visarjan 2026: 23 सितंबर को 10 दिन पूरे, फिर बप्पा का विसर्जन 25 सितंबर को क्यों?
Ganesh Visarjan 2026: गणेश उत्सव के 10 दिन पूरे, फिर 23 सितंबर को मुख्य विसर्जन क्यों नहीं? समझें 25 सितंबर की वजह
धर्म
Ganesh Visarjan 2026: विसर्जन के बाद सपने में दिखे बप्पा क्या है इसका मतलब ? मिलते हैं ये संकेत
विसर्जन के बाद सपने में दिखे बप्पा क्या है इसका मतलब ? मिलते हैं ये संकेत

अनंत सूत्र को बार-बार न खोलें

अनंत सूत्र को सामान्य धागा समझकर बार-बार खोलना या उससे छेड़छाड़ करना उचित नहीं माना जाता. धार्मिक परंपराओं में इसे श्रद्धा और संकल्प के साथ धारण करने की बात कही गई है. इसे कितने समय तक पहनना है, इस संबंध में अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग परंपराएं मिलती हैं. कहीं इसे 14 दिन रखने की परंपरा है तो कहीं अगले वर्ष अनंत चतुर्दशी तक धारण किया जाता है. 

तन-मन से पवित्रता जरुरी

अनंत सूत्र बांधने के बाद मांसाहार और नशीले पदार्थों से दूर रहें. ब्रह्मचर्य का पालन करें. 

घर में कलह-कलेश न करें

अनंत सूत्र धारण करने के बाद घर में जानबूझकर झगड़ा, विवाद या अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए. यह दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और परिवार की सुख-शांति की कामना से जुड़ा है. इसलिए इस दिन क्रोध और विवाद से दूर रहकर शांत वातावरण बनाए रखने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यता में घर की शांति को समृद्धि से भी जोड़ा गया है.

अनंत सूत्र का अपमान न करें

अनंत सूत्र को उतारकर कहीं भी फेंक देना या उसे पैरों के नीचे आने देना उचित नहीं माना जाता. अगर किसी कारण से सूत्र टूट जाए या उसे उतारना जरूरी हो, तो उसे सम्मानपूर्वक हटाकर विसर्जित कर दें या मिट्टी में गाढ़ दें

धार्मिक मान्यता के अनुसार, अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा और अनंत सूत्र धारण करने का उद्देश्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करना है. इसलिए इस दिन दिखावे के बजाय श्रद्धा, संयम और सात्विक आचरण को महत्व देना चाहिए. लक्ष्मी को भगवान विष्णु की सहचरी माना जाता है, इसलिए विष्णु पूजा से जुड़े इस पर्व पर घर की शांति और पवित्रता बनाए रखने की परंपरा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहार, देखें नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ सहित पूरे माह के पर्व का कैलेंडर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Anant Chaturdashi 2026 Anant Sutra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहार, देखें नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ सहित पूरे माह के पर्व का कैलेंडर
अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहार, देखें नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा सहित पूरे माह के पर्व का कैलेंडर
धर्म
Guru Pradosh Vrat 2026: आज रात लग जाएगी त्रयोदशी, फिर कल क्यों रखा जाएगा व्रत?
Guru Pradosh Vrat 2026: त्रयोदशी आज रात 10:51 बजे से, फिर व्रत कल ही क्यों? समझें प्रदोष काल का नियम
धर्म
Ganesh Visarjan 2026: 23 सितंबर को 10 दिन पूरे, फिर बप्पा का विसर्जन 25 सितंबर को क्यों?
Ganesh Visarjan 2026: गणेश उत्सव के 10 दिन पूरे, फिर 23 सितंबर को मुख्य विसर्जन क्यों नहीं? समझें 25 सितंबर की वजह
धर्म
Ganesh Visarjan 2026: विसर्जन के बाद सपने में दिखे बप्पा क्या है इसका मतलब ? मिलते हैं ये संकेत
विसर्जन के बाद सपने में दिखे बप्पा क्या है इसका मतलब ? मिलते हैं ये संकेत
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
आईपीएल 2026
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर, IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget